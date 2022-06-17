Удлинители колёсной оси Huter (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
Арт. О00000013576
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип навесного оборудования
|удлинитель
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Количество предметов, шт
|2
- Удлинители колесной оси (2 шт; шестигранник 23 мм; 185 мм) для МК-7000/МК-7500/МК-8000 Huter 71/3/50 совместим с мотоблоками Huter и мотоблоками других производителей со ступицей под шестигранник 23 мм.
Преимущества
- Удлинитель используется для увеличения ширины колеи, что делает технику более устойчивой и дает возможность работать со сложным навесным оборудованием
- Мотоблок не заваливается и не пробуксовывает
- Расширение колесной базы позволяет крепить на мотоблок грунтозацепы и колеса большего диаметра