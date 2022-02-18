Электрическая цепная пила значительно проще в работе, чем бензиновая. Несмотря на это, она всё ещё остается технически сложным устройством, которое нуждается в обслуживании и уходе. Если для борьбы с трудными повреждениями мы советуем обращаться в сервисные центры, мелкие неисправности можно научиться чинить самостоятельно. В статье мы ремонтируем электропилу, разбираемся в принципе ее работы и изучаем самые распространенные причины поломок.

Устройство и принцип работы цепной электропилы

Перед тем, как проверить электропилу на предмет поломок и отремонтировать ее, стоит разобраться, как вообще работает этот инструмент.

В качестве источника питания применяется электроэнергия, получаемая из стандартной 220-Вольтовой розетки. Двигатель размещен под корпусом пилы, и излишнее тепло из него выводится через специальные отверстия. Пильная группа, представляющая собой шину и цепь, аналогична той, что имеется в бензиновых и аккумуляторных пилах. Смазка, необходимая для плавного хода цепи по направляющим, подается автоматически из бачка. За это отвечает такой элемент, как масляный насос.

Электрический двигатель приводит в движение звездочку, которая находится рядом с шиной и подсоединена к цепи. Пильная цепь ходит по шине, вращаясь от работы звездочки. Распиловка осуществляется за счет зубьев, находящихся вдоль цепи.

Основные неисправности электропил

Вкратце разберем, какие причины чаще всего приводят к возникновению проблем с работой цепной пилы:

Если электропила не запускается, убедитесь, что в доме есть электричество. Также присутствует вероятность, что требуется проверка проводки пилы и удлинителя, через который она подключается. Популярная причина, почему горят щетки на электропиле – их истирание. Пыль накапливается и искрит. Ремонт не требуется, но нужно заменить щетки. Если не смазывается цепь на электропиле, убедитесь, что в бачке имеется смазка. Возможно, у вас сломался насос или засорился механизм подачи смазки. Если электропила плохо пилит, возможно, дело в скачках напряжения в сети. В таком случае ремонт пиле не требуется, но ваши условия могут не подходить для ее работы. Если не вращается цепь на электропиле, дело может быть в том, что звездочка на пильном гарнитуре забилась древесным мусором. В качестве ремонта рекомендуется прочистка. Если выключается электропила во время работы, требуется заменить щетки. Бывает такое, что цепная пила буксует при минимальной нагрузке. Если не тянет электропила, требуется разобрать редуктор и выполнить его диагностику. Возможно, дело в шестерне или торсионной пружине. Вибрация электропилы является неотъемлемой частью работы с данным инструментом. Вызвана она отсутствием качественной антивибрационной системы.

Разборка электропилы для устранения поломок

В качестве примера мы разбираем электропилу Makita UC3530A, однако в конструкции разных моделей, как правило, нет драматической разницы.

Снимите шину с целью. Для этого открутите винты, сдерживающие крышку пильной группы. Ослабьте натяжение цепи и снимите гайку, удерживающую шину. Удалите щетки. Открутите заглушку, после чего вытащите сами щетки. Далее требуется получить доступ к ротору. С корпуса открутите 4 винта и снимите дополнительную рукоять. Рассоедините механическую и электронную часть пилы. Извлеките ротор из корпуса. Разберите основную рукоятку. На ней находится кнопка пуска, внутренние узлы, а также модуль плавного пуска и фильтр. Так выглядит катушка. В этой же части корпуса находится токосъемник. Снимите звездочку. Раскрутите винты на корпусе, с которого вы ее сняли. Снимите дополнительную рукоять. Она отсоединится с частью корпуса, на которой находится масляной бачок. При необходимости отсоедините его. Снимите шестерню с валом. Удалите с вала подшипник и кольцо масляного насоса. Снимите стопорное кольцо. Удалите шестерню с вала.

