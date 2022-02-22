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Бензопила Champion 240-16"
3.8
27
9 200 ₽
Бензопилы
  • Персональная скидка
Бензопила Champion 240-16"
Арт. О00000016098
3.8
27
Бензопила Champion 240-16"
Бензопила Champion 240-16"
Бензопила Champion 240-16"
Бензопила Champion 240-16"
Бензопила Champion 240-16"
Бензопила Champion 240-16"
  • Персональная скидка
Бензопила Champion 240-16"
Бензопила Champion 240-16"
Бензопила Champion 240-16"
Бензопила Champion 240-16"
Бензопила Champion 240-16"
Бензопила Champion 240-16"

Бензопила Champion 240-16"

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9 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000016098
3.8
27

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
4.3
Праймер
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Бензопила Champion 240-16" предназначена для распиливания заготовок из древесины, раскряжевки и валки деревьев, спиливания ветвей. Инструмент оборудован уловителем цепи, рычагом тормоза, цепью с низкой отдачей и блокиратором курка газа, что повышает безопасность использования. Функция легкого запуска обеспечивает быстрый и легкий старт данной модели. Высокая производительность достигается за счет мощного бензинового двигателя.

    Преимущества

    • Легкий запуск
    • Бензиновый двигатель для автономной работы
    • Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования
    • Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки
    • Воздушное охлаждение для стабильной работы 
    • Удобная рукоятка для полного контроля над инструментом
    • Мощный двигатель для высокой производительности