Бензопила Зубр ПБЦ-М40-40 используется для распила заготовок из дерева. Функция автоматической смазки цепи продлевает срок службы пильного полотна. Двойной тормоз цепи и встроенный цепеуловитель делают пилу безопасной в применении. Две рукоятки упрощают удержание инструмента, равномерно распределяют нагрузку на руки.

Преимущества