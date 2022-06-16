Комплект спиральных фрез ФМБС 30.470.370 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)

Фрезы спиральные Forza для мотоблока являются классическим вариантом ножей, монтируемых на тракторы. Ножи сделаны из прочного металлического сплава, устойчивого к влаге, изменениям температуры воздуха и длительному использованию на твердых породах почвы. Превосходно подходят для рыхления, удаления сорных растений и подготовки почвы к посадке саженцев или семян сельскохозяйственных культур. Фрезы для МБ Каскад, Ока, Нева имеют удобные крепежи с обеих граней, что упрощает их установку, и заостренные концы, облегчающие работу на участках с глинистыми землями.

Преимущества

Твердые и износостойкие

Хорошо разбивают комья земли

Долговечные

Простые в монтаже

Комплектация