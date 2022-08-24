Бензопила Champion 241-16"-3/8-1,3-56, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь

Цепная пила CHAMPION 241 16” используется для выполнения бытовых задач: заготовки дров, обрезки сухих ветвей и стволов деревьев, распиловки заготовок из древесины. Такой инструмент пригодится владельцам частного дома, дачных и садовых участков. Пила этой модели является всесезонной, так как оснащена функцией подогрева карбюратора и камеры фильтра. Двигатель мощностью 1800 Вт обладает системой легкого запуска, воздушным фильтром и праймером для подкачки топлива. Боковой натяжитель цепи делает обслуживание бензопилы более безопасным, а автоматическое смазывание шины упрощает его. Для безопасной эксплуатации предусмотрено аварийное торможение цепи. В Интернет-магазине “Бигам” CHAMPION 241 16” можно купить в один клик.

Преимущества бензиновой пилы CHAMPION 241 16”