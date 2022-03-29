Торцовка – это электроинструмент для строительства или столярки, который поможет в распиловке древесины, МДФ, пластика, тонкостенного алюминия. Когда нужно резать широкие доски и листы, используют торцовки с протяжкой: этот элемент делает пилу менее компактной, но позволяет обрабатывать крупные заготовки. Мы составили рейтинг торцовочных пил с протяжкой от известных торговых марок из России и зарубежья. Топ разделен на 3 категории по ценовым сегментам – собраны модели бюджетного, среднего и профессионального класса.

Как выбрать торцевую пилу с протяжкой

Выбирая торцовку с протяжкой, важно учитывать то, какие материалы планируете резать, насколько критична точность, как часто собираетесь переносить инструмент, в каких условиях инструмент будет использоваться. Чтобы ответить на все эти вопросы, ознакомьтесь с главными аспектами – это поможет найти лучшую торцовку в рейтинге.

Класс торцовочной пилы. Условно торцовки разделяются на бытовые, полупрофессиональные и профессиональные. Первые подойдут для ремонта, хобби, небольших работ в гараже. Они характерны низкой точностью и рассчитаны на непродолжительные работы. Вторые позволяют выполнить значительно более качественные резы, к тому же, часто оснащаются дополнительными функциями – например, плавным пуском. Торцовочная пила профессионального класса эффективно проявит себя при длительной эксплуатации, справится с высокими нагрузками на предприятии или стройке. В наш рейтинг торцовок с протяжкой вошли инструменты каждого из описанных классов. Мощность. Параметр, от которого зависят максимальное число оборотов и возможность устанавливать крупные пильные диски. Высокая мощность поможет работать на протяжении долгого времени без перерывов после каждого распила. Хорошая торцовочная пила с протяжкой бытового уровня оснащена двигателем на 1.5—1.8 кВт; мощность профессиональных аналогов достигает 2 кВт. Лазер. Чтобы получить точный срез за максимально короткое время, рекомендуем торцовочные пилы с лазером. В теории такие модели проецируют луч на заготовку перед пильным диском, и это помогает делать идеальные пропилы. При выборе модели с лазером учитывайте 3 аспекта: на улице при дневном свете он бесполезен; луч требует калибровки, чтобы его положение соответствовало реальному пропилу; в некоторых торцовках линза моментально забивается опилками, и тогда функция теряет актуальность. Читайте отзывы, чтобы свериться с опытом реальных покупателей.

Подсветка. Если вы работаете в цеху или подвальной мастерской, торцовочные пилы с подсветкой станут хорошим выбором. Встроенный диод дополнительно улучшит видимость области реза, из-за чего работать будет комфортнее, а процент брака снизится. Диаметр диска. Отрезной круг – это дорогой и габаритный расходник, так что выбирать его стоит по потребностям: какой материал вы планируете пилить и какой глубины будут заготовки. Встречаются диски по алюминию, древесине, дереву с гвоздями. Отдельного внимания заслуживают круги с прорезями: последние нужны, чтобы снижать нагрев. У представленных в рейтинге торцовок диаметр диска составляет 210—315 мм. Крепление к столу. Торцовка – это мощный электроинструмент, и во время работы он вибрирует. Чем выше нагрузка, тем сильнее колебания. Вибрация вредна в долгосрочной перспективе и негативно влияет на качество реза. Оба эти фактора критичны для профессионалов, поэтому, решая, какую из торцовочных пил с протяжкой лучше всего выбрать, обратите внимание на модели с фиксацией на столе. В таких торцовках имеются опоры с резьбой под крепеж. Используя их, можно повысить устойчивость углореза. Число оборотов. Характеристика, от которой зависит качество реза – чем выше число оборотов, тем более ровным и чистым будет место распила. Высокая оборотистость поможет эффективно работать с плотными материалами. Хороший показатель для профессиональной торцовки – 5 000 оборотов в минуту. Регулировка скорости повысит функциональность пилы, но в реальности модели с ней встречаются достаточно редко. Плавный пуск. Функция, которая обеспечивает постепенный набор оборотов. Благодаря ней торцовка не дергается при запуске, а на двигатель не подается высокий пусковой ток. Торцовочные пилы с плавным пуском встречаются в полупрофессиональном и профессиональном сегментах. Защита от перегрева. Есть 2 простых способа предотвратить нагрев: использовать диски с прорезями и следовать инструкции к вашей модели, где четко указано, сколько торцовка может работать и какое время ей требуются для «отдыха». Если вы всё же перегрели инструмент, устройство с защитой автоматически отключится до остывания.

