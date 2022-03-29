Содержание:
Топ торцовочных пил с протяжкой в сегменте цена/качество
Лучшие профессиональные торцовочные пилы с протяжкой
- Как выбрать торцевую пилу с протяжкой
- Лучшие фирмы торцовок с протяжкой
- Торцовочная пила с протяжкой: рейтинг лучших бюджетных моделей
Торцовка – это электроинструмент для строительства или столярки, который поможет в распиловке древесины, МДФ, пластика, тонкостенного алюминия. Когда нужно резать широкие доски и листы, используют торцовки с протяжкой: этот элемент делает пилу менее компактной, но позволяет обрабатывать крупные заготовки. Мы составили рейтинг торцовочных пил с протяжкой от известных торговых марок из России и зарубежья. Топ разделен на 3 категории по ценовым сегментам – собраны модели бюджетного, среднего и профессионального класса.
Как выбрать торцевую пилу с протяжкой
Выбирая торцовку с протяжкой, важно учитывать то, какие материалы планируете резать, насколько критична точность, как часто собираетесь переносить инструмент, в каких условиях инструмент будет использоваться. Чтобы ответить на все эти вопросы, ознакомьтесь с главными аспектами – это поможет найти лучшую торцовку в рейтинге.
- Класс торцовочной пилы. Условно торцовки разделяются на бытовые, полупрофессиональные и профессиональные. Первые подойдут для ремонта, хобби, небольших работ в гараже. Они характерны низкой точностью и рассчитаны на непродолжительные работы. Вторые позволяют выполнить значительно более качественные резы, к тому же, часто оснащаются дополнительными функциями – например, плавным пуском. Торцовочная пила профессионального класса эффективно проявит себя при длительной эксплуатации, справится с высокими нагрузками на предприятии или стройке. В наш рейтинг торцовок с протяжкой вошли инструменты каждого из описанных классов.
- Мощность. Параметр, от которого зависят максимальное число оборотов и возможность устанавливать крупные пильные диски. Высокая мощность поможет работать на протяжении долгого времени без перерывов после каждого распила. Хорошая торцовочная пила с протяжкой бытового уровня оснащена двигателем на 1.5—1.8 кВт; мощность профессиональных аналогов достигает 2 кВт.
- Лазер. Чтобы получить точный срез за максимально короткое время, рекомендуем торцовочные пилы с лазером. В теории такие модели проецируют луч на заготовку перед пильным диском, и это помогает делать идеальные пропилы. При выборе модели с лазером учитывайте 3 аспекта: на улице при дневном свете он бесполезен; луч требует калибровки, чтобы его положение соответствовало реальному пропилу; в некоторых торцовках линза моментально забивается опилками, и тогда функция теряет актуальность. Читайте отзывы, чтобы свериться с опытом реальных покупателей.
- Подсветка. Если вы работаете в цеху или подвальной мастерской, торцовочные пилы с подсветкой станут хорошим выбором. Встроенный диод дополнительно улучшит видимость области реза, из-за чего работать будет комфортнее, а процент брака снизится.
- Диаметр диска. Отрезной круг – это дорогой и габаритный расходник, так что выбирать его стоит по потребностям: какой материал вы планируете пилить и какой глубины будут заготовки. Встречаются диски по алюминию, древесине, дереву с гвоздями. Отдельного внимания заслуживают круги с прорезями: последние нужны, чтобы снижать нагрев. У представленных в рейтинге торцовок диаметр диска составляет 210—315 мм.
- Крепление к столу. Торцовка – это мощный электроинструмент, и во время работы он вибрирует. Чем выше нагрузка, тем сильнее колебания. Вибрация вредна в долгосрочной перспективе и негативно влияет на качество реза. Оба эти фактора критичны для профессионалов, поэтому, решая, какую из торцовочных пил с протяжкой лучше всего выбрать, обратите внимание на модели с фиксацией на столе. В таких торцовках имеются опоры с резьбой под крепеж. Используя их, можно повысить устойчивость углореза.
- Число оборотов. Характеристика, от которой зависит качество реза – чем выше число оборотов, тем более ровным и чистым будет место распила. Высокая оборотистость поможет эффективно работать с плотными материалами. Хороший показатель для профессиональной торцовки – 5 000 оборотов в минуту. Регулировка скорости повысит функциональность пилы, но в реальности модели с ней встречаются достаточно редко.