Алгоритм диагностики и ремонта Мы рассмотрели проблемы, с которыми сталкиваются владельцы электрических цепных пил, а также подробно разобрали принцип работы и схему разборки этих инструментов. Теперь перейдем к тому, как починить электропилу и определить причину неисправности. Электропила не включается Представим ситуацию, при которой цепная пила подключена к сети электропитания, и вы зажимаете кнопку старта, а ничего не происходит. В крайне редких случаях электропила дымит в местах цепи питания. Связано это может быть с неисправностью как самого инструмента, так и электросети. Разберем, какие факторы рекомендуется учесть: Убедитесь, что дома есть электричество: не вызвана ли неисправность двигателя простым отсутствием питания. Также проблема может быть в конкретной розетке. Чтобы исключить этот фактор, подключите в то же место исправный электроприбор. Очевидно, что для работы пилы вы используете удлинитель – без него эксплуатация цепного инструмента с электрическим двигателем невозможна. Убедитесь, что удлинитель работоспособен: подключите через него исправную технику или осуществите проверку специальным устройством – тестером. Если проблема в удлинителе, ремонт двигателя или проводки пилы, скорее всего, не требуется. Популярной причиной данной неисправности является сильнейший износ угольных щеток. Они бывают истерты настолько сильно, что в них обрывается проводник, и это разрушает электрическую цепь. Проверьте на необходимость в ремонте сетевой электрокабель. Для этого потребуется снять корпус и воспользоваться тестером. Нам нужно прощупать связь внутренних узлов с электровилкой. По тому же принципу необходимо изучить на предмет неисправности проводку до клавиши запуска цепи пилы. Обследуйте состояние цепи при условии, что пусковая клавиша пилы будет зажата. Если ваша пила с электрическим двигателем оснащена модулем плавного пуска, он также может нуждаться в ремонте. Убедитесь, что электрическая цепь не разрывается на входе и выходе из модуля. Самый печальный сценарий – поломка вызвана перегоранием обмоток статора/ротора. Данную неисправность сложно починить в бытовых условиях и без специализированных навыков, поэтому лучшим решением будет обратиться в сертифицированные центры за профессиональным ремонтом двигателя. Замена щеток на электропиле Угольные щетки являются расходным ресурсом, поэтому важно регулярно отслеживать их состояние. Если электропила искрит или вовсе отказывается включаться, это говорит о необходимости в ремонте. Тут может быть два варианта: Замена щеток. Если вы видите, что деталь источилась больше, чем на 60% от первоначального размера, значит, ее требуется поменять на новую. В противном случае возможет разрыв цепи питания и – как следствие – неработоспособность цепной пилы. Чистка щеток. В результате истирания элемента в зазоры могут набиваться мелкие пылевые частицы. Если графита окажется слишком много, это приведет к замыканию цепи и искрению. Вкратце разберем, как осуществляется замена угольных щеток. Процесс этот очень простой, так что выполнить ремонт сможет любой даже в домашних условиях: Открутите пластиковую пробку (заглушку), которая находится между основной и дополнительной рукоятками. Сделать это можно обычной шлицевой отверткой. Снимите резиновую уплотнительную прокладку, которая отделяет пробку от щетки. Вытащите щетку. Подцепить ее можно пинцетом или той же отверткой. Установите новую щетку для пилы на место старой. Верните прокладку и плотно закрутите пробку при помощи отвертки. Поменять цепь на электропиле Рассмотрим, как сменить пильную цепь на пиле с боковым натяжением: Для начала убедитесь, что приобрели цепь, подходящей под вашу шину. Тяните к себе защитную планку до щелчка. Это необходимо, чтобы спустить тормоз пилы. Снимите крышку со скрытой части пильного гарнитура. Ослабьте винт натяжения достаточно сильно, чтобы снятие цепи не составило труда. Демонтируйте старую цепь. Возьмите новую пильную цепь и начните располагать ее вдоль шины. Монтировать цепь следует поверх звездочки, от участка сверху к низу. После того, как цепь будет установлена по направляющим, используйте винт натяжения. Не затягивайте цепь до конца. Верните на место и зафиксируйте корпус, скрывающий пильный гарнитур. Отрегулируйте натяжение цепи. Нет смазки на цепи и шине Одной из причиной того, что электропила жужжит, но не крутит цепь, может являться недостаток смазочной жидкости. Она необходима также для продления срока работы цепной пилы. Существуют три причины, по которым могли начаться проблемы со смазкой: Убедитесь, что в бачке достаточно масла. Если пользователи бензиновых цепных пил регулярно отслеживают его уровень, потому как им приходится часто заправлять инструмент, некоторые владельцы электрических могут забыть об этом. Засорение. Забиться мусором может как трубка, по которой стекает смазочное вещество, так и отверстие или фильтр подачи. В таком случае ремонт будет представлять собой чистку всей этой группы. Если бачок чист, поступлению смазки ничего не мешает и самой жидкости достаточно, значит, дело в масляном насосе. Чтобы решить такого рода неисправность, вам предстоит разобрать этот элемент и проверить работоспособность всех его частей. Двигатель эл. пилы перегревается Традиционно причиной перегрева электрического двигателя называют повышенную нагрузку: хозяева настолько интенсивно используют свои цепные пилы, что их моторы не выдерживают. Если двигатель нагревается даже при малейших нагрузках, этому может быть несколько причин: У вас заклинило электропилу, а, если конкретно, ее редукторную шестерню. Такое случается, если долго не чистить пилу – она забьется древесными опилками, что помешает ее проворачиванию. Чтобы диагностировать эту неисправность, разберите пилу до вала редуктора. Поверните его рукой, отключив тормоз. В случае возникновения сопротивления прочистите редуктор – этого станет достаточно для ремонта. Распространенной причиной перегрева двигателя является недостаток смазочного вещества на цепи пилы. Проблема в том, что без смазки цепь с бо́льшим сопротивлением движется по шине, в результате чего и двигатель получает повышенную нагрузку. Самая пессимистичная причина перегрева двигателя – обрыв обмотки. Устранить эту неисправность в домашних условиях получится только у экспертов, поэтому для ремонта рекомендуется обращаться в сервисные центры. Двигатель не развивает полную мощность Показатель мощности определяет, сможет ли электропила разогнаться до нужных оборотов. Низкое значение не позволит осуществлять работу с древесиной достаточно эффективно. Если ваша электропила не пилит на полную мощность двигателя, у данной неисправности бывают следующие причины: Недостаточное напряжение электросети. Источник электричества – это важная часть цепи, и, если в розетке напряжение регулярно скачет, обеспечить стабильное качество работы не получится. Заклинивание редуктора, которое вызвано редким обслуживанием. Разберите пилу и прочистите двигатель, после чего продолжите работу. Истирание угольных щеток. Не забывайте о своевременной замене щеток: это необходимо для стабильной работы двигателя цепной пилы. Сломанная пусковая клавиша. Если с цепью питания и названными выше элементами электропилы всё в порядке, возможно, работе прибора мешает кнопка пуска. Ремонт этой детали невозможен, однако она недорогая (особенно по сравнению с элементами двигателя) – просто замените ее. Электропила останавливается во время работы Если пила прекращает вращение цепи в процессе работы, это может быть вызвано следующими факторами: Окончание срока эксплуатации щеток. Разберите цепную пилу и проверьте состояние этих расходных частей: если они стерлись слишком сильно, установите вместо них новые. Заклинивание звездочки на пильном полотне. Звезда – это часть на «носу» шины, имеющая точки соприкосновения с цепью. За счет своего вращения она приводит последнюю в движение. Если редко прочищать пилу, звездочка забьется щепками и заклинит. Это и затруднит работу пилы. Для ремонта разберите пильное полотно и прочистите его. Если в вашей цепной пиле оно неразборное, обработайте область вокруг звездочки с помощью универсальной смазки