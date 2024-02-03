Удлинители вала круг 25 мм, L235 мм Forza 03.02.24 УПМ.25.235

Удлинители колесных осей предназначены для надежного крепления колес, грунтозацепов и др. Они необходимы для увеличения расстояния между грунтозацепами или колесами, увеличивая при этом колею при окучивании гряд или других работах, когда требуется увеличение расстояния между колесами или грунтозацепами. Можно настраивать ширину колеи, учитывая особенности обрабатываемого газона или грядки. Кроме того, удлинители предназначены для расширения колесной базы при езде на мотоблоке с телегой, в результате чего мотоблок приобретает наибольшую устойчивость. Устанавливаются на выходные валы мотоблока.