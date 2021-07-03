Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375

Бензиновая пила PATRIOT PT 3816 – инструмент бытового класса, используемый для работы с древесиной и материалами на ее основе. Пригодится для пиления деревьев и кустарников возле частного дома, на дачном участке. Пила также будет полезна во время подготовки строительных материалов: для распила досок, фанеры. Эта модель обладает сбалансированностью конструкции и поэтому отличается от других бензопил своей маневренностью, легкостью в управлении. Она проста в обслуживании и не требует частой дозаправки. Для комфортной работы пила PATRIOT PT 3816 оборудована антивибрационной системой, а для безопасности – аварийным тормозом цепи и блокировкой рычага запуска. Для предохранения двигателя от перегрузок предусмотрен его плавный запуск. В Интернет-магазине “Бигам” PATRIOT PT 3816 можно купить по выгодной цене.

Преимущества бензопилы PATRIOT PT 3816

Легко управляется и обслуживается

Большой топливный бак – она долго работает на одной заправке

Антивибрационная система

Плавный запуск двигателя

Автоматический тормоз цепи

Регулируемая подача смазки на цепь

Комплектация