или керосина. Если вы слышите отчетливое гудение двигателя пилы, вероятно, у вашего инструмента возникли неисправности в редукторе. В таком случае лучшее решение – осуществить ремонт у профессионала. Электропила пилит криво Как и многие элементы пилы – цепь, угольные щетки – шина имеет свойство изнашиваться. Но как уловить этот момент? Особенно заметно это становится, если цепь в процессе работы начинает клонить в сторону. Из-за этого распиловка получается неровной, неаккуратной. Такой результат указывает на неравномерный износ пильной группы. Ремонт подразумевает замену всех ее составляющих: шины, цепи, звездочки. Замена пружины на электропиле Поврежденная торсионная пружина может являться причиной того, что ваша электропила не выдерживает работу даже под минимальной нагрузкой (иными словами, пробуксовывает цепь на электропиле). Замена пружины требует основательного разбора пилы, поэтому вкратце приведем последовательность действий: Снимите с пилы щетки. Удалите стопорное кольцо со звезды. Снимите звезду. Открутите винты, фиксирующие корпус редуктора. Снимите корпус. Снимите дополнительную рукоятку. Отсоедините корпус механики от корпуса электрики. Снимите тормоз электропилы, удалив все сдерживающие его крепежи. Снимите основу, удерживающую шестерню редуктора. Удалите бачок для масла. Снимите маленькую шестерню, соединенную с крупной шестерней редуктора. Приложив немного физических усилий, руками удалите большую шестерню. Открутите сдерживающую гайку шестерни редуктора. Снимите подшипник и шестеренку. Поддевая старую торсионную пружинку отверткой, снимите её. Наденьте на её место новую. Соберите пилу, следуя обратной последовательности алгоритма. Замена шины электропилы Одной из причин неисправности эл пил является износ шины, на которой крепится цепь. Демонтировать старую и установить новую шину можно своими руками, и далее мы рассмотрим, как: Купите новую шину. При приобретении учтите длину шины, ширину паза и шаг цепи – по этим параметрам она должна соответствовать своей «предшественнице». Удалите цепь. Для этого снизьте натяжение до минимального. Снимите старую шину. Открутите гайку, которая фиксирует ее на вашей цепной электропиле. Смажьте новую шину. Для этих целей на ней предусмотрены специальные отверстия. Также можно замочить шину на ночь в машинном масле. Натяните цепь на новую шину. Не забудьте учесть направление движения цепи. Установите шину и цепь на электропилу. Закрутите пальцами гайку, фиксирующую шину. Натяните пильную цепь, используя регулировочный болт или натяжитель. Затяните гайку на шине до упора. Как правильно надевать цепь на электропилу Одной из причин, почему слетает цепь на электропиле, может стать неправильная установка цепи на шину пилы. Ранее мы уже упоминали вопрос смены цепи, однако сейчас более подробно коснемся темы надевания ее на шину. Первым делом убедитесь, что вы обезопасили себя: наденьте плотные защитные перчатки. После снятия старой цепи возьмите новую и начните укладывать ее на направляющую постепенно, чтобы она четко фиксировалась в пазах. Это необходимо, чтобы предотвратить травмы в процессе работы. Важно обратить внимание на то, что зубья должны располагаться в сторону движения цепи по шине. Часто на пильных гарнитурах и самой пиле присутствуют пометки, позволяющие правильно определить направление вращения. Как натягивать цепь на электропилу Если у вас слетает цепь на электропиле, вероятно, вы слишком слабо натянули ее на шину пилы. Правильная степень натяжения цепи позволяет продлить срок работы пильного полотна. Важно соблюдать определенную степень натяжения и регулярно поддерживать ее. Есть способ быстро проверить, хорошо ли натянута на шину цепь пилы: по центру верхней части шины выберите зубец и оттяните его вверх. В результате при условии вращения цепи вручную треть острия должна остаться на направляющей шины.

Меры безопасности

Электропила, как и любой другой режущий цепной инструмент, крайне опасна в эксплуатации. Рекомендуем следовать ряду правил, чтобы во время работы не пораниться и не сократить срок службы пилы: