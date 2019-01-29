Любая бензопила нуждается в периодическом обслуживании: это касается и внутренних механизмов, и режущей оснастки. Пильная цепь – основной рабочий элемент пилы. Частота, с которой рекомендуется ее затачивать, напрямую зависит от интенсивности использования. Правильное затачивание зубьев влияет на качество распила и срок эксплуатации цепи.

Любая цепь, даже самая дорогая, после определенного времени работы будет нуждаться в заточке. Как можно определить, что края зубьев затупились:

по характеру древесных опилок: если они очень мелкие, практически пыль, то пора приступать к заточке;

падению скорости пиления и производительности в целом;

провисанию цепи.

Данная процедура может проводиться в домашних условиях, так как наточить бензопилу самостоятельно несложно. Следует производить заточные работы вовремя. Это позволит сэкономить материал зубьев, силы и время, которое потребуется на выполнение этих работ.

Форма зубьев

Процесс заточки начинается с определения принципа работы режущих зубьев. Непосредственно режущая часть зубца срезает слой древесины как рубанок, а глубину реза контролирует ограничитель, расположенный выше.

Для заточки обычно используются ручные инструменты (напильники и шаблоны), но можно обработать цепь и на станке.

Режущий зубец пильной цепи состоит из:

основания, лопатки зуба, ограничителя пропила, торцевого лезвия, верхнего лезвия.

Затачивать элемент следует только под определенным углом, это напрямую влияет на производительность бензопилы.

Для эффективного реза лезвия загнуты под определенным углом. Задняя часть спинки зубца создает задний угол и обеспечивает легкое врезание кромки в древесину.

Лопатка, расположенная сзади, нужна для бокового обрезания древесных волокон. Поэтому она затачивается под углом назад.

Край верхнего лезвия должен создавать передний угол от 60 до 85 градусов относительно нижней части зуба.

Верхнее лезвие может иметь наклон 50-60 градусов, в зависимости от типа пилы.

Угол заточки может зависеть от типа работ бензопилой. Для эффективного распила очень плотных промерзших пород дерева требуется острый угол (но не меньше 25 градусов!), для мягкой древесины этот параметр нужно увеличить. Помимо быстрого распила, это решение позволяет снизить вибрацию во время работы и способствует более плавному ходу цепи.

Расстояние между упором и верхней кромкой должно быть в пределах от 0,5 до 0,8 мм. Увеличение этого расстояния в результате чрезмерного стачивания ведет к снижению скорости реза, излишней вибрации и повышению риска отдачи при пилении. Поэтому важно знать, как правильно точить бензопилу, чтобы пиление было максимально легким и продуктивным, а цепь служила исправно и долго.

Как точить бензопилу напильником

Чтобы заточить цепь бензопилы вручную, вам потребуется целый набор специальных инструментов.

Напильник плоский – он нужен, чтобы стачивать ограничитель глубины.

Напильник круглый – используется для обтачивания режущего края, для работ необходима подходящая толщина инструмента.

Державка – имеет направляющие линии, по которым скользит напильник во время заточки зубьев.

Шаблон – требуется для стачивания по линиям и исправлений работы.

Крючок – нужен для удаления опилок с цепи.

Специальные инструменты для заточки цепи можно приобрести набором или по отдельности. Некоторые модели бензопил этот набор имеют в комплекте.

Как точить цепь бензопилы напильником:

Разместите шаблон на цепи так, чтобы она вошла в пропилы, расположенные снизу. Расположите круглый напильник на роликах под кромкой реза зубца. Движение заточного инструмента будет происходить по прямой линии, параллельной бортам шаблона.Чтобы сточить до нужной высоты ограничитель, наложите шаблон таким образом, чтобы в его отверстие вошел упор. Ограничитель обрабатывается исходя из типа древесины, которую вы будете пилить. Для мягких пород дерева нужно установить упор рядом со словом «SOFT», для плотных – «HARD». Для этой работы используется плоский напильник. Двигайте инструмент ровно и плавно, строго от себя.

Как точить бензопилу на станке

Заточной станок для бензопил обычно применяют в таких случаях:

требуется быстрая и качественная заточка цепи у одного или нескольких агрегатов;

сильно сточена форма зубьев;

после попадания работающей пилы на гравий, камни, песок.

Станки для заточки бывают ручными и электрическими.

Электростанки имеют в конструкции мотор, который вращает абразивный круг. Не нужно прилагать усилий, чтобы заточить зубцы, достаточно закрепить цепь на станине под нужным углом и включить станок. Такой вариант заточки обычно используется на производстве, позволяет быстро и удобно обработать несколько цепей. Вопрос, как правильно заточить цепь бензопилы на электростанке, не вызовет затруднений, потому что эта процедура не требует особых технических знаний от человека.

Ручные приспособления надеваются на цепь, закрепленную на шине, или крепятся к верстаку. В нижней части конструкции расположен напильник, который заменяется в случае необходимости (круглый на плоский, например). Заточка зубца происходит в два-три движения. С помощью ручного станка можно затачивать и править цепь и выполнять подгон зубцов под одну длину.







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