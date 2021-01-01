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Бензопила для дачи Champion 237-16", рабочий объем двигателя 37,2 см3
4.4
31
8 150 ₽
Бензопилы
  • Персональная скидка
Бензопила Champion 237-16"
Арт. О00000005488
4.4
31
Бензопила для дачи Champion 237-16", рабочий объем двигателя 37,2 см3
Бензопила для дачи Champion 237-16", рабочий объем двигателя 37,2 см3
  • Персональная скидка
Бензопила для дачи Champion 237-16", рабочий объем двигателя 37,2 см3
Бензопила для дачи Champion 237-16", рабочий объем двигателя 37,2 см3

Бензопила Champion 237-16"

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8 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000005488
4.4
31

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
4.7
Праймер
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пила Чемпион 237 с мощностью бензинового двигателя в полторы тысячи Ватт исключительно хорошо справляется с разрезанием древесины. Оснащенная изогнутой рукояткой, пила обладает повышенной маневренностью, поэтому купить Champion 237 можно для выполнения множества бытовых задач: обрезания ветвей, распиловки деревянных брусьев и досок, срубания сухих или старых деревьев. Работа на бензине позволяет избежать спутывания проводов и ограничений, связанных с длиной электрического шнура. Для работы пилы нужно всего лишь залить топливо в бак через горловину на корпусе, а затем зажать курок пуска. Наличие воздушной системы охлаждения предохраняет Champion 237 16 от перегрева, а крышка над ручкой защитит руки при длительной работе как от острых лезвий, так и от летящих щепок.

    Преимущества

    • Легкая в управлении
    • Производительная
    • Многофункциональная
    • Безопасная
    • Комфортная
    • Автономная

    Комплектация

    • Бензопила Champion 237-16"
    • Пильная шина
    • Цепь
    • Свечной ключ
    • Отвертка для настройки карбюратора
    • Инструкция
    • Упаковка