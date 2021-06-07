Цепная бензиновая пила – это инструмент для резки древесины. Используется в лесозаготовках, строительных и столярно-плотницких работах, бытовом хозяйстве. Ввиду широкой сферы применения на рынке представлено огромное количество моделей. В наш рейтинг бензопил попали только лучшие. Более того, мы отсортировали их по классу и дополнили материал сведениями о технических характеристиках каждой модели. А новичкам будет полезна информация об отличиях между бытовыми, полупрофессиональными и профессиональными видами, влиянии ключевых параметров на работу цепной пилы.

Классы бензопил

Как и многие другие инструменты садового и строительного назначения, цепные пилы делятся на несколько классов по способу эксплуатации. Модели, относящиеся к разным группам, отличаются мощностью, ценой, качеством используемых компонентов и сборки. Ввиду ощутимых различий советуем не игнорировать данную классификацию. Мы составили топ 10 бензопил под каждый тип. Чтобы вам была понятна разница между ними, далее разберем каждый подробнее:

Бытовые бензопилы. Такое оборудование применяется для эксплуатации под низкими нагрузками. Это лучшие бензопилы для дома и дачи: они недорогие, но их рабочих характеристик достаточно для выполнения всего спектра необходимых работ. Сфера эксплуатации: заготовка дров, распиливание болванок в домашней мастерской, подрезание веток в саду. Характерная отличительная черта подобного инструмента – непродолжительные рабочие сессии. Каждые 15 минут требуется делать перерыв, иначе двигатель выйдет из строя. Полупрофессиональные бензопилы. Техника данной категории применяется для дома, если необходимо работать длительное время. Кроме того, такие цепные пилы пользуются спросом у мастеров как «инструмент на подхвате» в дополнение к полноценному профессиональному оборудованию. Мощность достигает 2500 Вт. Полупрофессиональная бензопила способна работать до 60 минут непрерывно, после чего требуется 15-минутный перерыв. Профессиональные бензопилы. Незаменимы на лесозаготовках и в крупном строительстве. В вопросе, какая самая хорошая бензопила для непрерывных работ, модели этого класса явно в плюсе: большинство из них функционируют 8 часов без перерыва. Мощность двигателя не превышает 6400 Вт. Профессиональные цепные пилы – это тяжелые и сложные в обращении устройства, которые выпускаются всемирно известными брендами.

Основные характеристики бензопил

Рейтинг бензиновых пил дополнен техническими характеристиками каждой представленной модели. При этом мы понимаем, что не все читатели сталкивались с выбором подобного оборудования ранее. Чтобы новичкам было проще сделать выбор, мы раскроем влияние основных параметров на работу бензопилы:

Мощность. Именно эта характеристика бензопилы поможет определить оптимальное соотношение цены и качества. Чем она выше, тем с большими нагрузками справится выбранный вами инструмент. Высокое значение мощности поможет распиливать толстые стволы или заготовки, работать с древесиной твердых сортов. Стоит учитывать, что показатель сказывается на весе и габаритах техники (чем выше мощность, тем тяжелее движок), а также объемах потребления топлива. Длина шины. Чем длиннее шина, тем крупнее объекты вы сможете распиливать. Принято считать, что наиболее комфортно разрезать заготовки, толщина или диаметр которых в два раза меньше длины шины. Важно учитывать, что крупную оснастку можно устанавливать только на технику с соответствующей мощностью. Просто так поставить метровую шину на бюджетный инструмент не выйдет: движок не справится с нагрузкой. Объем двигателя. Характеристика указывает на интенсивность потребления топлива и максимальный уровень мощности. С ростом объема движка увеличивается масса бензоинструмента, сложность ее обслуживания и эксплуатации. Шаг цепи. Как правило, на полупрофессиональные или недорогие бензопилы для дома устанавливаются цепи с шагом 0,375 и 0,325 дюйма. Если инструмент ориентирован на профессиональную эксплуатацию, он оснащается пильным элементом с шагом 0,404 дюйма. Непосредственно показатель влияет на эффективность распиливания и силу колебаний в процессе эксплуатации: чем меньше шаг, тем медленнее идет работа и ниже объем вибрации. Масса. Показатель напрямую влияет на уровень комфорта при работе бензопилами: устройством с малым весом значительно проще работать на протяжении длительного времени. То же касается высотных работ: очевидно, что легкая пила лучше проявит себя на труднодоступных участках.

