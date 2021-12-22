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Если вы проводили отпуск или выходной в деревне, то наверняка знаете, насколько изнурительной бывает заготовка поленьев. Несколько взмахов обычным топором-колуном уже способны заставить попотеть городского жителя, а ведь на растопку русской печки наверняка потребуется расщепить еще не один десяток чурок!

Чтобы облегчить рубку полешек, разработали специальное приспособление – дровокол для растопки печи дома. Он сделает процесс дровозаготовки менее муторным и утомительным. Но придумано столько разновидностей дровокольных станков, какой выбрать именно вам? Мы рассмотрим, какие виды приборов существуют и в чем между ними разница. А в конце статьи вас ждет рейтинг, в который вошли 10 лучших инструментов для колки поленьев.

История дровокола. Несколько слов об эволюции инструмента

Сейчас, чтобы решить, дровокол какой лучше, мы читаем обзоры и сравнения, ведь в настоящее время существует множество разновидностей данного оборудования. Когда история инструмента только начиналась, конструкция дровокола была куда менее продуманной и изящной.

Дровокол появился, когда возникла необходимость оптимизировать ручной труд рабочих. В 16 веке европейские предприятия использовали тепловую энергию твердотопливных печей, для обеспечения которых требовалось большое количество топлива.

Первые дровоколы пришли на замену обыкновенным топорам-колунам. Визуально они напоминали подвижную часть колодца для воды, вокруг которой наматывается цепь. В случае с данным прототипом дровокольного станка на подвижном элементе закреплялась не цепочка, а лезвие. Функционировал дровокол по данному алгоритму: под прибор устанавливается полено; резким движением цилиндр с лезвием раскручивается, после чего соприкасается с чурбаном, и тот раскалывается на две части.

Конечно, в настоящее время механические дровоколы не пропали окончательно, однако они стали более надежными, простыми в использовании и компактными; некоторые настолько малы, что их можно брать с собой для эксплуатации в походных условиях. Если поставка дров требуется непрерывно, можно использовать более производительные модели – электрические и бензиновые.

Кратко об устройстве дровокола и принципе его работы

Дровокол – это инструмент, который предназначен для расщепления поленьев на мелкие части, используемые для растопки костров и твердотопливных печей. Альтернативное название оборудования – дровокольный станок. В зависимости от типа конструкции дровоколы справляются с заготовками разной длины и диаметра: именно она больше всего влияет на производительность оборудования.

Если ранее станки для колки дров использовались преимущественно в промышленности, то сейчас они стали популярными в бытовых хозяйствах частных и загородных жилищ. Дровокол для дома – это удобный и недорогой инструмент, позволяющий быстро и с минимальным расходом усилий заготовить полешки на растопку печи.

Принцип работы дровокола различается в зависимости от разновидности. В то же время, можно выделить общие аспекты. К примеру, каждое устройство оснащено элементом, на котором зажимается бревно. Фиксация может быть как свободной, так и плотной. Еще одной обязательной деталью является лезвие: заготовка подается на нее с напором, в результате чего расщепляется. Больше всего представлено вариаций способа подачи чурбана на лезвие: она может осуществляться путем механического воздействия рычажным механизмом или кувалдой, а также с помощью гидравлического насоса.

Основные виды дровоколов

Поговорив об истории и принципах работы оборудования, перейдем к самому комплексному вопросу – какие бывают дровоколы для дома. Мы уделим внимание ручным, механическим, гидравлическим и винтовым образцам, а также тому, какие механизмы в них используются для расщепления чурок. Кроме того, мы ответим на популярный вопрос: какой дровокольный станок лучше – гидравлический или винтовой?

Ручные

Если вам не подходят виды дровоколов, занимающие много свободного места и нуждающиеся в подключении к электросети, обратите внимание на ручные дровокольные станки. Они компактные, предельно безопасные и не нуждаются в обслуживании: после работы просто уберите прибор в укромное место, пока у вас не закончится материал для растопки.

Ручные дровоколы представляют собой цилиндрическую конструкцию, в центре которой есть лезвие, а сверху некая опора для бревна, чаще всего выполненная в виде кольца. Но как работать с подобными приспособлениями? На опору устанавливается полено: зафиксировать его нужно достаточно надежно, чтобы не приходилось придерживать руками. Работник берет кувалду, которой нужно бить по верхней части заготовки. Один-два удара расщепят самое толстое полено.

Преимуществом ручной разновидности является надежность: отсутствие сложных механизмов и каких-либо подвижных частей сводит вероятность поломки к минимуму. Еще один плюс – неприхотливость: прибор позволяет расщеплять толстые и тонкие полешки, с сучками и без; главное, чтобы их можно было разместить на опоре, а все остальное в руках пользователя. Также в качестве достоинства можно выделить безопасность: орудовать кувалдой значительно спокойней, чем острым топором.

В качестве недостатка можно выделить то, что ручной дровокольный станок затрачивает силы владельца: махать кувалдой все-таки тяжело, не каждый справится с такой работой.

Щепоколы

Компактным и простым в обращении приспособлением для расщепления мелких поленьев является дровокол-щепокол. Этот небольшой прибор фиксируется, как правило, на вертикальной поверхности. Возможна и установка на земле, но так менее удобно. Заготовка закрепляется на одном из опорных оснований, после чего пользователь опускает рычаг и лезвие проходит через бревно.

Щепоколы можно назвать компактными и наименее требовательными к физическим силам, не считая электрические модели. В то же время, они не подходят для рубки крупных и плотных поленьев.

Механические

Если стандартный ручной дровокол больше подойдет для дачного дома, где потребности в топливе зачастую не такие большие, а работа кувалдой является скорее частью досуга, в частные жилища требуется более производительный инструмент для раскалывания поленьев. Механический пружинный дровокольный станок можно отнести именно к таким приспособлениям.

В качестве основы оборудования используется станина, установленная вертикально. Для расщепления чурбана данный вид использует тяжелый колун, зафиксированный перпендикулярно станине. Стойка с поленом (вместо которой может использоваться любой неподвижный объект) находится ровно под колуном. Движение последнего осуществляется благодаря потенциальной энергии, которая образуется за счет сжатия толстой металлической пружины.

Сильной стороной механического пружинного типа является то, что он требует от владельца меньших физических усилий. Минусов значительно больше: ощутимые габариты, возможность поломки (в том числе в результате износа пружины), а также то, что изготавливаются такие приспособления зачастую собственноручно – в продаже они не представлены.

Гидравлические

Дровокол гидравлический – это инструмент, который попадает в рейтинг лучших за счет того, что для работы он требует прилагать минимальные физические усилия. Однако, в отличие от предыдущих разновидностей, эта имеет электрический двигатель. Именно от него функционирует гидравлический насос, необходимый для колки поленьев.

Рассмотрим то, как выглядит стандартный гидравлический дровокол: он представляет собой основание, на которое укладывается древесная заготовка. При активации двигателя начинает двигаться платформа сзади от полена: она перемещает его в сторону лезвия. Когда полено контактирует с колуном, оно начинает с силой вдавливаться за счет гидравлического насоса. Это приводит к расщеплению заготовки на две или четыре части – в зависимости от формы острого основания.

Преимуществами данной разновидности являются простота использования и безопасность. Недостатком можно назвать цену: лучшие гидравлические дровоколы стоят в разы дороже, чем ручные модели.

Винтовые

Данное приспособление способно сделать такое рутинное занятие, как заготовку дров, не только эффективным, но и эффектным. На словах конструкция винтового агрегата проста: есть крупное коническое сверло с резьбой, которое вращается за счет электрического, дизельного или бензинового двигателя с ременной передачей. На вращающийся конус подается бревно, которое тут же расщепляется.

Нельзя однозначно ответить на вопрос, какой дровокол лучше подойдет для домашнего использования – гидравлический или винтовой. Всё зависит от пользователя: винтовой при наличии соответствующих навыков обеспечит быструю колку дров, но, в то же время, он значительно более опасен в руках неопытного работника. Гидравлический аналог менее эффективен, но с ним практически невозможно пораниться.

Надежные производители дровоколов

Прежде чем перейти к рейтингу лучших приспособлений для заготовки дров, кратко охарактеризуем производителей, модели которых удостоились нашего внимания.

Champion. Помимо электрических приспособлений для колки поленьев, американская компания выпускает широкий спектр оборудования для сада и ремонтно-строительных работ. В каталоге фирмы можно найти газонокосилки, триммеры, высоторезы и прочую садовую технику. AL-KO. Задаваясь вопросом, гидравлический дровокол электрический какой фирмы лучше, обратите внимание на эту компанию. Немецкая торговая марка зарекомендовала себя выпуском садовой техники профессионального класса. Дровоколы австрийского производства качественно собраны, благодаря чему служат не один сезон. Kolundrov. Российская компания выпускает различные приспособления для дома и дачи, облегчающие быт: щепоколы, ручные дровоколы, кувалды, сумки для переноски дров. Разработки фирмы имеют максимально простую конструкцию, что обеспечивает их надежность и долговечность. Patriot. Бренд зарекомендовал себя как производитель надежного и доступного инструмента в бытовом и полупрофессиональном сегменте. Помимо техники для сада и ремонта, фирма пополнила ассортимент гидравлическими дровокольными станками: их особенностью можно назвать колеса, упрощающие транспортировку.

Обзор лучших дровоколов, ТОП-10

Разобравшись с тем, какие виды домашних дровоколов бывают по источнику питания и принципу работы, перейдем к рейтингу наиболее удачных моделей на 2021—2022 год. Чтобы охватить потребности всех покупателей, мы сделали подборку максимально разнообразной: уделили внимание ручным и гидравлическим моделям, а также щепоколам.

Лучший гидравлический дровокол

Преимуществом гидравлических дровокольных станков является то, что для работы с ними практически не нужно прикладывать физическую силу. Электрический прибор разломает с десяток самых плотных поленьев, а вы даже не вспотеете! В наш рейтинг гидравлических дровоколов вошли четыре модели от разных производителей.

Электрический дровокол Champion LSH5001H

Если не знаете, какой электрический дровокол выбрать для дома, присмотритесь к этой модели: усилие в 5 тонн поможет вам расколоть даже самые плотные заготовки.

Преимущества:

Китайский дровокол оснащен парой колес, упрощающих перевозку.

Удобные ножки, обеспечивающие устойчивость на земле.

Объем масла в гидравлическом насосе – 3.6 литра.

Недостатки:

Отзывы указывают, что отсутствие фиксации каретки делает работу менее комфортной.

Большой вес – 49.8 кг.

Электродровокол AL-KO LSH 520/5

Разбавим обзор бытовых дровоколов электрических моделью, пользующейся популярностью в промышленности. Двигатель на 2 2200 Ватт позволяет эксплуатировать прибор непрерывно на протяжении длительного времени.

Преимущества:

Дрова расщепляются с 5-тонным усилием.

Устройство попало в рейтинг лучших за счет мощного движка на 2.2 кВт.

Промышленный дровокольный станок оснащен защитным кожухом, делающим работу более безопасной.

Недостатки:

Цена может показаться завышенной.

Дровокол CHAMPION LSH5001, с насадкой для колки дров на 4 части

Выбирая, дровокол какой лучше подходит для дома, мы учитывали, в том числе, и отзывы покупателей. Данный станок для колки дров отличается компактностью, за счет которой его удобно перевозить в авто.

Преимущества:

Колесики для перевозки по земле.

Компактность: высота устройства в собранном виде составляет 47 см.

Электродвигатель мощностью 2 200 Ватт обеспечивает усилие в 5 тонн.

Недостатки:

Дополнительная насадка для расщепления на 4 части периодически застревает в заготовке.

Дровокол электрический гидравлический RedVerg RD-LS 25-37E

Помимо яркого дизайн, дровокол гидравлический выделяется за счет малого веса и высокого качества сборки, гарантирующего долговечность.

Преимущества:

Составляя обзор гидравлического дровокола, нельзя не упомянуть, что его вес – всего 39 кг.

Работа с поленьями длиной до 37 см.

Усилие составляет 4 тонны.

Недостатки:

Не знаете, какой дровокол лучше выбрать гидравлического типа – учитывайте, что данная модель плохо справляется с твердыми породами древесины.

Лучшие ручные мини-дровоколы

Ручные дровоколы для дачи и частного дома – это практичные и компактные приспособления, которые ввиду простоты устройства прослужат годами. Всё, что нужно для начала колки – это добротная кувалда, которой вы будете бить по месту спила полена.

Ручной мини-дровокол Kolundrov Стандартный

Эргономичный и компактный прибор поможет в быстрой и безопасной заготовке дров при помощи кувалды. Модель подойдет для дачи или загородного коттеджа.

Преимущества:

Опора в виде кольца позволит легко зафиксировать полено.

Страна производства – Россия.

Недостатки:

Отсутствие в комплектации защитной заглушки на лезвие.

Дровокол Kolundrov Эконом

Ручной дровокол из бюджетного ценового сегмента станет оптимальным выбором для жителей деревень, растапливающих печи дровами.

Преимущества:

Доступная цена прибора.

Корпус покрыт порошковой эмалью, предотвращающей коррозию.

Прочные сварочные соединения.

Недостатки:

Опора для бревен может показаться неудобной.

Дровокол Kolundrov С полукольцом

Закрывает обзор ручных мини-дровоколов стильный инструмент для дачи, способный в разы ускорить заготовку дров для мангала или твердотопливной печи.