- Плавный пуск. Функция, которая обеспечивает постепенный набор оборотов. Благодаря ней торцовка не дергается при запуске, а на двигатель не подается высокий пусковой ток. Торцовочные пилы с плавным пуском встречаются в полупрофессиональном и профессиональном сегментах.
- Защита от перегрева. Есть 2 простых способа предотвратить нагрев: использовать диски с прорезями и следовать инструкции к вашей модели, где четко указано, сколько торцовка может работать и какое время ей требуются для «отдыха». Если вы всё же перегрели инструмент, устройство с защитой автоматически отключится до остывания.
- Блокировка от случайного пуска. Опция предотвратит запуск диска после кратковременного отключения электропитания. Особенно пригодится, если ваша торцовка работает от нестабильной сети, где часто выбивает пробки.
- Кожух. Элемент, которым оснащена любая хорошая торцовка. Защищает оператора от искр, стружки и опилок, образующихся в результате отрезных работ. У лучших в рейтинге моделей есть механизм блокировки кожуха, за счет которого пильное основание не раскроется, пока инструмент в нерабочем состоянии.
- Размеры пропила. В техпаспорте каждой торцовки отдельно вынесены показатели максимальных ширины и глубины реза. Первый зависит от габаритов рабочего стола, второй – от диаметра круга. Обратите внимание, что угол наклона режущей головки влияет на ширину и глубину пропила.
- Блокировка шпинделя. Функция, которая облегчает замену диска. Когда вы используете ее, круг перестает проворачиваться, из-за чего снять его и установить новый станет легче и безопасней.
- Удлинители стола. Выбираете, какую торцовочную пилу с протяжкой лучше купить для обработки крупных заготовок? Смотрите в сторону моделей, которые комплектуются удлинителями. За счет них разместить длинную доску или лист будет значительно удобнее.
- Патрубок пылесборника. Если не знаете, какая лучше торцовочная пила с протяжкой для работы в мастерской или гараже, то присмотритесь к моделям с пылеотсосом. Это отверстие, через которое из торцовки выходят опилки. К нему можно подсоединить мешок для сбора мусора. В промышленных условиях торцовочные пилы с пылесборником подключаются к строительному пылесосу.
- Вес. Хорошим решением станет присмотреться к этому параметру, если планируется частая переноска торцовки.
- Кабель. Лучшая торцовка с протяжкой для круглогодичных работ на стройплощадке оснащена достаточно длинным проводом, не дубеющим на морозе.
Лучшие фирмы торцовок с протяжкой
Торцовки производят практически все бренды, выпускающие электроинструмент, за счет чего рынок переполнен моделями с разной ценой и уровнем исполнения. Помимо функционала и технических характеристик, углорезы различаются качеством сборки и сферой эксплуатации. Если о первом зачастую можно узнать через отзывы покупателей, со вторым вам поможет торцовочная пила с протяжкой рейтинг фирм-производителей.
- Makita. Японская компания, выступающая с торцовками полупрофессионального и профессионального класса. Инструмент фирмы заслуживает место в рейтинге ввиду надежности и ремонтопригодности.
- JET. Торцовки бренда хороши сравнительно низкой ценой и высокой мощностью, за счет которой устройства справятся со сложными резами.
- BOSCH. 4 модели вошли в рейтинг лучших торцовочных пил с протяжкой благодаря качеству сборки. Это надежные углорезы, характерные точностью и удобством использования. Продукция немецкого бренда хороша для строительства и производства.
- DeWALT. Техника американской компании стоит недешево, но отличается дополнительным функционалом: регулировкой числа оборотов, позиционированием линии реза по тени.
- Metabo. Немецкие пилы хороши ориентированностью на продолжительные нагрузки. Устойчивость к ним обеспечивается поддержанием оборотов под нагрузкой. Торцовки мощные и долговечные, ввиду чего популярны на производстве.
- STANLEY. Фирма из Америки, выпускающая одни из лучших торцовок бытового назначения. Пилы отличаются доступным ценником и оснащаются системой позиционирования, как у DeWALT.
