Бензопила для дачи Champion 237-16", рабочий объем двигателя 37,2 см3

Пила Чемпион 237 с мощностью бензинового двигателя в полторы тысячи Ватт исключительно хорошо справляется с разрезанием древесины. Оснащенная изогнутой рукояткой, пила обладает повышенной маневренностью, поэтому купить Champion 237 можно для выполнения множества бытовых задач: обрезания ветвей, распиловки деревянных брусьев и досок, срубания сухих или старых деревьев. Работа на бензине позволяет избежать спутывания проводов и ограничений, связанных с длиной электрического шнура. Для работы пилы нужно всего лишь залить топливо в бак через горловину на корпусе, а затем зажать курок пуска. Наличие воздушной системы охлаждения предохраняет Champion 237 16 от перегрева, а крышка над ручкой защитит руки при длительной работе как от острых лезвий, так и от летящих щепок.

Преимущества

Легкая в управлении

Производительная

Многофункциональная

Безопасная

Комфортная

Автономная

Комплектация