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Цепная электрическая пила Patriot ES 2016
3.8
6
7 300 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Цепная электрическая пила Patriot ES 2016
Арт. Х145280
3.8
6
Цепная электрическая пила Patriot ES 2016
Цепная электрическая пила Patriot ES 2016
Цепная электрическая пила Patriot ES 2016
  • Персональная скидка
Цепная электрическая пила Patriot ES 2016
Цепная электрическая пила Patriot ES 2016
Цепная электрическая пила Patriot ES 2016

Цепная электрическая пила Patriot ES 2016

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х145280
3.8
6

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Мощность, Вт
2000
Длина шины, дюйм
16
Количество звеньев, шт
57
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Цепная электрическая пила Patriot ES 2016 предназначена для работы как на свежем воздухе, так и в закрытых помещениях. Шина и цепь Oregon. Благодаря уникальному сочетанию высокой производительности, простоты и безопасности использования, низкому шуму, а также минимальному техническому обслуживанию электрическая пила становится идеальным выбором для всех видов работ по дому и приусадебному участку.

    Преимущества

    • Мощный двигатель гарантирует высокую скорость распиловки древесины среднего диаметра
    • Система автоматической смазки, не даст перегреться шине и пильной цепи, предохранит их от преждевременного износа и коррозии
    • Используя вместе с электрической пилой биоразлагаемое цепное масло Patriot, вы не наносите вреда экологии