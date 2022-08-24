Бензопила Champion 241-16"-3/8-1,3-56, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
Арт. О00000033332
Бензопила Champion 241-16"-3/8-1,3-56, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
Арт. О00000033332
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.7
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Праймер
|Да
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- Цепная пила CHAMPION 241 16” используется для выполнения бытовых задач: заготовки дров, обрезки сухих ветвей и стволов деревьев, распиловки заготовок из древесины. Такой инструмент пригодится владельцам частного дома, дачных и садовых участков. Пила этой модели является всесезонной, так как оснащена функцией подогрева карбюратора и камеры фильтра. Двигатель мощностью 1800 Вт обладает системой легкого запуска, воздушным фильтром и праймером для подкачки топлива. Боковой натяжитель цепи делает обслуживание бензопилы более безопасным, а автоматическое смазывание шины упрощает его. Для безопасной эксплуатации предусмотрено аварийное торможение цепи. В Интернет-магазине “Бигам” CHAMPION 241 16” можно купить в один клик.
Преимущества бензиновой пилы CHAMPION 241 16”
- Двигатель мощностью 1,8 кВт
- Быстрый запуск
- Тормоз цепи
- Праймер для подкачки топлива
- Воздушное охлаждение
- Фильтр двигателя
- Удобная рукоятка