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Удлинители вала круг 25 мм, L235 мм Forza 03.02.24 УПМ.25.235
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Удлинители колесных осей
    Удлинители вала круг 25 мм, L235 мм Forza 03.02.24 УПМ.25.235
    Арт. О00000026558
    Удлинители вала круг 25 мм, L235 мм Forza 03.02.24 УПМ.25.235

      Удлинители вала круг 25 мм, L235 мм Forza 03.02.24 УПМ.25.235

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026558

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		удлинитель
      Длина, мм
      		235
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Удлинители колесных осей предназначены для надежного крепления колес, грунтозацепов и др. Они необходимы для увеличения расстояния между грунтозацепами или колесами, увеличивая при этом колею при окучивании гряд или других работах, когда требуется увеличение расстояния между колесами или грунтозацепами. Можно настраивать ширину колеи, учитывая особенности обрабатываемого газона или грядки. Кроме того, удлинители предназначены для расширения колесной базы при езде на мотоблоке с телегой, в результате чего мотоблок приобретает наибольшую устойчивость. Устанавливаются на выходные валы мотоблока.