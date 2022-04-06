Удлинитель колесных осей Patriot УМБ S24.370
Арт. X190394390
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип навесного оборудования
|удлинитель
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Количество предметов, шт
|2
Удлинитель колесных осей УМБ S24.370 PATRIOT монтируется на ось мотоблока с шестью гранями, и предназначается для увеличения колесной базы, и расширения возможностей прибора. С удлинением оси, на мотоблок можно устанавливать больше видов навесного оборудования, а значит, выполнять больше видов работ по уходу за участком. Данный удлинитель подходит для всех мотоблоков серии Garden. Благодаря универсальности применения, удлинитель оси УМБ S24.370 купить можно для сельскохозяйственных, дачных и садовых участков среднего и большого размера.
Преимущества удлинителей колесных осей УМБ S24.370 для мотоблоков Patriot:
- Имеют широкое применение;
- Прочные;
- Маловесные;
- Практичные.
Комплектация:
- Удлинители;
- Упаковка.