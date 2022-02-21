Хотите вы срезать молодую березку или заготовить дрова для баньки, делать это обычным топором долго и тяжело (а при неаккуратном обращении – еще и травмоопасно). Хорошая электропила станет помощником на вашем участке – она проста в освоении и работает от обычной розетки, что превращает ее в идеальное решение для дачников. Есть и электрические модели, которые функциональны без проводного подключения. В наш рейтинг вошли 27 моделей цепных пил сетевого и аккумуляторного типа от российских и зарубежных торговых марок.

По каким параметрам составлялся рейтинг?

Составляя топ, мы ставили перед собой задачу помочь с выбором как можно большей аудитории покупателей. В рейтинг вошли электрические и аккумуляторные пилы, относящиеся к низкому ценовому сегменту и профессиональному классу. Очевидно, что смешивать весь инструмент в рамках одного рейтинга некорректно, поэтому наш топ распределен по категориям.

По типу источников питания

Прежде чем начать электропилы топ, вкратце разберемся в разнице между сетевым и аккумуляторным инструментом.

Электрические пилы. Инструменты, которые в качестве источника питания используют стандартную бытовую сеть на 220 Вольт. Подключаются к розетке посредством удлинителя, что позволяет комфортно работать ими в саду, сарае, мастерской или на приусадебной территории. Оптимальный вариант для распиловки дров на даче. Аккумуляторные пилы. Работают от литий-ионных или никель-кадмиевых аккумуляторов. Ограничены по времени резки, но обеспечивают повышенную мобильность: их получится использовать на возвышенностях и в труднодоступных местах. Среди таких пил много устройств для садовых работ. В нашем рейтинге аккумуляторные пилы заняли место в отдельных категориях, выделенных специально под них, так что желающие обзавестись беспроводным инструментом без проблем найдут подборку лучших моделей.

По функционалу

Ценовой сегмент пил и другого садового инструмента, доступного в масс-маркете, условно делится на низкий, средний, высокий. От него зависит качество исполнения, дополнительный функционал и, в конечном счете, сфера эксплуатации.

Бюджетные пилы. Если инструмент с цепью требуется для нерегулярных дачных работ по заготовке поленьев или спиливанию лишних веток с яблони, дешевые электрические пилы станут хорошим выбором. Они прослужат не один сезон, если не нагружать их тяжелыми каждодневными задачами и помнить о своевременном уходе. Базовые пилы. Приборы из данной категории привлекут внимание жителей частного дома, отопление и нагрев воды в котором осуществляются за счет твердотопливных печей. Хозяевам таких жилищ приходится часто работать с дровами, и цепные пилы стандартного ценового сегмента станут лучшим решением. Производители данных инструментов могут сэкономить на дополнительном функционале, но они чаще всего закладывают в стоимость систему защиты от перегрева, качественный отвод воздуха и топливный насос, долговечные шестерни редуктора. Профессиональные пилы. Аккумуляторные и сетевые цепные пилы профессионального класса оценят садовники-эксперты и мастера-плотники, которым приходится ежедневно иметь дело с грубой деревообработкой. Мы включили в рейтинг шесть моделей профессионального уровня: в соответствующие категории вошел надежный и производительный инструмент от проверенных производителей.

При составлении рейтинга мы понимали, что было бы некорректно сравнить электропилы разной цены. По этой причине бюджетные, базовые и профессиональные модели разнесены в отдельные категории.

Рейтинг лучших электрических цепных пил

Начнем с рейтинга самых популярных электрических пил по версии клиентов интернет-магазина «Бигам». Длина шины моделей варьируется от 35 до 40 сантиметров.

Модель электропилы Мощность электропилы (Вт) Шаг цепи (дюйм) Длина шины (см) Бесключевое натяжение цепи Вес электропилы (кг) Средняя цена в России (руб.) Makita UC4041A 1 800 3/8 40 Да 4.7 12 740 Huter ELS-2000P 2 000 3/8 40 Нет 5.1 6 890 Makita UC3541A 1 800 3/8 35 Да 4.7 12 120

Makita UC4041A

Популярная электропила оснащена 40-сантиметровой шиной, которая обеспечит качественный пропил крупных заготовок.

