Удлинители колесных осей
Найдено: 16 товаров
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- 2 180 ₽стальТип: удлинительДлина, мм: 370Диаметр, мм: 24Материал: сталь2 кг
- 710 ₽стальТип: удлинительДлина, мм: 190Диаметр, мм: 30Материал: сталь
- 1 910 ₽металлТип: удлинительДлина, мм: 267Диаметр, мм: 24Материал: металл3.5 кг
- 1 045 ₽стальТип: удлинительДлина, мм: 255Диаметр, мм: 25Материал: сталь2 кг
- 2 130 ₽Тип: удлинительДлина, мм: 340Диаметр, мм: 303.8 кгПосадочное отверстие: круг 30 мм
- Нет в наличиистальТип: удлинительДлина, мм: 190Материал: стальПосадочное отверстие: круг 30 мм
- Нет в наличиистальТип: удлинительДлина, мм: 375Диаметр, мм: 30Материал: сталь375х32х91 мм
- Нет в наличииметаллТип: удлинительДиаметр, мм: 25Материал: металл5 кгПосадочное отверстие: круг 25 мм
- Нет в наличиистальТип: удлинительМатериал: сталь
- Нет в наличиистальТип: удлинительДлина, мм: 370Диаметр, мм: 24Материал: сталь2 кг
- Нет в наличиистальТип: удлинительМатериал: сталь
- Нет в наличииметаллТип: удлинительДлина, мм: 235Диаметр, мм: 25Материал: металл235х25 мм
- Нет в наличииметаллТип: удлинительДлина, мм: 185Диаметр, мм: 23Материал: металл5 кг
- Нет в наличииТип: удлинительДлина, мм: 200Диаметр, мм: 301 кгПосадочное отверстие: круг 30 мм
- Нет в наличииметаллТип: удлинительДиаметр, мм: 32Материал: металл5 кгПосадочное отверстие: шестигранник 32 мм
- Нет в наличиистальТип: удлинительДлина, мм: 190Диаметр, мм: 30Материал: сталь2 кг
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить удлинители колесных осей в городе Ярославль по цене от 235 до 2180 рублей. В наличии более 16 наименований. Удлинители колесных осей можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.