Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Champion 241-16"-3/8-1,3-56, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Champion 241-16"-3/8-1,3-56, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
    Арт. О00000033332
    5.0
    1
    Бензопила Champion 241-16"-3/8-1,3-56, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
    Бензопила Champion 241-16"-3/8-1,3-56, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
    Бензопила Champion 241-16"-3/8-1,3-56, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
      Бензопила Champion 241-16"-3/8-1,3-56, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
      Бензопила Champion 241-16"-3/8-1,3-56, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь
      Бензопила Champion 241-16"-3/8-1,3-56, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь

      Бензопила Champion 241-16"-3/8-1,3-56, в подарок масло д/цепи, свеча зажигания, смазка универсальная, цепь

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033332
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.7
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Цепь Champion PRO A050-VS-56E (3/8", 1.3 мм, 56 звеньев)
      485 ₽
      770 ₽
      5.0
      Цепь Champion PRO A050-VS-56E (3/8", 1.3 мм, 56 звеньев)
      • -285 ₽
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
      5 313 ₽
      3.1
      Электрический триммер Patriot ЕLТ 1000 250304430
      • Персональная скидка
      Напильник плоский Stihl 08142523356, 150 мм
      570 ₽
      5.0
      Напильник плоский Stihl 08142523356, 150 мм
      Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
      6 333 ₽
      5.0
      Электрический триммер Maxcut MCE 148 025300148
      • Персональная скидка
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Круглый напильник Stihl 56057734012 (3/8", 4 мм)
      210 ₽
      5.0
      Круглый напильник Stihl 56057734012 (3/8", 4 мм)
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Цепь Oregon 91VXL056E 3/8" VXL-56-1.3мм
      799 ₽
      1 050 ₽
      5.0
      Цепь Oregon 91VXL056E 3/8" VXL-56-1.3мм
      • -251 ₽
      Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л
      560 ₽
      Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Нет в наличии
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепная пила CHAMPION 241 16” используется для выполнения бытовых задач: заготовки дров, обрезки сухих ветвей и стволов деревьев, распиловки заготовок из древесины. Такой инструмент пригодится владельцам частного дома, дачных и садовых участков. Пила этой модели является всесезонной, так как оснащена функцией подогрева карбюратора и камеры фильтра. Двигатель мощностью 1800 Вт обладает системой легкого запуска, воздушным фильтром и праймером для подкачки топлива. Боковой натяжитель цепи делает обслуживание бензопилы более безопасным, а автоматическое смазывание шины упрощает его. Для безопасной эксплуатации предусмотрено аварийное торможение цепи. В Интернет-магазине “Бигам” CHAMPION 241 16” можно купить в один клик.

        Преимущества бензиновой пилы CHAMPION 241 16”

        • Двигатель мощностью 1,8 кВт
        • Быстрый запуск
        • Тормоз цепи
        • Праймер для подкачки топлива
        • Воздушное охлаждение
        • Фильтр двигателя
        • Удобная рукоятка