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Комплект спиральных фрез ФМБС 30.470.370 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
5.0
2
6 720 ₽
Фрезы для мотоблоков
    Комплект спиральных фрез ФМБС 30.470.370 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
    Арт. X190394364
    5.0
    2
    Комплект спиральных фрез ФМБС 30.470.370 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)

      Комплект спиральных фрез ФМБС 30.470.370 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)

      6 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X190394364
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Ширина захвата, мм
      		370
      Посадочный диаметр, мм
      		30
      Все характеристики
      6 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезы спиральные Forza для мотоблока являются классическим вариантом ножей, монтируемых на тракторы. Ножи сделаны из прочного металлического сплава, устойчивого к влаге, изменениям температуры воздуха и длительному использованию на твердых породах почвы. Превосходно подходят для рыхления, удаления сорных растений и подготовки почвы к посадке саженцев или семян сельскохозяйственных культур. Фрезы для МБ Каскад, Ока, Нева имеют удобные крепежи с обеих граней, что упрощает их установку, и заостренные концы, облегчающие работу на участках с глинистыми землями.

        Преимущества

        • Твердые и износостойкие
        • Хорошо разбивают комья земли
        • Долговечные
        • Простые в монтаже

        Комплектация

        • Комплект фрез
        • Упаковка