- PATRIOT. Компания выпускает хорошие торцовки домашнего и полупрофессионального назначения, характерные высокой мощностью. Помимо углорезов, в каталоге есть другой бюджетный электроинструмент.
- ЗУБР. Пилы торцовочные с протяжкой от российской фирмы заслуживают обзора из-за демократичной ценовой политики. Несмотря на низкую стоимость, покупатели отмечают качество сборки и нормальную настройку «из коробки».
- СТАВР. Продукция фирмы попала в рейтинг за счет дешевизны: торцовки СТАВР станут лучшим выбором для ремонта или нерегулярных работ на даче.
Торцовочная пила с протяжкой: рейтинг лучших бюджетных моделей
Обратив внимание на цены в таблице, вы удивитесь: «Какие это бюджетные модели, когда есть торцовки стоимостью до 10 тысяч рублей?» Да, но такие углорезы рассчитаны на работу с мелкими и узкими деталями. Лучшие недорогие торцовочные пилы с протяжкой разрезают габаритные заготовки, что предъявляет высокие требования к мощности двигателя и надежности механизма в целом. Мы выбрали 5 моделей, работающих с шириной пропила до 310 мм.
|
Модель торцовочной пилы
|
Мощность пилы, Вт
|
Диаметр диска, мм
|
Max ширина пропила под углом 90° / 45°
|
Max глубина пропила под углом 90° / 45°
|
Подсветка
|
Лазер
|
Средняя цена в России, руб.
|
СТАВР ПТ-210/1800
|
1 800
|
210
|
310 / 215
|
62 / 36
|
Нет
|
Нет
|
18 130
|
ЗУБР ЗПТ-255-1800 ПЛ
|
1 800
|
255
|
305 / 210
|
90 / 55
|
Нет
|
Есть
|
35 290
|
PATRIOT MS 215
|
1 500
|
210
|
300 / 200
|
65 / 38
|
Есть
|
Есть
|
22 930
|
ЗУБР ЗПТ-210-1600 ПЛ
|
1 600
|
210
|
220 / 160
|
70 / 35
|
Нет
|
Есть
|
27 100
|
STANLEY SM18
|
1 800
|
254
|
310 / 190
|
92 / 47
|
Есть
|
Нет
|
26 628
Торцовочная пила СТАВР ПТ-210/1800
Бюджетный агрегат, который понравится столярам-новичкам. Будет полезен для периодической распиловки.
Преимущества:
- Торцовка заслуживает место в рейтинге за счет лучшей цены.
- Хорошим достоинством электроинструмента является комплектация, в которую входят запасные щетки, удлинители и мешок для сбора пыли.
- Адекватная за свою стоимость сборка.
Недостатки:
- В отличие от других моделей в рейтинге, пила не оснащена подсветкой и лазером.
- Комплектный диск быстро тупится.
- Шкала выполнена в виде бумажной наклейки.
Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-255-1800 ПЛ
Комбинированная торцовочная пила справится с плотницкими и столярными работами, если обработка дерева – это ваше хобби.
Преимущества:
- Торцовочная пила с протяжкой считается одной из лучших в бытовом сегменте за счет мощного двигателя на 1.8 кВт.
- Хорошая рукоятка с композитной накладкой сделает удержание рабочего основания надежным.
- Модель попала в рейтинг из-за струбцины, позволяющей зажать материал.
Недостатки:
- Лазерный указатель нуждается в настройке.
Торцовочная пила PATRIOT MS 215
Инструмент подойдет, чтобы осуществлять грубые распилы дерева. Компактность позволяет использовать инструмент в выездных работах.
Преимущества:
- Лучшая бюджетная торцовочная пила с протяжкой отличается малыми габаритами и весом (12 кг).
- Модель хороша в бюджетном ценовом сегменте за счет наличия лазера и подсветки.
- Устройство попало в рейтинг ввиду оборотистости мотора – 5 000 в минуту.
Недостатки:
- Не подходит для точных запилов.
Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-210-1600 ПЛ
Мощности движка достаточно, чтобы пилить плотные породы древесины и тонкие листы алюминия.
Преимущества:
- Патрубок отвода пыли, который поможет удалять опилки с рабочей области.
- Лазерная направляющая, благодаря которой выполнять резы можно предельно аккуратно.
- Удлинители стола, позволяющие пилить крупные заготовки.