Блокировка от случайного пуска. Опция предотвратит запуск диска после кратковременного отключения электропитания. Особенно пригодится, если ваша торцовка работает от нестабильной сети, где часто выбивает пробки. Кожух. Элемент, которым оснащена любая хорошая торцовка. Защищает оператора от искр, стружки и опилок, образующихся в результате отрезных работ. У лучших в рейтинге моделей есть механизм блокировки кожуха, за счет которого пильное основание не раскроется, пока инструмент в нерабочем состоянии. Размеры пропила. В техпаспорте каждой торцовки отдельно вынесены показатели максимальных ширины и глубины реза. Первый зависит от габаритов рабочего стола, второй – от диаметра круга. Обратите внимание, что угол наклона режущей головки влияет на ширину и глубину пропила.

Блокировка шпинделя. Функция, которая облегчает замену диска. Когда вы используете ее, круг перестает проворачиваться, из-за чего снять его и установить новый станет легче и безопасней. Удлинители стола. Выбираете, какую торцовочную пилу с протяжкой лучше купить для обработки крупных заготовок? Смотрите в сторону моделей, которые комплектуются удлинителями. За счет них разместить длинную доску или лист будет значительно удобнее. Патрубок пылесборника. Если не знаете, какая лучше торцовочная пила с протяжкой для работы в мастерской или гараже, то присмотритесь к моделям с пылеотсосом. Это отверстие, через которое из торцовки выходят опилки. К нему можно подсоединить мешок для сбора мусора. В промышленных условиях торцовочные пилы с пылесборником подключаются к строительному пылесосу.

Вес. Хорошим решением станет присмотреться к этому параметру, если планируется частая переноска торцовки. Кабель. Лучшая торцовка с протяжкой для круглогодичных работ на стройплощадке оснащена достаточно длинным проводом, не дубеющим на морозе.

Лучшие фирмы торцовок с протяжкой

Торцовки производят практически все бренды, выпускающие электроинструмент, за счет чего рынок переполнен моделями с разной ценой и уровнем исполнения. Помимо функционала и технических характеристик, углорезы различаются качеством сборки и сферой эксплуатации. Если о первом зачастую можно узнать через отзывы покупателей, со вторым вам поможет торцовочная пила с протяжкой рейтинг фирм-производителей.

Makita. Японская компания, выступающая с торцовками полупрофессионального и профессионального класса. Инструмент фирмы заслуживает место в рейтинге ввиду надежности и ремонтопригодности. JET. Торцовки бренда хороши сравнительно низкой ценой и высокой мощностью, за счет которой устройства справятся со сложными резами. BOSCH. 4 модели вошли в рейтинг лучших торцовочных пил с протяжкой благодаря качеству сборки. Это надежные углорезы, характерные точностью и удобством использования. Продукция немецкого бренда хороша для строительства и производства. DeWALT. Техника американской компании стоит недешево, но отличается дополнительным функционалом: регулировкой числа оборотов, позиционированием линии реза по тени. Metabo. Немецкие пилы хороши ориентированностью на продолжительные нагрузки. Устойчивость к ним обеспечивается поддержанием оборотов под нагрузкой. Торцовки мощные и долговечные, ввиду чего популярны на производстве. STANLEY. Фирма из Америки, выпускающая одни из лучших торцовок бытового назначения. Пилы отличаются доступным ценником и оснащаются системой позиционирования, как у DeWALT. PATRIOT. Компания выпускает хорошие торцовки домашнего и полупрофессионального назначения, характерные высокой мощностью. Помимо углорезов, в каталоге есть другой бюджетный электроинструмент. ЗУБР. Пилы торцовочные с протяжкой от российской фирмы заслуживают обзора из-за демократичной ценовой политики. Несмотря на низкую стоимость, покупатели отмечают качество сборки и нормальную настройку «из коробки». СТАВР. Продукция фирмы попала в рейтинг за счет дешевизны: торцовки СТАВР станут лучшим выбором для ремонта или нерегулярных работ на даче.

