Пила цепная электрическая 2000 вт
Найдено: 12 товаров
По популярности
- По популярности
- По рейтингу
- Сначала дороже
- Сначала дешевле
- 5 950 ₽2000 Вт, 3.78 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.78
- Персональная скидка
-
- 8 990 ₽2000 Вт, 13 м/с, 5.8 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 230 ВШаг цепи, дюйм: 3/8Вес, кг: 5.8
- Персональная скидка
-
- 9 490 ₽2000 Вт, 13 м/с, 4.8 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 45Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.8
- Персональная скидка
-
- 7 550 ₽2000 Вт, 14 м/с, 4 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4
- Персональная скидка
-
- Нет в наличии2000 Вт, 6 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 6
- Нет в наличии2000 Вт, 15 м/с, 5.6 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 5.6
- Нет в наличии2000 Вт, 4.4 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 230 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.4
- Нет в наличии2000 Вт, 13 м/с, 4.4 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.4
- Нет в наличии2000 Вт, 13 м/с, 4.4 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 35Напряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.4
- Нет в наличии2000 Вт, 3.9 кгМощность двигаделя: 2000 ВтНапряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 3.9
- Нет в наличии2000 Вт, 4.1 кгМощность двигаделя: 2000 ВтДлина шины, см: 40Напряжение: 230 ВШаг цепи, дюйм: 0.375Вес, кг: 4.1
- Нет в наличии2000 Вт, 4.1 кгМощность двигаделя: 2000 ВтНапряжение: 220 ВШаг цепи, дюйм: 0.325Вес, кг: 4.1
Пила цепная электрическая 2000 вт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 4 400 рублей до 24 990 рублей. В наличии более 30 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.