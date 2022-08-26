Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
5.0
1
7 890 ₽
8 050 ₽
Бензопилы
    Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
    Арт. О00000029826
    5.0
    1
    Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
    Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
    Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
    Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
    Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
    Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
    Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
    Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
    Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
      Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
      Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
      Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
      Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
      Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
      Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
      Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
      Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40
      Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40

      Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40

      • -160 ₽
      7 890 ₽
      8 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029826
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5.6
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      • -160 ₽
      7 890 ₽
      8 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40 используется для распила заготовок из дерева. Функция автоматической смазки цепи продлевает срок службы пильного полотна. Двойной тормоз цепи и встроенный цепеуловитель делают пилу безопасной в применении. Две рукоятки упрощают удержание инструмента, равномерно распределяют нагрузку на руки.

        Преимущества 

        • Повышенная мощность при компактных размерах
        • Насос подкачки топлива способствует более легкому запуску, даже в холодную погоду
        • Продуманная виброгасительная система, очень эффективна при длительном пилении
        • Электронная система зажигания обеспечивает ровную, экономичную и экологичную работу двигателя
        • Насос принудительной подачи смазки к цепи уменьшает износ, что увеличивает срок службы цепи и шины
        • Тормоз мгновенного действия обеспечивает высокую безопасность работ, мгновенно останавливая пильную цепь в случае опасности
        • Система предварительной очистки воздуха удаляет из входного воздуха наиболее крупные частицы и увеличивает срок службы фильтра
        • Удобная эргономичная рукоятка 
        • Емкость для смешивания в комплекте