Какая фирма бензопил лучше

В наше сравнение бензопил попадут модели следующих торговых марок:

Husqvarna. Редко хотя бы один обзор цепных бензиновых пил обходится без упоминания этой именитой шведской компании. Фирма выпускает большое количество садовой техники для дома и коммерческой деятельности. Цепные пилы производства Husqvarna относятся к полупрофессиональному и профессиональному классам. Echo. Некоторые эксперты считают, что японская фирма выпускает лучшие бензопилы на современном рынке. Данное оборудование пользуется популярностью из-за удачного соотношения веса и мощности: оно позволяет добиться высокой производительности, делая длительные рабочие сессии как можно менее утомительными. Echo выпускает технику всех классов, так что вы найдете как бытовые, так и профессиональные пилы. Калибр. Отечественный бензоинструмент, по заверению самих производителей, ориентирован на эксплуатацию дома. Среди сильных сторон можно выделить низкую стоимость, простоту использования и малый вес оборудования. Oleo-Mac. Садовая техника итальянской компании, в том числе и цепные пилы, пользуется спросом ввиду широкой товарной линейки: для себя подберут что-то и любители, и профессионалы. Makita. Продукция производителя пользуется спросом в России из-за доступных цен, стабильного качества и большого количества сервисных центров. В наш топ бензопил для бытовых и полупрофессиональных условий эксплуатации попали три модели японского бренда. Stihl. Выбор бензопилы для дома по соотношению цены и качества зачастую останавливается на этом немецком бренде. Стоимость инструментов от Штиля не назовешь совсем бюджетной, но это и не модели для дома. Пользователи, которые выбирают данную марку, готовы платить за надежность. Champion. Российский бренд, китайское производство. Недорогие пилы, большинство которых подойдет для использования дома или на даче. Впрочем, появляются и модели для полупрофессиональной эксплуатации. Hitachi. Всемирно известная японская компания, которая, среди прочего, выпускает цепные пилы полупрофессионального и профессионального уровня. Переименована в Hikoki, но старое название бренда все еще часто встречается. Huter. Немецкая торговая марка, производство которой позиционируется в Китае. Выпускает широкую линейку садового оборудования бюджетного ценового сегмента. Maxcut. Под этим австрийским брендом, помимо бензопил, выходят триммеры, мотобуры и другая техника для сада. Цепное оборудование ввиду скромных показателей подойдет только для эксплуатации дома.

Лучшие бензопилы до 5000 рублей

Если вы планируете использовать цепную пилу в бытовых целях, зачастую нет необходимости приобретать дорогостоящее оборудование: техника будет доставаться всего несколько раз за сезон, чтобы напилить дров или сделать что-то по хозяйству. Когда такой инструмент выйдет из строя спустя несколько лет редкой эксплуатации, проще всего будет приобрести аналогичный из той же ценовой категории.

Так какую бензопилу лучше купить для дома, если нет желания тратить больше пяти тысяч рублей?

Модель Мощность (Вт) Шаг цепи (дюймы) Длина шины (см) Объем двигателя (см3) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) MAXCUT MC 146 2200 0.325 16 45 6 4 190 Carver PSG-45-15 1840 0.325 15 45 5.8 4 140 КАЛИБР БП-1800/16У 1800 3/8 (0.375) 16 45 6.3 4 040

MAXCUT MC 146

Как и остальные бензопилы до 5000 рублей, MAXCUT MC 146 – это хороший вариант для дачного использования. Сфера эксплуатации данного инструмента: распиловка дров, столярные работы.





Плюсы:

Технология Easy Start экономит силы и время на запуск двигателя.

В комплектации есть всё необходимое для запуска.

Конструкция выполнена таким образом, что фильтры и свечи можно менять в домашних условиях.

Сравнительно небольшая шумность.

Достаточно высокая мощность.

Минусы:

Некоторые покупатели жалуются на протечки масла.

Отсутствует контрольное окошко проверки смазки пильной цепи.

