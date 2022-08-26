Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
Арт. О00000029826
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5.6
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Праймер
|Да
Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40 используется для распила заготовок из дерева. Функция автоматической смазки цепи продлевает срок службы пильного полотна. Двойной тормоз цепи и встроенный цепеуловитель делают пилу безопасной в применении. Две рукоятки упрощают удержание инструмента, равномерно распределяют нагрузку на руки.
Преимущества
- Повышенная мощность при компактных размерах
- Насос подкачки топлива способствует более легкому запуску, даже в холодную погоду
- Продуманная виброгасительная система, очень эффективна при длительном пилении
- Электронная система зажигания обеспечивает ровную, экономичную и экологичную работу двигателя
- Насос принудительной подачи смазки к цепи уменьшает износ, что увеличивает срок службы цепи и шины
- Тормоз мгновенного действия обеспечивает высокую безопасность работ, мгновенно останавливая пильную цепь в случае опасности
- Система предварительной очистки воздуха удаляет из входного воздуха наиболее крупные частицы и увеличивает срок службы фильтра
- Удобная эргономичная рукоятка
- Емкость для смешивания в комплекте