Недостатки:
- Нет ручки для переноски пилы.
- Без фиксации на верстаке торцовочная пила стоит неустойчиво.
Торцовочная пила STANLEY SM18
Торцовочная пила для алюминия оснащена мощным двигателем на 1 800 Ватт, что позволит резать алюминиевый профиль.
Преимущества:
- Модель хороша системой позиционирования XPS, которая используется эксклюзивно в торцовках STANLEY и DeWALT.
- Режущее основание торцовки поворачивается как влево, так и вправо.
- Хорошее качество станины и пластиковых элементов.
Недостатки:
Топ торцовочных пил с протяжкой в сегменте цена/качество
Бюджетные торцовки достаточно хороши для периодических работ в гараже или на даче, но, если вы всерьез увлекаетесь столяркой или ищете модель для мелкого производства, лучшим решением будет поискать модель посолидней. Ценник полупрофессионального инструмента выше в 1.5—2 раза, но за него вы получите хорошую торцовку от известного бренда, имеющую повышенную надежность при длительных рабочих сессиях. В рейтинг вошли лучшие торцовочные пилы с протяжкой и диаметром диска от 260 до 305 миллиметров.
|
Модель торцовочной пилы
|
Мощность пилы, Вт
|
Диаметр диска, мм
|
Max ширина пропила под углом 90° / 45°
|
Max глубина пропила под углом 90° / 45°
|
Подсветка
|
Лазер
|
Средняя цена в России, руб.
|
Makita LS1018LN
|
1 430
|
260
|
310 / 260
|
91 / 50
|
Нет
|
Есть
|
65 790
|
JET JSMS-12L 10000836М
|
1 800
|
260
|
310 / 220
|
91 / 50
|
Нет
|
Есть
|
53 860
|
PATRIOT MS 305
|
1 700
|
305
|
335 / 235
|
105 / 60
|
Нет
|
Нет
|
51 470
|
BOSCH GCM 800 SJ
|
1 400
|
216
|
270 / 198
|
70 / 48
|
Нет
|
Нет
|
51 206
|
BOSCH GCM 8 SJL
|
1 600
|
216
|
312 / 214
|
70 / 48
|
Нет
|
Есть
|
65 019
Торцовочная пила Makita LS1018LN
Открывает рейтинг лучших торцовочных пил с протяжкой по соотношению цены и качества модель для регулярных столярных работ.
Преимущества:
- Электрический тормоз, моментально останавливающий диск.
- В сложенном виде прибор занимает мало места, что делает его удобным в хранении и перевозке.
- Торцовка хороша рукояткой, позволяющей удобно переносить инструмент.
Недостатки:
- Лазер требует регулярной настройки.
Торцовочная пила JET JSMS-12L 10000836М
Китайская торцовочная пила с протяжкой пригодится для плотницкой мастерской и мелкого строительства.
Преимущества:
- Торцовочная пила по дереву с протяжкой вошла в рейтинг за счет высокой мощности двигателя – 1.8 кВт.
- Отсутствие люфтов.
- Работа с диском диаметром 305 мм.
Недостатки:
- Покупатели отмечают низкую точность инструмента.
- Некачественный отвод пыли.
Торцовочная пила PATRIOT MS 305
Пила с протяжкой считается одной из лучших в своем ценовом сегменте за счет соотношения доступной цены и высокой мощности двигателя.
Преимущества:
- Составляя обзор торцовочной пилы с протяжкой, нельзя не упомянуть блокировку шпинделя: она упрощает смену отрезного круга.
- Диаметр диска торцовочной пилы составляет 305 мм.
- Морозостойкий электрокабель.
Недостатки:
- Неудобно настраивать угол наклона.
Торцовочная пила BOSCH GCM 800 SJ
Полупрофессиональный инструмент для распиловки древесины отличается ровным резом, за счет которого модель подходит для столярки.
Преимущества:
- Пила оснащена электрическим двигателем на 1 400 Ватт.
- Качественная шкала регулировки угла наклона.
- Плавный пуск, защищающий мотор от резкого пускового тока.
Недостатки:
- Низкая эффективность системы пылеудаления.
Торцовочная пила BOSCH GCM 8 SJL
Торцовка хороша безопасностью использования: она укомплектована двумя кожухами, один из которых надевается вручную, второй автоматически убирается при опускании режущего основания.
