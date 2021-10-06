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Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-2000П
5.0
1
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-2000П
    Арт. О00000033020
    5.0
    1
    Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-2000П
    Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-2000П
    Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-2000П
    Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-2000П
      Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-2000П
      Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-2000П
      Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-2000П
      Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-2000П

      Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-2000П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033020
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		2000
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		57
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая цепная пила СИБРТЕХ ПЦЭ-2000П 95613 используется для распила деревянных заготовок. Работает от розетки, благодаря чему инструмент можно использовать внутри помещения. Вентиляционные отверстия не дают двигателю нагреваться. Мощный двигатель выдерживает длительные нагрузки

        Преимущества

        • Поперечное расположение двигателя
        • Отсутствие вредных выбросов
        • Надежный механизм сцепления
        • Антивибрационная система
        • Тормоз цепи
        • Возможность работы в закрытых помещениях
        • Низкий уровень шума
        • Блокировка от случайного запуска
        • Регулируемая система смазки цепи
        • Зубчатый упор
        • Система легкого натяжения цепи