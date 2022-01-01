Отвалы для мотоблоков – незаменимое зимой навесное оборудование. Эта незатейливая установка превращает мотоблок в профессиональную снегоуборочную технику. Широкая лопата с легкостью очищает территорию от снежного покрова. Отвал изготовлен из стали, характеризуется прочностью и коррозийной стойкостью.

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