Преимущества:
- Высокая точность реза.
- Возможность фиксации на столе.
- Пила хороша струбциной, с помощью которой получится закрепить заготовку.
Недостатки:
- Отсутствие подсветки рабочей области.
Лучшие профессиональные торцовочные пилы с протяжкой
Особенностью промышленной эксплуатации являются не размеры диска и даже не расширенный функционал (хотя и они тоже), а то, что инструмент используется непрерывно на протяжении длительного времени. Бытовой аналог в таких условиях перегреется или быстро исчерпает свои возможности. Цена хороших торцовочных пил профессионального класса обуславливается высоким ресурсом – такие инструменты быстро окупаются при должном объеме работы. Мы собрали рейтинг лучших моделей для обработки дерева и алюминия. Размер отрезного круга выбран разный, за счет чего любой найдет торцовку под свои задачи.
|
Модель торцовочной пилы
|
Мощность пилы, Вт
|
Диаметр диска, мм
|
Max ширина пропила под углом 90° / 45°
|
Max глубина пропила под углом 90° / 45°
|
Подсветка
|
Лазер
|
Средняя цена в России, руб.
|
BOSCH GCM 12 GDL
|
2 000
|
305
|
341 / 240
|
104 / 51
|
Нет
|
Есть
|
145 520
|
DeWalt DWS 780
|
1 675
|
305
|
349 / 244
|
112 / 56
|
Есть
|
Нет
|
89 988
|
BOSCH GCM 8 SDE
|
1 600
|
216
|
312 / 214
|
70 / 48
|
Нет
|
Есть
|
73 599
|
Metabo KGS 315 Plus
|
1 600
|
315
|
320 / 223
|
120 / 76
|
Нет
|
Есть
|
140 543
|
Metabo KGS 254I PLUS
|
1 800
|
254
|
305 / 214
|
90 / 54
|
Нет
|
Есть
|
100 171
Торцовочная пила BOSCH GCM 12 GDL
Лучшая профессиональная торцовочная пила с протяжкой комплектуется мощным 2-киловаттным двигателем, который поможет справиться с работами любой сложности.
Преимущества:
- Торцовка попала в рейтинг за счет движка, позволяющего разгонять диск диаметром 305 мм.
- Модель оснащена хорошим лазерным указателем, который повысит качество реза.
- Резиновые накладки на ручке способствуют удобному удержанию.
Недостатки:
- Высокая цена электроинструмента.
- Вес – 32.1 кг.
Торцовочная пила DeWalt DWS 780
Профессиональная торцовочная пила по дереву оснащена фирменной технологией XPS, обеспечивающей точное выравнивание круга по линии реза.
Преимущества:
- Торцовка хороша наклоном на 49°, который можно осуществлять в обе стороны.
- Регулировка скорости вращения сделает инструмент эффективным с разными материалами.
- Подсветка рабочей области.
Недостатки:
Торцовочная пила BOSCH GCM 8 SDE
Лучшая торцовочная пила по дереву с протяжкой работает с диском диаметром 216 мм. Ориентирована на профессиональные столярные работы.
Преимущества:
- Пила хороша блокировкой шпинделя, упрощающей замену оснастки.
- Нескользящая накладка на рукоятке.
- Плавный пуск.
- Возможность регулировки оборотов.
Недостатки:
- Потребность в юстировке лазера.
Одна из лучших торцовок выделяется 315-миллиметровым диском, обеспечивающим глубину реза до 120 мм.
Преимущества:
- Модель хороша в интенсивных работах, потому как поддерживает обороты под нагрузкой.
- Функция плавного пуска защитит от рывков.
- Система пылеудаления.
Недостатки:
- Вес инструмента.
- Неточность в заводской разметке.
Закрывает топ торцовочных пил с протяжкой модель, сильной стороной которой является бесщеточный двигатель. Благодаря нему инструмент меньше нагревается и работает эффективнее.
Преимущества:
- Наклон подвижной части влево и вправо.
- Бесщеточный двигатель мощностью 1 800 Ватт хорош устойчивостью к высоким нагрузкам.
- Ручка для удобной транспортировки.
Недостатки:
- Не запускается на морозе.
- Лазер периодически сбивается, требуется настройка.