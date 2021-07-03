Бензопила для сада Patriot PT 3816 220105510, шаг цепи 0,375

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Бензопила Patriot PT 3816 220105510
Арт. X18879
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|4.85
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Праймер
|Да
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- Бензиновая пила PATRIOT PT 3816 – инструмент бытового класса, используемый для работы с древесиной и материалами на ее основе. Пригодится для пиления деревьев и кустарников возле частного дома, на дачном участке. Пила также будет полезна во время подготовки строительных материалов: для распила досок, фанеры. Эта модель обладает сбалансированностью конструкции и поэтому отличается от других бензопил своей маневренностью, легкостью в управлении. Она проста в обслуживании и не требует частой дозаправки. Для комфортной работы пила PATRIOT PT 3816 оборудована антивибрационной системой, а для безопасности – аварийным тормозом цепи и блокировкой рычага запуска. Для предохранения двигателя от перегрузок предусмотрен его плавный запуск. В Интернет-магазине “Бигам” PATRIOT PT 3816 можно купить по выгодной цене.
Преимущества бензопилы PATRIOT PT 3816
- Легко управляется и обслуживается
- Большой топливный бак – она долго работает на одной заправке
- Антивибрационная система
- Плавный запуск двигателя
- Автоматический тормоз цепи
- Регулируемая подача смазки на цепь
Комплектация
- Бензопила
- Шина
- Пильная цепь
- Ключ свечной универсальный
- Упор
- Напильник
- Канистра для топливной смеси
- Отвертка
- Кожух защитный
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Упаковка