При неправильном холодном запуске есть шанс, что вы зальете свечу.

Большой расход бензина.

Комплектная цепь низкого качества.

Carver PSG-45-15

Достойный инструмент для обрезки веток в саду и распиловки заготовок дома. Впрочем, многие покупатели используют цепную пилу Carver PSG-45-15 для валки деревьев.





Плюсы:

Легко заводится.

Малый для своей мощности вес.

Корпус цепной пилы поглощает вибрацию.

Инструмент подготовлен к минусовым температурам.

Фильтр заменяется своими руками.

Тормоз цепи защищает пользователя от последствий отдачи цепи.

Минусы:

Требуется тонкая настройка подачи смазки на пильную цепь.

Низкое качество пластика.

Цепь часто тянется, нужно не забывать подтягивать.

Калибр БП-1800/16У

Лучшая бензопила для дома от отечественного производителя, если исходить из бюджета в пять тысяч. Калибр БП-1800/16У – надежная, эффективная и достаточно простая в эксплуатации модель.





Плюсы:

Пила оснащена праймером, выполняющим функцию принудительной подкачки топливной смеси в карбюратор. За счет него упрощается запуск двигателя.

Масляный насос можно настраивать.

Воздушное охлаждение предотвращает перегрев двигателя в случае высокой интенсивности.

При правильной эксплуатации пила прослужит несколько лет.

Минусы:

Высокий уровень шума.

Ощутимый вес.

Неудачное расположение винта регулировки пильной цепи.

Рейтинг бюджетных бензопил

Представим ситуацию, что цепной пилой вы пользуетесь исключительно в бытовых условиях, но на порядок чаще, чем два-три раза за сезон. Допустим, вы прорежаете ветки в саду или в свободное от других хлопот время строите беседку из досок. Совсем копеечным инструментом уже не обойтись, но сильно переплачивать всё ещё нет смысла.

В данный топ бензопил для дома попали 4 модели: 1 от отечественной фирмы и 3 от зарубежных.

Модель Мощность (Вт) Шаг цепи (дюймы) Длина шины (см) Объем двигателя (см3) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Stihl MS 170 1300 3/8 (0.375) 40 30.1 3.9 12 990 Makita EA3203S-40 1350 3/8 (0.375) 40 32 4 16 650 CHAMPION 237-16 1500 3/8 (0.375) 40 37.2 5 7 550 Huter BS-45M 1700 3/8 (0.375) 40 45 7 6 990

Stihl MS 170

Откроем рейтинг бюджетных бензопил немецким садовым инструментом начального ценового сегмента. Stihl MS 170 – мощная, надежная и комфортная в использовании модель. Последнему способствует защита от вибрации, которой укомплектован корпус.





Плюсы:

Малый вес позволяет с удобством работать бензоинструментом на протяжении длительного времени.

Простота технического обслуживания.

Ввиду компактности подходит для выездных работ.

Быстро заводится.

Минусы:

Под крышкой скапливаются опилки, так что требуется регулярная чистка.

Некоторые покупатели жалуются, что спустя 2—3 года пилу становится заметно сложнее заводить.

Makita EA3203S-40

Инструмент производства Японии не обошел наш рейтинг бензопил для дачи стороной. Makita EA3203S-40 – это хороший выбор для небольших строительных работ, прореживания сучьев в саду, заготовки пиломатериала.





Плюсы:

Тормоз цепи гарантирует безопасную эксплуатацию, так как защищает от отскоков.

Небольшая масса обеспечивает комфортное пиление без усталости.

Бесключевое натяжение цепи облегчает регулировку режущего элемента.

Электронный стартер и праймер делают начало работы предельно быстрым.

Механизм самостоятельного смазывания пильной цепи.

Экономичный расход бензина и масла.

Минусы:

В комплектации попадаются кривые шины.

В механизм натяжения цепи забивается мусор.

Champion 237-16

Универсальный инструмент бытового класса: Champion 237-16 поможет навести порядок в саду, сделать заготовки к ремонту или строительству, напилить дров. Обладает достаточной в рамках своего класса мощностью.





Плюсы:

Курок газа можно заблокировать, чтобы не зажимать его постоянно при длительной распиловке.

Пила оснащена тормозом цепи.

Эргономичный корпус: удобное расположение рукоятки и кнопки пуска обеспечивают комфортную работу.

Высокая мощность, которой достаточно для валки деревьев.

Минусы:

Некачественный свечной ключ в комплекте.

При наборе мощности можно залить свечу.

Huter BS-45M

Если оценивать в первую очередь именно цену, Huter BS-45M – это лучшая бензопила для дачи бюджетного сегмента. Отсутствие дополнительных функций вроде электронного запуска компенсируется качеством сборки и надежностью.





Плюсы:

Автоматическое смазывание пильной гарнитуры.

Легкий доступ к воздушному фильтру для самостоятельного обслуживания.

Скорость вращения пильной оснастки можно настраивать интенсивностью нажатия на клавишу пуска.

Тормоз цепи.

Сбалансированный корпус.

Минусы:

Запуск двигателя только ручным стартером.

Подтягивание цепи – ключом.

Рейтинг бензопил по цене/качеству

Модели, которые попали в рейтинг бензопил по качеству и надежности, не разделены по классу. Это инструменты, из которых производители смогли выжать максимально возможные для своей стоимости надежность и производительность.

Представленные в топе цепные пилы выпущены именитыми производителями, поэтому сомневаться в качестве их исполнения не приходится. Мы подобрали технику разных ценовых категорий, так что вам будет проще подобрать оптимальный вариант под свой бюджет.

Модель Мощность (Вт) Шаг цепи (дюймы) Длина шины (см) Объем двигателя (см3) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) STIHL MS 180 16 1470 3/8 (0.375) 35 31.8 4 13 990 ECHO CS-353ES-14 1590 3/8 (0.375) 35 34 4 18 700 STIHL MS 180 C-BE-16 1500 3/8 (0.375) 40 31.8 4 15 490 Hyundai Х 360 1170 3/8 (0.375) 35 37.2 4.6 7 390

STIHL MS 180 16

Выбираете, какую бензопилу для дома или дачи выбрать по соотношению цены и качества? Присмотритесь к STIHL MS 180 16. Это инструмент бытового класса, достаточно хороший для работы с мягкими сортами древесины. Модель проста в эксплуатации и надежна, поэтому при подобающем обращении прослужит вам долго.





Плюсы:

Шаг цепи – 3/8 дюйма – лучше всего подходит для бытовых задач.

Небольшая масса, благодаря которой пила станет хорошим помощником в длительных работах.

Чтобы закончившееся топливо не стало для вас сюрпризом, в корпусе предусмотрено окно для отслеживания уровня горючего.

Надежное удержание обеспечивается прорезиненными ручками.

Минусы:

Достаточно высокая цена для бытовой модели. Фирма Stihl – не для экономных.

ECHO CS-353ES-14

Хороший аппарат, который будет служить вам в бытовых работах: качество пилы обеспечивает эффективные садовые и столярно-плотницкие работы. Комфорта ECHO CS-353ES-14 добавляет и небольшой (для бензинового инструмента) уровень шума. Понятно, что с электрическими аналогами не сравнится, но относительно более громких собратьев разница заметна.





Плюсы:

Наличие праймера.

Ручки с защитой от вибрации.

Воздушная заслонка, которая помогает завести двигатель при низкой температуре.

Малошумность.

Минусы:

За качество нужно платить, а цена на данную модель достаточно высокая.

STIHL MS 180 C-BE-16

Легкая и компактная пила STIHL MS 180 C-BE-16 станет хорошим выбором для регулярных работ на приусадебном участке. Удобное управление, безопасность и легкость эксплуатации – это то, что делает модель востребованной на рынке садовой техники.





Плюсы:

Эффективный механизм подачи смазочного вещества на цепь.

Система подтягивания пильной гарнитуры без инструментов.

Двигатель легко заводится благодаря технологии ErgoStart.

Агрегат выдает стабильные мощность и расход топлива, что упрощает работу.

Минусы:

Высокая цена на фирменные комплектующие.

Hyundai Х 360

Закончим рейтинг бензопил по качеству и цене инструментом от Hyundai Power Products. Данная торговая марка – это отдельное направление известного автомобильного бренда, которое сейчас является относительно молодым. Главное же достоинство бензоинструментов Хендай (в том числе, и Hyundai Х 360) – использование оригинальных движков.





Плюсы:

Механизм безинструментального натяжения цепи.

Доступная цена.

Малый вес.

Быстро заводится даже в холодную погоду.

Удобная широкая рукоять.

Минусы:

Некоторые покупатели жалуются на протечки топлива.

Неэффективное гашение вибрации.

Низкое качество натяжителя цепи: приходится регулярно подтягивать.

Инструмент очень шумный.

Бензопилы: топ 10 лучших полупрофессиональных

Хороший промежуточный вариант: в нем есть и мощность, и адекватная цена. Одинаково эффективно полупрофессиональные цепные пилы используются при интенсивных работах дома/на даче и в строительстве при выполнении задач малой и средней загруженности.

Далее – бензопилы топ 10 лучших полупрофессионального класса. Специально для вас мы нашли модели разной ценовой категории.

Модель Мощность (Вт) Шаг цепи (дюймы) Длина шины (см) Объем двигателя (см3) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Stihl MS 250 2300 3/8 (0.375) 40 45.4 4.6 24 990 ECHO CS-4200ES-15 1890 0.325 38 39.6 4.4 31 900 Husqvarna 440e 1800 0.325 38 40.9 5.3 26 490 Echo CS-260TES-10 910 3/8 (0.375) 25 26.9 2.9 28 600 Oleo-Mac 952-18 2500 3/8 (0.375) 46 51.7 5 30 990 Husqvarna 450e 2400 0.325 38 50.2 5.1 19 490 Makita EA4301F-45 2200 0.325 45 42.4 4.8 24 490 Champion 254-18 2500 0.325 45 54 5.1 10 930 Daewoo Power Products DACS 5218 2500 0.325 45 52 6.3 9 990 Oleo-Mac 965 HD-18 3160 3/8 (0.375) 46 63.4 5.8 35 990

Stihl MS 250

В обсуждениях, какая бензопила лучше всего подходит для продолжительных работ, часто упоминается именно эта модель от Штиль. Причина тому: система гашения вибрации, высокое качество которой предотвращает обострение «профессиональных болезней».

Stihl MS 250 используется для садовых работ, валки деревьев. Ориентирован на работу в разные сезоны, в том числе, и при низкой температуре.





Плюсы:

Антивибрационная защита.

Переключение режимов работы осуществляется одним рычагом.

Карбюратор оснащен компенсатором, поддерживающим стабильный уровень мощности в процессе работы.

Удобная смена цепи.

Механизм натяжения пильной гарнитуры расположен сбоку: считается, что так проще и безопаснее.

Минусы:

Масло протекает.

Боится перегрева.

Большой расход топливной смеси.

ECHO CS-4200ES-15

Судя по некоторым отзывам, эта японская пила служит более десяти лет с минимальными поломками. Мощности ECHO CS-4200ES-15 хватает на строительство, а также валку небольших и средних деревьев. Исходя из этого, цена на пилу полностью оправдана.





Плюсы:

Качество компонентов и сборки.

Уловитель цепи, защищающий работника от травм при разрыве пильной гарнитуры.

Быстрый запуск движка.

Устройство корпуса позволяет быстро получить доступ к механизму пилы, что упрощает самостоятельное обслуживание.

Добротная защита от вибрации.

Зубчатый упор, повышающий точность распиливания.

Минусы:

Неудобная крышка для заправки топливной смесью.

Husqvarna 440e

Хускварна входит в список лидеров среди компаний, выпускающих цепные пилы. Если для домашней эксплуатации Husqvarna 440e всё-таки достаточно дорогая, в топ лучших бензопил полупрофессионального и профессионального класса техника шведского производства попадет ещё не раз.





Плюсы:

Воздушный фильтр быстро снимается.

Праймер облегчает запуск движка после длительного простоя.

Запатентованная технология защиты от вибрации.

Пильная гарнитура натягивается бесключевым механизмом.

Уникальная система очистки воздуха снижает частоту замены фильтров.

