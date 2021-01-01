Бензопила для дачи Champion 237-16", рабочий объем двигателя 37,2 см3

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Бензопила Champion 237-16"
Арт. О00000005488
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.7
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Праймер
|Да
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- Пила Чемпион 237 с мощностью бензинового двигателя в полторы тысячи Ватт исключительно хорошо справляется с разрезанием древесины. Оснащенная изогнутой рукояткой, пила обладает повышенной маневренностью, поэтому купить Champion 237 можно для выполнения множества бытовых задач: обрезания ветвей, распиловки деревянных брусьев и досок, срубания сухих или старых деревьев. Работа на бензине позволяет избежать спутывания проводов и ограничений, связанных с длиной электрического шнура. Для работы пилы нужно всего лишь залить топливо в бак через горловину на корпусе, а затем зажать курок пуска. Наличие воздушной системы охлаждения предохраняет Champion 237 16 от перегрева, а крышка над ручкой защитит руки при длительной работе как от острых лезвий, так и от летящих щепок.
Преимущества
- Легкая в управлении
- Производительная
- Многофункциональная
- Безопасная
- Комфортная
- Автономная
Комплектация
- Бензопила Champion 237-16"
- Пильная шина
- Цепь
- Свечной ключ
- Отвертка для настройки карбюратора
- Инструкция
- Упаковка