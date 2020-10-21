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Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
4.7
7
5 980 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Арт. 77777Х14534
4.7
7
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
  • Персональная скидка
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814

Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814

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5 980 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 631 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. 77777Х14534
4.7
7

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, Вт
1800
Длина шины, дюйм
14
Количество звеньев, шт
53
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 980 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 631 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Электропила PATRIOT ESP 1814 – производительный и полезный инструмент, предназначенный для выполнения бытовых задач. Мотор мощностью в 1800 Ватт дает ей возможность достичь 7600 оборотов в минуту на холостом ходу. Она с легкостью распилит толстые деревянные брусья, древесные сучья, ветви и стволы. Поперечное расположение двигателя наиболее оптимально для такой работы. Пила имеет автоматическую систему подачи масла на цепь. Так как пила работает от сети и не производит выхлопов, ее можно эксплуатировать и на открытом, и в закрытом пространстве. PATRIOT ESP 1814 купить можно для распиливания досок и бревен, заготовки дров, удаления с участка больных и сухих деревьев, подравнивания живых изгородей в саду.

    Преимущества цепной пилы PATRIOT ESP 1814:

    • Производительность 1800 Вт
    • Длина шины - 35 см
    • Вес 4,2 кг
    • Поперечное расположение мотора
    • Тормоз цепи
    • Автоматическое смазывание цепи
    • Удобная рукоятка
    • Экологичность
    • Практичность

    Комплектация:

    • Цепная электропила
    • Шина
    • Цепь
    • Комплект ключей
    • Защитный кожух для шины
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон
    • Упаковка