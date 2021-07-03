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Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
4.5
72
7 470 ₽
9 400 ₽
Бензопилы
  • Персональная скидка
Бензопила Patriot PT 3816 220105510
Арт. X18879
4.5
72
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
  • Персональная скидка
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375
Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375

Бензопила Patriot PT 3816 220105510

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 930 ₽
7 470 ₽
9 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X18879
4.5
72

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Вес, кг
4.85
Праймер
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 930 ₽
7 470 ₽
9 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновая пила PATRIOT PT 3816 – инструмент бытового класса, используемый для работы с древесиной и материалами на ее основе. Пригодится для пиления деревьев и кустарников возле частного дома, на дачном участке. Пила также будет полезна во время подготовки строительных материалов: для распила досок, фанеры. Эта модель обладает сбалансированностью конструкции и поэтому отличается от других бензопил своей маневренностью, легкостью в управлении. Она проста в обслуживании и не требует частой дозаправки. Для комфортной работы пила PATRIOT PT 3816 оборудована антивибрационной системой, а для безопасности – аварийным тормозом цепи и блокировкой рычага запуска. Для предохранения двигателя от перегрузок предусмотрен его плавный запуск. В Интернет-магазине “Бигам” PATRIOT PT 3816 можно купить по выгодной цене.

    Преимущества бензопилы PATRIOT PT 3816

    • Легко управляется и обслуживается
    • Большой топливный бак – она долго работает на одной заправке
    • Антивибрационная система
    • Плавный запуск двигателя
    • Автоматический тормоз цепи
    • Регулируемая подача смазки на цепь

    Комплектация

    • Бензопила
    • Шина
    • Пильная цепь
    • Ключ свечной универсальный
    • Упор
    • Напильник
    • Канистра для топливной смеси
    • Отвертка
    • Кожух защитный
    • Руководство пользователя
    • Гарантийный талон
    • Упаковка