Минусы:

Возникают проблемы с тем, чтобы завести мотор при низкой температуре.

Echo CS-260TES-10

Как и многие маленькие бензопилы, Echo CS-260TES-10 от японского производителя предназначена в первую очередь для садовых работ: подпиливания веток, борьбы с излишней растительностью. Компактный корпус, малый вес и короткая шина делают бензоинструмент хорошим выбором для работы на высоте и в труднодоступных местах.





Плюсы:

Технология ES-start для быстрого запуска движка.

Сравнительно малая вибрация.

Легкое обслуживание воздушного фильтра.

Механизм подачи масла настраивается.

Легкость, малогабаритность.

Есть праймер.

Минусы:

Случаются протечки масла.

Oleo-Mac 952-18

Надежный бензоинструмент, который одинаково хорош для валки деревьев, спиливания веток и заготовки стройматериалов. Oleo-Mac 952-18 характерна достойным соотношением производительности и компактности.





Плюсы:

Карбюратор оснащен компенсатором, за счет которого в процессе пиления поддерживается стабильная мощность.

Объем потребления масла для цепи автоматически меняется в зависимости от интенсивности работ.

Хорошая система поглощения вибрации.

За точность распиливания отвечает зубчатый упор из металла.

Минусы:

Не выявлено.

Husqvarna 450e

Несмотря на высокую мощность, полупрофессиональная Husqvarna 450e экологична: это обеспечивается экономичным расходом топливной смеси, а также сравнительно малым выбросом токсичных выделений из мотора.





Плюсы:

Натяжение пильной гарнитуры без ключа.

Количество оставшегося бензина можно отслеживать за счет специального окошка в топливном баке.

Фирменная разработка Xtorq обеспечивает сниженный расход топлива.

Праймер, благодаря которому запустить движок в начале сезона значительно проще.

Фильтр на быстросъемном креплении.

Минусы:

Высокий уровень шума.

Присутствует заметная вибрация.

Тугой ручной стартер.

Makita EA4301F-45

В рейтинг полупрофессиональных моделей бензопила Makita EA4301F-45 попала благодаря оптимальному соотношению цены и качества. За весьма приемлемые деньги вы получите качественно собранный инструмент, хорошо подходящий для валки деревьев и распиловки бревен.





Плюсы:

Малое потребление топлива.

Лучшее за свою цену качество компонентов и сборки.

Удобное расположение механизма натяжения цепи.

Малый вес.

Доступность комплектующих для ремонта.

Простая замена воздушного фильтра.

Отдельные режимы для летнего и зимнего пиления.

Минусы:

Присутствует небольшое подтекание масла.

Champion 254-18

Техника российского бренда станет хорошим выбором для садовых работ, но ввиду большой шины она поможет и при валке древесных насаждений. Сильной стороной Champion 254-18 является весьма демократичная стоимость.





Плюсы:

Низкая для оборудования полупрофессионального класса цена.

Поставляется с пильной гарнитурой производства Oregon.

Протечки смазки отсутствуют.

Воздушное охлаждение, предотвращающее перегрев двигателя.

Широкая горловина бачка для топлива гарантирует удобную заправку.

Корпус прочный, способный выдерживать механические повреждения.

Минусы:

Инструмент достаточно тяжелый (впрочем, это обуславливается мощностью).

Расход топливной смеси.

Шум и вибрация.

Дешевый пластик.

Daewoo Power Products DACS 5218

В нашем топ-10 полупрофессиональных бензопил модель от Daewoo имеет самую низкую цену. Несмотря на это, устройство является хорошим решением для работ повышенной интенсивности. Daewoo Power Products DACS 5218 подойдет для заготовки дров, распиловки материала под строительство или ремонт, подрезания ветвей.





Плюсы:

Низкий уровень вибрации, гарантированный шагом цепи 0.325 дюйма.

Двигатель легко запускается.

Экономичное потребление бензина.

Ударопрочный корпус.

Безопасное пиление обеспечивает тормоз цепи, защищающий от отдачи.

Простота эксплуатации: для доступа к элементам, требующим регулярной замены, не нужны инструменты.

Минусы:

«Родная» цепь растягивается и в целом не подходит для работ в промышленности.

Пила тяжелая.

