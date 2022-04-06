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Удлинитель колесных осей Patriot УМБ S24.370
4.0
1
2 180 ₽
Удлинители колесных осей
    Удлинитель колесных осей Patriot УМБ S24.370
    Арт. X190394390
    4.0
    1
    Удлинитель колесных осей Patriot УМБ S24.370
    Удлинитель колесных осей Patriot УМБ S24.370
      Удлинитель колесных осей Patriot УМБ S24.370
      Удлинитель колесных осей Patriot УМБ S24.370

      Удлинитель колесных осей Patriot УМБ S24.370

      2 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X190394390
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип навесного оборудования
      		удлинитель
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      2 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Удлинитель колесных осей УМБ S24.370 PATRIOT монтируется на ось мотоблока с шестью гранями, и предназначается для увеличения колесной базы, и расширения возможностей прибора. С удлинением оси, на мотоблок можно устанавливать больше видов навесного оборудования, а значит, выполнять больше видов работ по уходу за участком. Данный удлинитель подходит для всех мотоблоков серии Garden. Благодаря универсальности применения, удлинитель оси УМБ S24.370 купить можно для сельскохозяйственных, дачных и садовых участков среднего и большого размера.

        Преимущества удлинителей колесных осей УМБ S24.370 для мотоблоков Patriot:

        • Имеют широкое применение;
        • Прочные;
        • Маловесные;
        • Практичные.

        Комплектация:

        • Удлинители;
        • Упаковка.