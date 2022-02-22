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Бензопила Champion 240-16"
Арт. О00000016098
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.3
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Праймер
|Да
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Бензопила Champion 240-16" предназначена для распиливания заготовок из древесины, раскряжевки и валки деревьев, спиливания ветвей. Инструмент оборудован уловителем цепи, рычагом тормоза, цепью с низкой отдачей и блокиратором курка газа, что повышает безопасность использования. Функция легкого запуска обеспечивает быстрый и легкий старт данной модели. Высокая производительность достигается за счет мощного бензинового двигателя.
Преимущества
- Легкий запуск
- Бензиновый двигатель для автономной работы
- Удобное расположение курка газа для комфорта во время использования
- Удобная горловина топливного бака для быстрой заправки
- Воздушное охлаждение для стабильной работы
- Удобная рукоятка для полного контроля над инструментом
- Мощный двигатель для высокой производительности