Преимущества:

Одна из лучших цепных пил в рейтинге работает за счет 1.8-киловаттного движка.

Удобный бесключевой натяжитель цепи.

Недостатки:

Задняя ручка покажется кому-то неудобной.

Huter ELS-2000P

Инструмент немецкой компании, который подойдет для обработки пиломатериала. Экологичен, а потому хорош при использовании в помещениях.

Преимущества:

Пила оснащена шиной на 40 см.

Инструмент вошел в рейтинг за счет тормоза пильной цепи, делающего эксплуатацию безопасной.

Фиксатор, защищающий от случайного выдергивания вилки.

Недостатки:

Неудобный механизм крепления цепи.

Makita UC3541A

Лучшая электропила цепная имеет малую шину (35 см), которая позволит работать в труднодоступных участках.

Преимущества:

Хорошая модель попала в рейтинг благодаря мягким вставкам на ручках, способствующим удобному удержанию.

Возможность настроить подачу масла на пильную гарнитуру.

Инерционный тормоз.

Недостатки:

Комплектная цепь быстро выходит из строя.

Рейтинг лучших аккумуляторных цепных электропил

В рейтинг попали лучшие беспроводные пилы для домашнего использования.

Модель электропилы Напряжение пилы (В) Шаг цепи (дюйм) Длина шины (см) Бесключевое натяжение цепи Вес электропилы (кг) Средняя цена в России (руб.) HUSQVARNA 9670982-01 36.5 3/8 30 Да 3.0 22 990 Makita DUC302Z 18 В 18 3/8 30 Да 4.1 24 990 Greenworks G40CS30K2 40В 20117UA 40 3/8 30 Да 3.65 13 490

HUSQVARNA 9670982-01

Аккумуляторная мини-пила считается одной из лучших для садовых работ. Это обеспечивается компактными габаритами и малым весом.

Преимущества:

Пила обладает малой шиной, длина которой – 30 сантиметров.

Модель заслужила место в рейтинге за счет веса – всего 3 килограмма.

Энергосберегающий режим поможет работать дольше на одном заряде.

Недостатки:

Аккумулятор и зарядку придется докупать отдельно.

Makita DUC302Z 18 В

Хорошая пила, попавшая в рейтинг за счет высокой производительности. Удобна в удержании благодаря эргономике корпуса.

Преимущества:

Напряжение аккумулятора цепной пилы составляет 18 Вольт.

Модель оказалась в рейтинге за счет поперечного двигателя, гарантирующего повышенный КПД.

Пыле- и влагозащита сделают инструмент функциональным в различных погодных условиях.

Недостатки:

Из бачка подтекает масло.

Greenworks G40CS30K2 40В 20117UA

Одна из лучших пил для вошла в рейтинг благодаря поддержке 40-Вольтовых аккумуляторов.

Преимущества:

Цепная пила имеет напряжение аккумулятора 40 Вольт.

Цепь фиксируется на шине длиной 30 см.

Передний щиток, защищающий ведущую руку оператора.

Недостатки:

Быстрый расход аккумулятора.

Лучшие профессиональные аккумуляторные цепные электропилы

Мы выбрали тройку лучших беспроводных электропил по дереву, какие стоит выбрать для интенсивных и регулярных распиловочных работ. В рейтинг вошли модели только от производителей с мировым именем.