Торцовочная пила с протяжкой: рейтинг лучших бюджетных моделей

Обратив внимание на цены в таблице, вы удивитесь: «Какие это бюджетные модели, когда есть торцовки стоимостью до 10 тысяч рублей?» Да, но такие углорезы рассчитаны на работу с мелкими и узкими деталями. Лучшие недорогие торцовочные пилы с протяжкой разрезают габаритные заготовки, что предъявляет высокие требования к мощности двигателя и надежности механизма в целом. Мы выбрали 5 моделей, работающих с шириной пропила до 310 мм.

Модель торцовочной пилы Мощность пилы, Вт Диаметр диска, мм Max ширина пропила под углом 90° / 45° Max глубина пропила под углом 90° / 45° Подсветка Лазер Средняя цена в России, руб. СТАВР ПТ-210/1800 1 800 210 310 / 215 62 / 36 Нет Нет 18 130 ЗУБР ЗПТ-255-1800 ПЛ 1 800 255 305 / 210 90 / 55 Нет Есть 35 290 PATRIOT MS 215 1 500 210 300 / 200 65 / 38 Есть Есть 22 930 ЗУБР ЗПТ-210-1600 ПЛ 1 600 210 220 / 160 70 / 35 Нет Есть 27 100 STANLEY SM18 1 800 254 310 / 190 92 / 47 Есть Нет 26 628

Торцовочная пила СТАВР ПТ-210/1800

Бюджетный агрегат, который понравится столярам-новичкам. Будет полезен для периодической распиловки.





Преимущества:

Торцовка заслуживает место в рейтинге за счет лучшей цены.

Хорошим достоинством электроинструмента является комплектация, в которую входят запасные щетки, удлинители и мешок для сбора пыли.

Адекватная за свою стоимость сборка.

Недостатки:

В отличие от других моделей в рейтинге, пила не оснащена подсветкой и лазером.

Комплектный диск быстро тупится.

Шкала выполнена в виде бумажной наклейки.

Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-255-1800 ПЛ

Комбинированная торцовочная пила справится с плотницкими и столярными работами, если обработка дерева – это ваше хобби.





Преимущества:

Торцовочная пила с протяжкой считается одной из лучших в бытовом сегменте за счет мощного двигателя на 1.8 кВт.

Хорошая рукоятка с композитной накладкой сделает удержание рабочего основания надежным.

Модель попала в рейтинг из-за струбцины, позволяющей зажать материал.

Недостатки:

Лазерный указатель нуждается в настройке.

Торцовочная пила PATRIOT MS 215

Инструмент подойдет, чтобы осуществлять грубые распилы дерева. Компактность позволяет использовать инструмент в выездных работах.





Преимущества:

Лучшая бюджетная торцовочная пила с протяжкой отличается малыми габаритами и весом (12 кг).

Модель хороша в бюджетном ценовом сегменте за счет наличия лазера и подсветки.

Устройство попало в рейтинг ввиду оборотистости мотора – 5 000 в минуту.

Недостатки:

Не подходит для точных запилов.

Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-210-1600 ПЛ

Мощности движка достаточно, чтобы пилить плотные породы древесины и тонкие листы алюминия.





Преимущества:

Патрубок отвода пыли, который поможет удалять опилки с рабочей области.

Лазерная направляющая, благодаря которой выполнять резы можно предельно аккуратно.

Удлинители стола, позволяющие пилить крупные заготовки.

Недостатки:

Нет ручки для переноски пилы.

Без фиксации на верстаке торцовочная пила стоит неустойчиво.

Торцовочная пила STANLEY SM18

Торцовочная пила для алюминия оснащена мощным двигателем на 1 800 Ватт, что позволит резать алюминиевый профиль.





Преимущества:

Модель хороша системой позиционирования XPS, которая используется эксклюзивно в торцовках STANLEY и DeWALT.

Режущее основание торцовки поворачивается как влево, так и вправо.

Хорошее качество станины и пластиковых элементов.

Недостатки:

Уровень вибрации.

