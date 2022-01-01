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Навесное оборудование

Дровоколы для мотоблоков

Найдено: 1 товар
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  • Дровокол для мотоблока Нева DL 80
    27 200 ₽
    Дровокол для мотоблока Нева DL 80
    56 кг, 2000 об/мин
    Тип: дровокол
    Вес, кг: 56
    Мин. диаметр поленьев, мм: 100
    Макс. диаметр поленьев, мм: 300
    Количество оборотов, об/мин: 2000
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить дровоколы для мотоблоков в городе Ярославль по цене от 27200 до 27200 рублей. В наличии более 1 наименования. Дровоколы для мотоблоков можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.