Oleo-Mac 965 HD-18

Закрывает топ 10 полупрофессиональных бензопил модель, по заверениям производителей, хорошая для длительных рабочих сессий. Способствует этому картер из алюминия, который поддерживает устойчивость Oleo-Mac 965 HD-18 при высокой интенсивности.





Плюсы:

Декомпрессор, гарантирующий быстрый запуск двигателя.

За счет зубчатого упора заготовки получится распиливать максимально ровно: этот элемент не дает пиле скользить по деревянной поверхности.

Удобная конструкция рукоятки стартера.

Продолжительный период эксплуатации обеспечивается тем, что коленвал выполнен из кованой стали.

Минусы:

Неудобная установка пильной гарнитуры.

Ощутимый вес.

Высокая стоимость сменных деталей. С тем, чтобы их достать, возникают трудности.

Топ 10 профессиональных бензопил

Вот мы и добрались до «тяжелой артиллерии»! Ниже – цепные пилы для мастеров своего дела. Инструменты, которые рассчитаны на длительные рабочие сессии и самые суровые условия эксплуатации. Управиться с ними сможет не каждый, да и стоимость разительно отличается от ценника на базовые модели, но результат себя оправдывает.

В нашем топе – лучшие пилы цепные бензиновые для профессионального использования. Мы отобрали варианты с разными значениями мощности, длины шины и объема движка, чтобы вам было проще найти инструмент под свою сферу деятельности.

Модель Мощность (Вт) Шаг цепи (дюймы) Длина шины (см) Объем двигателя (см3) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Stihl MS 361-16 3400 3/8 (0.375) 40 59 5.6 49 990 Husqvarna 372 XP 18 3900 3/8 (0.375) 45 70.7 6.1 53 990 STIHL MS 880 6400 0.404 119 121.6 9.8 111 990 Oleo-Mac GS 720-20 3970 3/8 (0.375) 51 70.8 6.8 69 990 Hitachi CS 40 EL 2100 0.325 40 43 4 24 070 Makita DCS7301-60 4200 3/8 (0.375) 60 72.6 6.3 36 910 Echo CS-620SX-18 3320 3/8 (0.375) 45 59.8 6.2 52 100 Hyundai X 560 2200 0.325 50 49.3 5.2 10 680 Husqvarna 395XP 4900 3/8 (0.375) 60 94 7.9 74 990 KRÜGER GCSK 35-45 3310 0.325 45 52 6 8 400

Stihl MS 361-16

Открывает топ бензопил профессионального класса Stihl MS 361-16 – модель немецкого бренда, произведенная в США. Инструмент считается одним из лучших для продолжительных работ, чего удалось достичь благодаря мощному двигателю. Предназначен для строительства и лесозаготовки.





Плюсы:

Боковое натяжение цепи – хороший выбор для безопасного обслуживания режущего элемента.

Крышки для заправки отвинчиваются быстро и легко, без использования дополнительных приспособлений.

Высокий КПД, который обеспечивается за счет уникальной 4-канальной технологии.

Управление режимами работы одним рычагом.

Антивибрационная защита, хорошо предотвращающая профессиональные травмы.

Минусы:

При недостаточном опыте сложна в эксплуатации.

Большой вес.

Husqvarna 372 XP 18

Данная пила хорошо подходит для интенсивных условий труда. Безопасность для здоровья оператора обеспечивается тем, что Husqvarna 372 XP 18 имеет защиту от воздействия вибрации. Комфортной продолжительной работе способствует также небольшая масса прибора.





Плюсы:

Удобство управления.

Эффективная работа под высокой нагрузкой.

Хорошее гашение вибрации.

Праймер, ускоряющий запуск двигателя после долгого простоя.

Минусы:

Не выявлено.

STIHL MS 880

Среди топ-10 лучших профессиональных бензопил эта модель производства Штиль выделяется самой длинной шиной – аж 119 см. STIHL MS 880 – это лучший вариант для работы на лесоповале, потому как инструмент справится с самыми крупными насаждениями.





Плюсы:

Длина шины обеспечивает комфортную валку деревьев с толстым стволом.

Технология Ematic, равномерно подающая хорошее сбалансированное количество смазки на цепь.