Преимущества:

Максимальные характеристики поленьев, с которыми можно использовать прибор: длина – 400 мм, диаметр – 400 мм.

Изделие выполнено из стали СТ-3.

Недостатки:

Не предназначен для плотных пород древесины.

Лучшие дровоколы-щепоколы

Недорогой и удобный прибор идеально подойдет, чтобы расщеплять небольшие полешки. Получившийся материал станет хорошей основой для растопки камина или мангала. В подборку вошли модели для домашнего использования, но нашлось место и одному походному варианту.

Щепокол-рычаг Kolundrov Премиум

Первое, что бросается в глаза – это то, как выглядит приспособление. Из-за своего дизайна щепокол станет не только полезным аксессуаром, но и стильным дополнением участка.

Преимущества:

Привлекательный дизайн, благодаря которому устройство станет отличным подарком на дачу.

Деревянная рукоятка, делающая удобным удержание рычага.

Недостатки:

Щепокол не подходит для напольного использования.

Щепокол-рычаг Kolundrov Походный

Лучший дровокол для походов удобен для использования на земле. Он значительно упростит разведение костра в условиях дикой природы.

Преимущества:

Комфортное размещение на земле.

Компактные габариты.

Нож отсоединяется для заточки.

Недостатки:

Не обнаружены.

Щепокол-рычаг Kolundrov Стандартный

Лучший дровокол для частного дома и дачи, который поможет заготовить щепки для растопки костра или камина. За счет стильного минималистичного дизайна прибор будет выглядеть уместно на любом участке.

Преимущества:

Несколько ступеней для фиксации заготовки.

Толстая рукоятка с упором.

Корпус обработан порошковой эмалью.

Недостатки:

Не подходит для работы с крупными поленьями.

Сравнительная таблица лучших дровоколов

Чтобы подытожить рейтинг щепоколов, дровоколов ручных и гидравлических, мы составили сводную таблицу: в нее вошла информация о типе и массе модели, максимальных габаритах деревянной заготовки, цене в России.

Как грамотно выбрать дровокол для частного дома?

Вкратце разберем характеристики, которые стоит учитывать при выборе дровоколов ручных и гидравлических типов.

Тип и класс

Определитесь, для каких целей приобретается дровокол:

Ручной подойдет для периодического использования на даче.

подойдет для периодического использования на даче. Щепокол станет полезным аксессуаром в походе.

станет полезным аксессуаром в походе. Гидравлический или винтовой пригодится, если дрова приходится заготавливать часто и в больших объемах.

Конструкция

Электрические дровокольные станки по принципу работы могут относиться к следующим видам:

Гидравлические . Поршень двигает полено к режущему основанию.

. Поршень двигает полено к режущему основанию. Реечные . Работает от комбинирования шестерни и зубчатой рейки.

. Работает от комбинирования шестерни и зубчатой рейки. Пружинные . Рычаг запускает пружину, приводящую в движение режущую оснастку.

. Рычаг запускает пружину, приводящую в движение режущую оснастку. Винтовые. Для расщепления используется вращающийся резьбовой конус.

Типы двигателя

Важный аспект в вопросе, дровокол для дома какой выбрать. На рынке представлены устройства, функционирующие от бензиновых, дизельных и электрических двигателей. Последние могут работать от однофазных и трехфазных источников питания.

Рабочее положение при установке бревна

Существуют модели, при работе с которыми заготовки необходимо устанавливать вертикально или горизонтально. Ручные рассчитаны на вертикальную установку, а вот среди гидравлических есть как вертикальные, так и горизонтальные.

Максимальное давление на заготовку

Указывает на то, насколько плотные поленья способна расщеплять выбранная вами модель. Средний показатель для бытовых приборов – 4 тонны.

Размеры заготовок

Сравнение поленьев производится по двум критериям – длине и диаметру. Чем выше показатели, тем более крупные заготовки способны расщеплять дровокольные станки.

Дополнительные опции

Некоторые устройства оснащены функциями, делающими эксплуатацию удобнее: к таким можно отнести колеса для транспортировки или дополнительную насадку на колун, позволяющую расщеплять чурки сразу на четыре части.

Какой дровокол лучше купить

Итак, мы разобрались, как пользоваться ручными дровоколами и что лучше – гидравлические или винтовые модели. Выбирая, какой дровокол лучше подойдет под ваши потребности, определитесь со сферой эксплуатации: для растопки костра или бани больше подойдут ручные приборы, для твердотопливной печи – гидравлические. Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, обратитесь к консультантам магазина Бигам: они обязательно помогут с выбором товара, ведь в нашем каталоге найдется оборудование под любые задачи.