Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814

Преимущества цепной пилы PATRIOT ESP 1814:

Производительность 1800 Вт

Длина шины - 35 см

Вес 4,2 кг

Поперечное расположение мотора

Тормоз цепи

Автоматическое смазывание цепи

Удобная рукоятка

Экологичность

Практичность

Комплектация:

Цепная электропила

Шина

Цепь

Комплект ключей

Защитный кожух для шины

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Упаковка

Электропила PATRIOT ESP 1814 – производительный и полезный инструмент, предназначенный для выполнения бытовых задач. Мотор мощностью в 1800 Ватт дает ей возможность достичь 7600 оборотов в минуту на холостом ходу. Она с легкостью распилит толстые деревянные брусья, древесные сучья, ветви и стволы. Поперечное расположение двигателя наиболее оптимально для такой работы. Пила имеет автоматическую систему подачи масла на цепь. Так как пила работает от сети и не производит выхлопов, ее можно эксплуатировать и на открытом, и в закрытом пространстве. PATRIOT ESP 1814 купить можно для распиливания досок и бревен, заготовки дров, удаления с участка больных и сухих деревьев, подравнивания живых изгородей в саду.