Модель электропилы Напряжение пилы (В) Шаг цепи (дюйм) Длина шины (см) Бесключевое натяжение цепи Вес электропилы (кг) Средняя цена в России (руб.) Husqvarna 535iXP 9678938-14 36 3/8 35 Нет 2.6 35 990 Stihl MSA 160 CBQ 12502000065 36 1/4 30 Да 3.0 24 990 DeWalt FLEXVOLT DCM575N 54 3/8 40 Да 5.68 25 290

Husqvarna 535iXP 9678938-14

Цепная пила с напряжением аккумулятора 36 Вольт и 14-дюймовой шиной заинтересует профессионалов, работающих на природе.

Преимущества:

Максимальная скорость вращения цепи – 20 м/с.

Малый вес устройства, составляющий 2.6 кг.

Бесщеточный движок со сниженным нагревом.

Недостатки:

Высокая цена электроинструмента.

Stihl MSA 160 CBQ 12502000065

Цепная пила китайского производства пригодится для заготовки дров и подпиливания веток.

Преимущества:

Легкая аккумуляторная цепная пила весит всего 3 кг.

Цепная пила оснащена шиной на 12 дюймов.

Пила выделяется на фоне аналогичных моделей из рейтинга нестандартным шагом цепи – 1/4 дюйма.

Недостатки:

АКБ и зарядка приобретаются отдельно.

DeWalt FLEXVOLT DCM575N

Составляя рейтинг, мы не могли обойти стороной пилу от одного из лучших производителей профессионального инструмента. DeWalt – американский бренд, хорошо известный опытным мастерам.

Преимущества:

Длина шины, с которой поставляется цепная пила – 16 дюймов.

Обрезиненная ручка, препятствующая выскальзыванию.

Бесключевой механизм натяжения цепи.

Недостатки:

Быстро высаживает батареи.

Подтекает масло.

3 лучших дорогих профессиональных сетевых цепных электропил

Специально для профессионалов мы собрали рейтинг лучших электрических пил для регулярного использования под интенсивной нагрузкой. Пилы имеют мощность 1.8—2.0 кВт, что обеспечивает высокую производительность даже в сложных задачах.

Модель электропилы Мощность электропилы (Вт) Шаг цепи (дюйм) Длина шины (см) Бесключевое натяжение цепи Вес электропилы (кг) Средняя цена в России (руб.) Husqvarna 420EL 2 000 3/8 40 Да 4.7 24 990 Зубр ЗЦП-2000-02 2 000 3/8 40 Да 5.6 7 870 Carver RSE-1800М 1 800 3/8 35 Нет 5.1 5 260

Husqvarna 420EL

Профессиональная электрическая пила мощностью 2 кВт справляется со спиливанием толстых стволов, чему способствует 40-сантиметровая шина.

Преимущества:

Цепь фиксируется на шине длиной 16 дюймов.

Продольное расположение движка, характерное сбалансированностью.

Окошко для контроля масла.

Недостатки:

Высокая стоимость инструмента.

Зубр ЗЦП-2000-02

Хорошая пила от российской торговой марки с шиной, длина которой составляет 16 дюймов.

Преимущества:

Хорошая пила имеет шаг цепи 3/8 дюйма.

Механизм быстрого натяжения цепи.

Щиток, обеспечивающий моментальное отключение двигателя в аварийной ситуации.

Недостатки:

Большой вес, затрудняющий длительную эксплуатацию – 5.6 кг.

Carver RSE-1800М

Закрывает рейтинг лучших профессиональных электрических пил инструмент отечественного бренда.

Преимущества:

Длина шины составляет 14 дюймов.

Хорошая пила оснащена блокировкой пусковой кнопки, повышающей безопасность использования.

Окно, через которое можно отслеживать уровень масла.

Недостатки:

Редукторная шестерня из капролона, а не металла.

Лучшие цепные электропилы с поперечным расположением двигателя

Цепные пилы с поперечным двигателем подойдут для реза сверху вниз. Они характерны высоком КПД, который позволит работать с плотными породами древесины.

Модель электропилы Мощность электропилы (Вт) Шаг цепи (дюйм) Длина шины (см) Бесключевое натяжение цепи Вес электропилы (кг) Средняя цена в России (руб.) Patriot ESP 1814 1 800 3/8 35.5 Нет 4.35 5 800 Daewoo DACS2500E 2 500 3/8 40 Да 5.2 7 990 Champion 118-14" 1 800 3/8 35 Нет 4.35 6 350

Patriot ESP 1814

Электропила оснащена механическим тормозом, который защитит пользователя от травмоопасных ситуаций. Рукоятка обрезинена, что повысит удобство хвата.

Преимущества:

Пила цепная электрическая вошла в рейтинг лучших моделей за счет ручного тормоза на щитке.

Длина шины электрической пилы – 14 дюймов.

Хорошая модель вошла в рейтинг за счет высокой производительности при двигателе на 1.8 кВт.

Недостатки:

Расположение винта натяжителя.

Daewoo DACS2500E

Электропила самая мощная среди поперечных моделей. Её производительности хватит для распиловки крупных заготовок и обрезки сучков.

Преимущества:

Длина шага цепи в хорошей пиле составляет 3/8 дюйма.

Зубчатый упор выполнен из металла, что повышает надежность.

Мощный электродвигатель – 2.5 кВт.

Недостатки:

Быстрое ослабевание натяжения цепи.

Champion 118-14"

Цепная пила с 14-дюймовой шиной – это хороший выбор для дачи или небольшой домашней мастерской.

Преимущества:

Бак защищен от протечек в любом рабочем положении.

Автоматический тормоз цепи.

Недостатки:

Отсутствие обрезиненных накладок на ручках.

Лучшие цепные электропилы с продольным расположением двигателя

Электрические пилы с продольным мотором легки и комфортны в работе, ведь расположение движка обеспечивает сбалансированность. Это позволит совершать резы в специфических положениях.

Модель электропилы Мощность электропилы (Вт) Шаг цепи (дюйм) Длина шины (см) Бесключевое натяжение цепи Вес электропилы (кг) Средняя цена в России (руб.) Champion 420N-16" 2 000 3/8 40 Да 4.4 8 350 STIGA SEV 2416 Q 2 400 3/8 40 Да 4.6 11 490 ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16/2000ТН 2 000 3/8 40 Да 6.0 8 150

Champion 420N-16"

Сильной стороной модели является мощный 2-киловаттный двигатель, который сделает возможными сложные распиловочные работы.

Преимущества:

Шина имеет длину 16 дюймов.

Резиновые накладки на задней рукоятке.

Передний щиток, не препятствующий обзору рабочей области.

Недостатки:

В редукторе используется пластиковая шестерня.

STIGA SEV 2416 Q

Китайская электрическая пила оснащена мощным движком, который поможет распиливать бревна большого диаметра.

Преимущества:

Длина шины составляет 40 сантиметров.

Бесключевой натяжитель цепи.

Фиксация кабеля удлинителя.

Недостатки:

Не выявлены.

ИНТЕРСКОЛ ПЦ-16/2000ТН

Электрический инструмент от российского бренда оптимально подойдет для невысоких нагрузок.

Преимущества:

Автоматическая смазка посредством масляного насоса.

Механизм быстрой замены щеток.

Защита от случайного запуска.

Недостатки:

Большая масса электроинструмента – 6 кг.

Рейтинг лучших электропил для дома и дачи

Задаваясь вопросом, какую электропилу купить для дома, чтобы напилить дров в печку, обратите внимание на следующие три модели. Они бюджетные, но их мощности достаточно большинству дачников.

Модель электропилы Мощность электропилы (Вт) Шаг цепи (дюйм) Длина шины (см) Бесключевое натяжение цепи Вес электропилы (кг) Средняя цена в России (руб.) Парма М6 1 000 3/8 30 Нет 3.3 4 490 PATRIOT ESP 2016 2 000 3/8 40 Да 5.9 6 110 P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ 1 600 3/8 40.5 Нет 4.5 4 456

Парма М6

Электропила до 5000 рублей самая лучшая для продолжительных работ, потому как имеет малый вес.

Преимущества:

Цепь закрепляется на шину, длина которой составляет 12 дюймов.

Производительность, гарантированная поперечным расположением мотора.

Низкий уровень шума.

Недостатки:

Натяжение цепи.

Пластмассовый редуктор.

PATRIOT ESP 2016

Лучшая недорогая электропила выделяется за счет эргономичного корпуса, обеспечивающего комфортное удержание.

Преимущества:

Мощность электромотора – 2 кВт.

Индикатор уровня масла.

Распиливает широкие поленья (до 30 сантиметров).

Недостатки:

Большой вес техники – 5.9 кг.

P.I.T. PKE405-D1 СТАНДАРТ

Помимо эффектного дизайна, инструмент выделяется доступной ценой и длинной шиной. Последняя поможет в распиловке крупных заготовок.

Преимущества:

Составляя обзор электропилы, нельзя не упомянуть защиту от случайного запуска.

Низкая стоимость.

Цепь пилы устанавливается на 40.5-сантиметровой шине.

Недостатки:

Нет щитка у передней рукоятки.

Лучшие недорогие цепные электропилы

На очереди ждет тройка лучших в бюджетном ценовом сегменте электропил цепных для дачи. Главное их достоинство – цена. Такие пилы подойдут, если инструмент требуется вам не чаще, чем 2—3 раза в сезон.

Модель электропилы Мощность электропилы (Вт) Шаг цепи (дюйм) Длина шины (см) Бесключевое натяжение цепи Вес электропилы (кг) Средняя цена в России (руб.) STURM CC9916 1 600 3/8 30.5 Нет 2.9 5 330 Patriot ESP 1614 1 500 3/8 35 Нет 3.3 4 390 CHAMPION 120-14" 2 000 3/8 35 Нет 3.78 6 100

STURM CC9916

Легкая электрическая пила подойдет для нерегулярных работ в саду. Прибор оснащен безмасляной гарнитурой.

Преимущества:

Шаг цепи у данной модели стандартный – 3/8 дюйма.

Хорошая модель вошла в рейтинг благодаря малому весу – 2.9 кг.

Не надо заправлять технику маслом.

Недостатки:

Не выдерживает интенсивные нагрузки.

Patriot ESP 1614

Бюджетная цепная электропила с 35-сантиметровой шиной будет полезна на приусадебном участке, особенно при заготовке поленьев на растопку.

Преимущества:

Поставляется с цепью на 52 звена.

Небольшой вес инструмента – 3.3 кг.

Недостатки:

Отсутствие тормоза цепи.

CHAMPION 120-14"

Среди прочих бытовых моделей данное устройство выделяется за счет высокой мощности – 2 кВт.

Преимущества:

Тормоз цепи и щиток повышают безопасность эксплуатации.

Высокая производительность за счет 2-киловаттного двигателя.

Недостатки:

Высокая шумность модели.

Лучшие цепные электропилы цена-качество

Электропилы цепные, которые вошли в рейтинг по цене и качеству, подойдут для регулярного домашнего использования. Они не выдержат интенсивные нагрузки, но станут верными помощниками на даче или в мастерской.

Модель электропилы Мощность электропилы (Вт) Шаг цепи (дюйм) Длина шины (см) Бесключевое натяжение цепи Вес электропилы (кг) Средняя цена в России (руб.) Makita UC3041A 1 800 3/8 30 Да 4.6 11 980 Champion 422-18" 2 200 3/8 45 Да 4.9 8 450 Huter ELS-1500P 1 500 3/8 30.5 Нет 3.8 5 390

Makita UC3041A

Надежная электропила от культового в России и СНГ бренда, собирающая массу положительных отзывов.

Преимущества:

Механизм бесключевой регулировки натяжения цепи.

Подача масла на пильный гарнитур автоматизирована.

Мягкие накладки на ручках.

Недостатки:

Комплектная цепь быстро изнашивается.

Champion 422-18"

Продолжает рейтинг цепных электропил, лучших по качеству и надежности, мощная модель от российской фирмы.

Преимущества:

Двигатель мощностью 2.2 кВт позволит производить сложные распиловочные работы.

Цепь натягивается на 45-сантиметровую шину.

Быстрый доступ к угольным щеткам.

Недостатки:

Инструмент тяжелый: вес составляет 4.9 кг.

Huter ELS-1500P

Миниатюрный инструмент с 30.5-сантиметровой шиной подойдет для садовых работ, а также заготовки дров из узких полешек.

Преимущества:

Цепь с шагом 3/8 дюйма.

Фиксатор, мешающий проводу выскользнуть из розетки.

Окошко, через которое просматривается оставшееся масло.

Недостатки:

Если положить инструмент на бок, масло начинает вытекать.

На что обратить внимание при выборе?

Чтобы выбрать лучшую садовую технику, рекомендуем разобраться с самыми приоритетными характеристиками. Мы выписали аспекты, важные при покупке как электрических, так и аккумуляторных пил. Помимо шин и цепей, уделено внимание «начинке» прибора и дополнительному функционалу.

Источник питания. В рамках рейтинга электрические пилы разделены на сетевые и аккумуляторные. Первые станут хорошим выбором, если источник тока стабилен и находится недалеко; вторые подойдут, если вы планируете непродолжительные работы в труднодоступных местах вдали от электричества. Учитывайте, что при выборе сетевых пил придется использовать удлинитель: длина стандартного кабеля не позволит даже выйти с прибором на участок. Расположение электрического двигателя. Мотор пилы бывает продольным и поперечным. Модели с первым компактны и маневренны, подходят для распилов под углом; со вторым станут хорошим выбором для частых резов сверху вниз. В рейтинге есть отдельные категории для продольных и поперечных. Мощность цепной пилы. Указывает на производительность электрической пилы, то, насколько она устойчива к интенсивной и долгой эксплуатации, сложным пропилам. Напряжение аккумулятора. Является эквивалентом мощности у аккумуляторных пил. Среди моделей в рейтинге варьируется от 18 до 54 Вольт. Материал редуктора. Качество электропил и их долговечность зависит от элементов, входящих в состав редуктора. Лучшее, что может предложить современный рынок – металлические шестерни и подшипники (хотя даже они ломаются при частом использовании). Шаг цепи. Характеризует то, насколько высокий уровень вибрации будет создаваться цепью. Практически все пилы из рейтинга оснащены цепями с шагом 3/4 дюйма, отличительной чертой которых можно назвать низкую вибрацию. В профессиональных моделях используется 1/4: высокая вибрация в них оправдана повышенной производительностью. Длина шины. Если вы выбираете эл пилу цепную и не знаете, какая лучше, учтите следующее: короткая шина (до 12 дюймов или 30 см) подойдет для садовых цепных пил. Шина больше (40—45 см) пригодится, если вам предстоит совершать резы крупных бревен. Тормоз цепи. Элемент, который сделает эксплуатацию пилы в разы безопаснее. Актуален в ситуациях, когда в результате резкой отдачи инструмент подается назад – в сторону оператора. Если пользователь нажмет на рычаг, цепь моментально остановится. Это поможет избежать серьезных травм. Антивибрационная защита. Вращающаяся цепь электрической пилы при контакте с древесиной передает вибрацию на инструмент, от которого она переходит к пользователю. При постоянном контакте с такими приборами вибрация наносит вред здоровью. Существуют модели с накладками, частично гасящие уровень вибрации. Если вы работаете с прибором редко, при решении вопроса, какую электропилу купить, антивибрационную защиту можно не учитывать. Способ натяжения цепи. Профессионалы используют затяжку цепи ключом, потому как такой принцип надежнее. Если затрудняетесь в решении, какую электропилу лучше купить для дома, нашим советом будет выбрать механизм быстрой затяжки. Он поможет регулировать натяжение без дополнительных инструментов. Плавный пуск пилы. В качестве отдельного блока электроники выводится устройство плавного пуска. Благодаря нему обороты цепи при нажатии клавиши старта набираются постепенно. Это благоприятно влияет на срок службы двигателя и упрощает работу пилой. Защита от заклинивания. Механизм остановит работу двигателя пилы, если цепь завязнет в древесине. Бачок для масла. Объем бака характеризует, насколько часто вам предстоит заливать в инструмент смазочную жидкость. Лучшая электрическая цепная пила будет оснащена окошком в корпусе, позволяющем удобно отслеживать уровень масла. Существуют также безмасляные цепные пилы, смазывать цепь в которых не требуется вовсе. Такие приборы рассчитаны на короткие рабочие сессии. Регулировка скорости движения цепи. Возможность настроить обороты цепи позволит использовать пилу в разных рабочих ситуациях. Быстрая замена пильного гарнитура. Функция пригодится, если инструмент приобретается для бытового обращения неопытными пользователями. Позволит осуществлять замену цепи и шины без дополнительных приспособлений – ключей и отверток. Индикация зарядки аккумулятора. Если электрическими пилами получится работать сколько угодно, аккумуляторные стеснены ресурсом батареи. Хорошим удобством станет электронный индикатор, показывающий оставшийся заряд.

Что лучше бензопила или электропила?

Если вы сомневаетесь, что хотите выбрать электропилу, и посматриваете на бензиновые аналоги, мы составили таблицу с объективным сравнением отличительных черт устройств на ДВС и электромоторе.

Критерий выбора Электрическая пила Бензиновая пила Экологичность Электродвигатель характерен полной экологичностью. В процессе работы он не генерирует никаких вредных выбросов, поэтому его можно использовать в закрытых помещениях. Бензиновый двигатель, приводящий в движение цепь, выпускает в окружающую среду токсичные выхлопы. При длительном использовании рекомендуется надевать респиратор, чтобы избежать влияния выхлопов на организм. По этой же причине бензопилы нельзя применять в непроветриваемых помещениях. Вес пилы Самые легкие электропилы – это сетевые модели, подключаемые через розетку. Ими с комфортом могут пилить женщины, подростки и пенсионеры. Аккумуляторные пилы чуть тяжелее, потому как добавляется вес батареи. Бензопилы ощутимо тяжелее, чем их сетевые и аккумуляторные аналоги. Чтобы работать инструментом с ДВС, нужно обладать хорошей выносливостью. С повышением мощности вес только увеличивается. Сложность обслуживания Электрические двигатели проще в ремонте и использовании, чем бензиновые, но они все еще остаются технически сложными устройствами. Пилам требуется периодическая замена щеток, шин и цепей. Для обслуживания бензинового инструмента требуется наличие базовых технических навыков. Бензопилы нуждаются в регулярной заправке топливом и машинным маслом, замене фильтров. Необходимо также отслеживать состояние шины и цепи. Автономность Сетевой инструмент работает только в непосредственной близости от сети; область ограничена длиной удлинителя. Аккумуляторный автономен, но зависим от ресурса батареи. Бензиновый инструмент можно использовать на любой открытой местности, если у вас есть достаточно бензина и масла. Мощность Достаточная для домашних и садовых работ (подпиливание веток, заготовка дров). В среднем длина шины – 35—50 см (в редких случаях – 45 см). Мощные двухтактные и четырехтактные двигатели позволяют использовать шины самых крупных размеров и соответствующие цепи. Бензопилы справятся с самыми сложными задачами.

Как мы выяснили, однозначного ответа нет. Если же пытаться решить, электропила или бензопила – что лучше для дачи, скорее выигрывают инструменты с электромотором. Да, они хуже в мощности и мобильности, но экологичность и легкость применения делают их востребованным товаром на рынке.