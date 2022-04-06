Удлинитель колесных осей Patriot УМБ S24.370

Удлинитель колесных осей УМБ S24.370 PATRIOT монтируется на ось мотоблока с шестью гранями, и предназначается для увеличения колесной базы, и расширения возможностей прибора. С удлинением оси, на мотоблок можно устанавливать больше видов навесного оборудования, а значит, выполнять больше видов работ по уходу за участком. Данный удлинитель подходит для всех мотоблоков серии Garden. Благодаря универсальности применения, удлинитель оси УМБ S24.370 купить можно для сельскохозяйственных, дачных и садовых участков среднего и большого размера.

Преимущества удлинителей колесных осей УМБ S24.370 для мотоблоков Patriot:

Имеют широкое применение;

Прочные;

Маловесные;

Практичные.

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