Самая лучшая бензопила, если речь идет о мощности и объеме двигателя.

Шаг цепи 0.404 дюйма – одно из лучших решений для обеспечения высокой эффективности пиления.

Быстрый запуск двигателя.

Минусы:

Высокая стоимость.

Вес пилы.

Oleo-Mac GS 720-20

Оптимальный вариант для интенсивных лесозаготовочных работ: мощность и длина шины позволяют справляться со стволами большого диаметра. За счет высокого качества компонентов и сборки пила Oleo-Mac GS 720-20 выдержит тяжелые нагрузки.





Плюсы:

Карбюратор обеспечивает экономичное потребление топливной смеси.

Есть крепления, поглощающие вибрацию.

Коленчатый вал изготовлен из кованой стали.

Минусы:

Стоимость.

Масса (можно объяснить высокой мощностью).

Hitachi CS 40 EL

Несмотря на высокий показатель мощности, Hitachi CS 40 EL характерна сравнительно небольшими шумностью и вибрацией. Это делает долгую эксплуатацию максимально комфортной. Бензоинструмент подходит для обработки больших бревен.





Плюсы:

Малый вес прибора.

Движок быстро заводится в различных погодных условиях.

Износостойкие компоненты пилы.

Минусы:

Нельзя отдельно сменить ведущую звездочку, а изнашивается она быстро.

От зубчатого упора мало пользы.

Makita DCS7301-60

Составляя обзор бензопил, мы не смогли обойтись без еще одного агрегата от синего бренда из Японии. Makita DCS7301-60 при правильной эксплуатации прослужит вам долго, а стоимость ее приятно удивит.





Плюсы:

Ценник достаточно демократичный для прибора профессионального класса.

Технология фильтрации воздуха Airmaster.

Малошумность.

Низкие значения вибрации.

Комплектуется длинной шиной.

Качественная сборка.

Минусы:

Большой расход топливной смеси.

Echo CS-620SX-18

Модель предназначена для эксплуатации на протяжении полной рабочей смены. Мощный двигатель выдержит высокую нагрузку, а шина длиной 45 см поможет обладателю Echo CS-620SX-18 справиться с задачами разной сложности.





Плюсы:

Коленчатый вал из кованой стали.

Эффективная виброзащита.

Простой запуск движка.

Механизм натяжения пильной гарнитуры расположен сбоку.

Минусы:

Вес.

Шина нагревается.

Hyundai X 560

Профессиональный бензоинструмент от южнокорейской марки, который выделяется доступной стоимостью. Hyundai X 560 станет хорошим приобретением для фермерских работ, распила строительных материалов.





Плюсы:

Декомпрессор, обеспечивающий плавное пиление.

Длинная шина.

Резиновые накладки на ручке.

Небольшой вес.

Минусы:

Цепь требуется часто подтягивать.

Высокий уровень шума.

Фильтр прилегает неплотно.

Husqvarna 395XP

Данная модель покажет себя с особенно хорошей стороны при распиливании крупных бревен. Для этого пила Husqvarna 395XP укомплектована 60-сантиметровой шиной. Мощность 4,9 кВт обеспечивает эффективную работу с такой пильной гарнитурой.





Плюсы:

Механизм гашения вибрации.

Коленвал выполнен из кованой стали, что гарантирует долгий срок службы.

Подача смазки настраивается.

Зубчатый упор повышает точность распиливания бревен.

Технология Air Injection позволяет реже менять воздушные фильтры.

Минусы:

Неудобное расположение натяжителя цепи. Хорошим решением было бы установить его сбоку.

Большой вес.

KRÜGER GCSK 35-45

Закончим рейтинг лучших бензопил бюджетным (для профессионального класса) прибором KRÜGER GCSK 35-45. Экземпляр станет хорошим выбором, если требуется дополнительный инструмент для задач невысокой сложности.





Плюсы:

Автоматическая подача смазочного вещества на цепь.

При застревании пильной гарнитуры в материале двигатель автоматически останавливается.

Хорошее для своей стоимости качество сборки.

Удобная ручка.

Тормоз цепи.

Виброзащита.

Металлический корпус.

Минусы: