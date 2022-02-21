Содержание:
Рейтинг лучших электрических цепных пил Рейтинг лучших аккумуляторных цепных электропил Лучшие профессиональные аккумуляторные цепные электропилы 3 лучших дорогих профессиональных сетевых цепных электропил Лучшие цепные электропилы с поперечным расположением двигателя Лучшие цепные электропилы с продольным расположением двигателя Рейтинг лучших электропил для дома и дачи Лучшие недорогие цепные электропилы Лучшие цепные электропилы цена-качество На что обратить внимание при выборе? Что лучше бензопила или электропила?
Хотите вы срезать молодую березку или заготовить дрова для баньки, делать это обычным топором долго и тяжело (а при неаккуратном обращении – еще и травмоопасно). Хорошая электропила станет помощником на вашем участке – она проста в освоении и работает от обычной розетки, что превращает ее в идеальное решение для дачников. Есть и электрические модели, которые функциональны без проводного подключения. В наш рейтинг вошли 27 моделей цепных пил сетевого и аккумуляторного типа от российских и зарубежных торговых марок.
Составляя топ, мы ставили перед собой задачу помочь с выбором как можно большей аудитории покупателей. В рейтинг вошли электрические и аккумуляторные пилы, относящиеся к низкому ценовому сегменту и профессиональному классу. Очевидно, что смешивать весь инструмент в рамках одного рейтинга некорректно, поэтому наш топ распределен по категориям.
Прежде чем начать электропилы топ, вкратце разберемся в разнице между сетевым и аккумуляторным инструментом.
Ценовой сегмент пил и другого садового инструмента, доступного в масс-маркете, условно делится на низкий, средний, высокий. От него зависит качество исполнения, дополнительный функционал и, в конечном счете, сфера эксплуатации.
При составлении рейтинга мы понимали, что было бы некорректно сравнить электропилы разной цены. По этой причине бюджетные, базовые и профессиональные модели разнесены в отдельные категории.
Начнем с рейтинга самых популярных электрических пил по версии клиентов интернет-магазина «Бигам». Длина шины моделей варьируется от 35 до 40 сантиметров.
|
Модель электропилы
|
Мощность электропилы (Вт)
|
Шаг цепи (дюйм)
|
Длина шины (см)
|
Бесключевое натяжение цепи
|
Вес электропилы (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
1 800
|
3/8
|
40
|
Да
|
4.7
|
12 740
|
2 000
|
3/8
|
40
|
Нет
|
5.1
|
6 890
|
1 800
|
3/8
|
35
|
Да
|
4.7
|
12 120
Популярная электропила оснащена 40-сантиметровой шиной, которая обеспечит качественный пропил крупных заготовок.
Преимущества:
Недостатки:
Инструмент немецкой компании, который подойдет для обработки пиломатериала. Экологичен, а потому хорош при использовании в помещениях.
Преимущества:
Недостатки:
Лучшая электропила цепная имеет малую шину (35 см), которая позволит работать в труднодоступных участках.
Преимущества:
Недостатки:
В рейтинг попали лучшие беспроводные пилы для домашнего использования.
|
Модель электропилы
|
Напряжение пилы (В)
|
Шаг цепи (дюйм)
|
Длина шины (см)
|
Бесключевое натяжение цепи
|
Вес электропилы (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
36.5
|
3/8
|
30
|
Да
|
3.0
|
22 990
|
18
|
3/8
|
30
|
Да
|
4.1
|
24 990
|
40
|
3/8
|
30
|
Да
|
3.65
|
13 490
Аккумуляторная мини-пила считается одной из лучших для садовых работ. Это обеспечивается компактными габаритами и малым весом.
Преимущества:
Недостатки:
Хорошая пила, попавшая в рейтинг за счет высокой производительности. Удобна в удержании благодаря эргономике корпуса.
Преимущества:
Недостатки:
Одна из лучших пил для вошла в рейтинг благодаря поддержке 40-Вольтовых аккумуляторов.
Преимущества:
Недостатки:
Мы выбрали тройку лучших беспроводных электропил по дереву, какие стоит выбрать для интенсивных и регулярных распиловочных работ. В рейтинг вошли модели только от производителей с мировым именем.
|
Модель электропилы
|
Напряжение пилы (В)
|
Шаг цепи (дюйм)
|
Длина шины (см)
|
Бесключевое натяжение цепи
|
Вес электропилы (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
36
|
3/8
|
35
|
Нет
|
2.6
|
35 990
|
36
|
1/4
|
30
|
Да
|
3.0
|
24 990
|
54
|
3/8
|
40
|
Да
|
5.68
|
25 290
Цепная пила с напряжением аккумулятора 36 Вольт и 14-дюймовой шиной заинтересует профессионалов, работающих на природе.
Преимущества:
Недостатки:
Цепная пила китайского производства пригодится для заготовки дров и подпиливания веток.
Преимущества:
Недостатки:
Составляя рейтинг, мы не могли обойти стороной пилу от одного из лучших производителей профессионального инструмента. DeWalt – американский бренд, хорошо известный опытным мастерам.
Преимущества:
Недостатки:
Специально для профессионалов мы собрали рейтинг лучших электрических пил для регулярного использования под интенсивной нагрузкой. Пилы имеют мощность 1.8—2.0 кВт, что обеспечивает высокую производительность даже в сложных задачах.
|
Модель электропилы
|
Мощность электропилы (Вт)
|
Шаг цепи (дюйм)
|
Длина шины (см)
|
Бесключевое натяжение цепи
|
Вес электропилы (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
2 000
|
3/8
|
40
|
Да
|
4.7
|
24 990
|
2 000
|
3/8
|
40
|
Да
|
5.6
|
7 870
|
1 800
|
3/8
|
35
|
Нет
|
5.1
|
5 260
Профессиональная электрическая пила мощностью 2 кВт справляется со спиливанием толстых стволов, чему способствует 40-сантиметровая шина.
Преимущества:
Недостатки:
Хорошая пила от российской торговой марки с шиной, длина которой составляет 16 дюймов.
Преимущества:
Недостатки:
Закрывает рейтинг лучших профессиональных электрических пил инструмент отечественного бренда.
Преимущества:
Недостатки:
Цепные пилы с поперечным двигателем подойдут для реза сверху вниз. Они характерны высоком КПД, который позволит работать с плотными породами древесины.
|
Модель электропилы
|
Мощность электропилы (Вт)
|
Шаг цепи (дюйм)
|
Длина шины (см)
|
Бесключевое натяжение цепи
|
Вес электропилы (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
1 800
|
3/8
|
35.5
|
Нет
|
4.35
|
5 800
|
2 500
|
3/8
|
40
|
Да
|
5.2
|
7 990
|
1 800
|
3/8
|
35
|
Нет
|
4.35
|
6 350
Электропила оснащена механическим тормозом, который защитит пользователя от травмоопасных ситуаций. Рукоятка обрезинена, что повысит удобство хвата.
Преимущества:
Недостатки:
Электропила самая мощная среди поперечных моделей. Её производительности хватит для распиловки крупных заготовок и обрезки сучков.
Преимущества:
Недостатки:
Цепная пила с 14-дюймовой шиной – это хороший выбор для дачи или небольшой домашней мастерской.
Преимущества:
Недостатки:
Электрические пилы с продольным мотором легки и комфортны в работе, ведь расположение движка обеспечивает сбалансированность. Это позволит совершать резы в специфических положениях.
|
Модель электропилы
|
Мощность электропилы (Вт)
|
Шаг цепи (дюйм)
|
Длина шины (см)
|
Бесключевое натяжение цепи
|
Вес электропилы (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
2 000
|
3/8
|
40
|
Да
|
4.4
|
8 350
|
2 400
|
3/8
|
40
|
Да
|
4.6
|
11 490
|
2 000
|
3/8
|
40
|
Да
|
6.0
|
8 150
Сильной стороной модели является мощный 2-киловаттный двигатель, который сделает возможными сложные распиловочные работы.
Преимущества:
Недостатки:
Китайская электрическая пила оснащена мощным движком, который поможет распиливать бревна большого диаметра.
Преимущества:
Недостатки:
Электрический инструмент от российского бренда оптимально подойдет для невысоких нагрузок.
Преимущества:
Недостатки:
Задаваясь вопросом, какую электропилу купить для дома, чтобы напилить дров в печку, обратите внимание на следующие три модели. Они бюджетные, но их мощности достаточно большинству дачников.
|
Модель электропилы
|
Мощность электропилы (Вт)
|
Шаг цепи (дюйм)
|
Длина шины (см)
|
Бесключевое натяжение цепи
|
Вес электропилы (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
1 000
|
3/8
|
30
|
Нет
|
3.3
|
4 490
|
2 000
|
3/8
|
40
|
Да
|
5.9
|
6 110
|
1 600
|
3/8
|
40.5
|
Нет
|
4.5
|
4 456
Электропила до 5000 рублей самая лучшая для продолжительных работ, потому как имеет малый вес.
Преимущества:
Недостатки:
Лучшая недорогая электропила выделяется за счет эргономичного корпуса, обеспечивающего комфортное удержание.
Преимущества:
Недостатки:
Помимо эффектного дизайна, инструмент выделяется доступной ценой и длинной шиной. Последняя поможет в распиловке крупных заготовок.
Преимущества:
Недостатки:
На очереди ждет тройка лучших в бюджетном ценовом сегменте электропил цепных для дачи. Главное их достоинство – цена. Такие пилы подойдут, если инструмент требуется вам не чаще, чем 2—3 раза в сезон.
|
Модель электропилы
|
Мощность электропилы (Вт)
|
Шаг цепи (дюйм)
|
Длина шины (см)
|
Бесключевое натяжение цепи
|
Вес электропилы (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
1 600
|
3/8
|
30.5
|
Нет
|
2.9
|
5 330
|
1 500
|
3/8
|
35
|
Нет
|
3.3
|
4 390
|
2 000
|
3/8
|
35
|
Нет
|
3.78
|
6 100
Легкая электрическая пила подойдет для нерегулярных работ в саду. Прибор оснащен безмасляной гарнитурой.
Преимущества:
Шаг цепи у данной модели стандартный – 3/8 дюйма.
Хорошая модель вошла в рейтинг благодаря малому весу – 2.9 кг.
Не надо заправлять технику маслом.
Недостатки:
Бюджетная цепная электропила с 35-сантиметровой шиной будет полезна на приусадебном участке, особенно при заготовке поленьев на растопку.
Преимущества:
Недостатки:
Среди прочих бытовых моделей данное устройство выделяется за счет высокой мощности – 2 кВт.
Преимущества:
Недостатки:
Электропилы цепные, которые вошли в рейтинг по цене и качеству, подойдут для регулярного домашнего использования. Они не выдержат интенсивные нагрузки, но станут верными помощниками на даче или в мастерской.
|
Модель электропилы
|
Мощность электропилы (Вт)
|
Шаг цепи (дюйм)
|
Длина шины (см)
|
Бесключевое натяжение цепи
|
Вес электропилы (кг)
|
Средняя цена в России (руб.)
|
1 800
|
3/8
|
30
|
Да
|
4.6
|
11 980
|
2 200
|
3/8
|
45
|
Да
|
4.9
|
8 450
|
1 500
|
3/8
|
30.5
|
Нет
|
3.8
|
5 390
Надежная электропила от культового в России и СНГ бренда, собирающая массу положительных отзывов.
Преимущества:
Недостатки:
Продолжает рейтинг цепных электропил, лучших по качеству и надежности, мощная модель от российской фирмы.
Преимущества:
Недостатки:
Миниатюрный инструмент с 30.5-сантиметровой шиной подойдет для садовых работ, а также заготовки дров из узких полешек.
Преимущества:
Недостатки:
Чтобы выбрать лучшую садовую технику, рекомендуем разобраться с самыми приоритетными характеристиками. Мы выписали аспекты, важные при покупке как электрических, так и аккумуляторных пил. Помимо шин и цепей, уделено внимание «начинке» прибора и дополнительному функционалу.
Если вы сомневаетесь, что хотите выбрать электропилу, и посматриваете на бензиновые аналоги, мы составили таблицу с объективным сравнением отличительных черт устройств на ДВС и электромоторе.
|
Критерий выбора
|
Электрическая пила
|
Бензиновая пила
|
Экологичность
|
Электродвигатель характерен полной экологичностью. В процессе работы он не генерирует никаких вредных выбросов, поэтому его можно использовать в закрытых помещениях.
|
Бензиновый двигатель, приводящий в движение цепь, выпускает в окружающую среду токсичные выхлопы. При длительном использовании рекомендуется надевать респиратор, чтобы избежать влияния выхлопов на организм. По этой же причине бензопилы нельзя применять в непроветриваемых помещениях.
|
Вес пилы
|
Самые легкие электропилы – это сетевые модели, подключаемые через розетку. Ими с комфортом могут пилить женщины, подростки и пенсионеры. Аккумуляторные пилы чуть тяжелее, потому как добавляется вес батареи.
|
Бензопилы ощутимо тяжелее, чем их сетевые и аккумуляторные аналоги. Чтобы работать инструментом с ДВС, нужно обладать хорошей выносливостью. С повышением мощности вес только увеличивается.
|
Сложность обслуживания
|
Электрические двигатели проще в ремонте и использовании, чем бензиновые, но они все еще остаются технически сложными устройствами. Пилам требуется периодическая замена щеток, шин и цепей.
|
Для обслуживания бензинового инструмента требуется наличие базовых технических навыков. Бензопилы нуждаются в регулярной заправке топливом и машинным маслом, замене фильтров. Необходимо также отслеживать состояние шины и цепи.
|
Автономность
|
Сетевой инструмент работает только в непосредственной близости от сети; область ограничена длиной удлинителя. Аккумуляторный автономен, но зависим от ресурса батареи.
|
Бензиновый инструмент можно использовать на любой открытой местности, если у вас есть достаточно бензина и масла.
|
Мощность
|
Достаточная для домашних и садовых работ (подпиливание веток, заготовка дров). В среднем длина шины – 35—50 см (в редких случаях – 45 см).
|
Мощные двухтактные и четырехтактные двигатели позволяют использовать шины самых крупных размеров и соответствующие цепи. Бензопилы справятся с самыми сложными задачами.
Как мы выяснили, однозначного ответа нет. Если же пытаться решить, электропила или бензопила – что лучше для дачи, скорее выигрывают инструменты с электромотором. Да, они хуже в мощности и мобильности, но экологичность и легкость применения делают их востребованным товаром на рынке.