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Цепная электрическая пила Patriot ESP 1814
Арт. 77777Х14534
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1800
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Длина шины, дюйм
|14
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Количество звеньев, шт
|53
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Электропила PATRIOT ESP 1814 – производительный и полезный инструмент, предназначенный для выполнения бытовых задач. Мотор мощностью в 1800 Ватт дает ей возможность достичь 7600 оборотов в минуту на холостом ходу. Она с легкостью распилит толстые деревянные брусья, древесные сучья, ветви и стволы. Поперечное расположение двигателя наиболее оптимально для такой работы. Пила имеет автоматическую систему подачи масла на цепь. Так как пила работает от сети и не производит выхлопов, ее можно эксплуатировать и на открытом, и в закрытом пространстве. PATRIOT ESP 1814 купить можно для распиливания досок и бревен, заготовки дров, удаления с участка больных и сухих деревьев, подравнивания живых изгородей в саду.
Преимущества цепной пилы PATRIOT ESP 1814:
- Производительность 1800 Вт
- Длина шины - 35 см
- Вес 4,2 кг
- Поперечное расположение мотора
- Тормоз цепи
- Автоматическое смазывание цепи
- Удобная рукоятка
- Экологичность
- Практичность
Комплектация:
- Цепная электропила
- Шина
- Цепь
- Комплект ключей
- Защитный кожух для шины
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка