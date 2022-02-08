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Удлинитель УМБ 30.190 (для МБ Ока, Каскад, Нева)
4.5
77
710 ₽
Удлинители колесных осей
    Удлинитель УМБ 30.190 (для МБ Ока, Каскад, Нева)
    Арт. X190394294
    4.5
    77
    Удлинитель УМБ 30.190 (для МБ Ока, Каскад, Нева)

      Удлинитель УМБ 30.190 (для МБ Ока, Каскад, Нева)

      710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X190394294
      4.5
      77

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		удлинитель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель УМБ 30.190 увеличивает колесную базу у мотоблока типов "Каскад", "Нева", "Ока". Без него ни один мотоблок не будет устойчивым, ведь удлинитель, выполненный из нержавеющей стали высокой пробы надежно закрепляет оси. Купив удлинитель колесных осей, пользователь значительно повышает его долговечность. Монтаж удлинителя производится максимально легко: установить его на выходные валы мотоблока можно, не используя специальных инструментов. Размер составляет менее двадцати сантиметров, что делает деталь мобильной и удобной для транспортирования.

        Преимущества

        • Твердый долгоиграющий сплав
        • Компактность детали
        • Обеспечение устойчивости мотоблока
        • Надежные крепления