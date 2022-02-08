Удлинитель УМБ 30.190 (для МБ Ока, Каскад, Нева)

Преимущества

Твердый долгоиграющий сплав

Компактность детали

Обеспечение устойчивости мотоблока

Надежные крепления

Удлинитель УМБ 30.190 увеличивает колесную базу у мотоблока типов "Каскад", "Нева", "Ока". Без него ни один мотоблок не будет устойчивым, ведь удлинитель, выполненный из нержавеющей стали высокой пробы надежно закрепляет оси. Купив удлинитель колесных осей, пользователь значительно повышает его долговечность. Монтаж удлинителя производится максимально легко: установить его на выходные валы мотоблока можно, не используя специальных инструментов. Размер составляет менее двадцати сантиметров, что делает деталь мобильной и удобной для транспортирования.