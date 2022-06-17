Удлинители колёсной оси Huter (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)

Преимущества

Удлинитель используется для увеличения ширины колеи, что делает технику более устойчивой и дает возможность работать со сложным навесным оборудованием

Мотоблок не заваливается и не пробуксовывает

Расширение колесной базы позволяет крепить на мотоблок грунтозацепы и колеса большего диаметра

Удлинители колесной оси (2 шт; шестигранник 23 мм; 185 мм) для МК-7000/МК-7500/МК-8000 Huter 71/3/50 совместим с мотоблоками Huter и мотоблоками других производителей со ступицей под шестигранник 23 мм.