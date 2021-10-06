Пила цепная электрическая Сибртех ПЦЭ-2000П

Преимущества

Поперечное расположение двигателя

Отсутствие вредных выбросов

Надежный механизм сцепления

Антивибрационная система

Тормоз цепи

Возможность работы в закрытых помещениях

Низкий уровень шума

Блокировка от случайного запуска

Регулируемая система смазки цепи

Зубчатый упор

Система легкого натяжения цепи

Электрическая цепная пила СИБРТЕХ ПЦЭ-2000П 95613 используется для распила деревянных заготовок. Работает от розетки, благодаря чему инструмент можно использовать внутри помещения. Вентиляционные отверстия не дают двигателю нагреваться. Мощный двигатель выдерживает длительные нагрузки