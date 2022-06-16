Комплект спиральных фрез ФМБС 30.470.370 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
Арт. X190394364
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Ширина захвата, мм
|370
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Посадочный диаметр, мм
|30
- Фрезы спиральные Forza для мотоблока являются классическим вариантом ножей, монтируемых на тракторы. Ножи сделаны из прочного металлического сплава, устойчивого к влаге, изменениям температуры воздуха и длительному использованию на твердых породах почвы. Превосходно подходят для рыхления, удаления сорных растений и подготовки почвы к посадке саженцев или семян сельскохозяйственных культур. Фрезы для МБ Каскад, Ока, Нева имеют удобные крепежи с обеих граней, что упрощает их установку, и заостренные концы, облегчающие работу на участках с глинистыми землями.
Преимущества
- Твердые и износостойкие
- Хорошо разбивают комья земли
- Долговечные
- Простые в монтаже
Комплектация
- Комплект фрез
- Упаковка