Топ торцовочных пил с протяжкой в сегменте цена/качество

Бюджетные торцовки достаточно хороши для периодических работ в гараже или на даче, но, если вы всерьез увлекаетесь столяркой или ищете модель для мелкого производства, лучшим решением будет поискать модель посолидней. Ценник полупрофессионального инструмента выше в 1.5—2 раза, но за него вы получите хорошую торцовку от известного бренда, имеющую повышенную надежность при длительных рабочих сессиях. В рейтинг вошли лучшие торцовочные пилы с протяжкой и диаметром диска от 260 до 305 миллиметров.

Модель торцовочной пилы Мощность пилы, Вт Диаметр диска, мм Max ширина пропила под углом 90° / 45° Max глубина пропила под углом 90° / 45° Подсветка Лазер Средняя цена в России, руб. Makita LS1018LN 1 430 260 310 / 260 91 / 50 Нет Есть 65 790 JET JSMS-12L 10000836М 1 800 260 310 / 220 91 / 50 Нет Есть 53 860 PATRIOT MS 305 1 700 305 335 / 235 105 / 60 Нет Нет 51 470 BOSCH GCM 800 SJ 1 400 216 270 / 198 70 / 48 Нет Нет 51 206 BOSCH GCM 8 SJL 1 600 216 312 / 214 70 / 48 Нет Есть ‎65 019

Торцовочная пила Makita LS1018LN

Открывает рейтинг лучших торцовочных пил с протяжкой по соотношению цены и качества модель для регулярных столярных работ.





Преимущества:

Электрический тормоз, моментально останавливающий диск.

В сложенном виде прибор занимает мало места, что делает его удобным в хранении и перевозке.

Торцовка хороша рукояткой, позволяющей удобно переносить инструмент.

Недостатки:

Лазер требует регулярной настройки.

Торцовочная пила JET JSMS-12L 10000836М

Китайская торцовочная пила с протяжкой пригодится для плотницкой мастерской и мелкого строительства.





Преимущества:

Торцовочная пила по дереву с протяжкой вошла в рейтинг за счет высокой мощности двигателя – 1.8 кВт.

Отсутствие люфтов.

Работа с диском диаметром 305 мм.

Недостатки:

Покупатели отмечают низкую точность инструмента.

Некачественный отвод пыли.

Торцовочная пила PATRIOT MS 305

Пила с протяжкой считается одной из лучших в своем ценовом сегменте за счет соотношения доступной цены и высокой мощности двигателя.





Преимущества:

Составляя обзор торцовочной пилы с протяжкой, нельзя не упомянуть блокировку шпинделя: она упрощает смену отрезного круга.

Диаметр диска торцовочной пилы составляет 305 мм.

Морозостойкий электрокабель.

Недостатки:

Неудобно настраивать угол наклона.

Торцовочная пила BOSCH GCM 800 SJ

Полупрофессиональный инструмент для распиловки древесины отличается ровным резом, за счет которого модель подходит для столярки.





Преимущества:

Пила оснащена электрическим двигателем на 1 400 Ватт.

Качественная шкала регулировки угла наклона.

Плавный пуск, защищающий мотор от резкого пускового тока.

Недостатки:

Низкая эффективность системы пылеудаления.

Торцовочная пила BOSCH GCM 8 SJL

Торцовка хороша безопасностью использования: она укомплектована двумя кожухами, один из которых надевается вручную, второй автоматически убирается при опускании режущего основания.





Преимущества:

Высокая точность реза.

Возможность фиксации на столе.

Пила хороша струбциной, с помощью которой получится закрепить заготовку.

Недостатки:

Отсутствие подсветки рабочей области.

Лучшие профессиональные торцовочные пилы с протяжкой

Особенностью промышленной эксплуатации являются не размеры диска и даже не расширенный функционал (хотя и они тоже), а то, что инструмент используется непрерывно на протяжении длительного времени. Бытовой аналог в таких условиях перегреется или быстро исчерпает свои возможности. Цена хороших торцовочных пил профессионального класса обуславливается высоким ресурсом – такие инструменты быстро окупаются при должном объеме работы. Мы собрали рейтинг лучших моделей для обработки дерева и алюминия. Размер отрезного круга выбран разный, за счет чего любой найдет торцовку под свои задачи.

Модель торцовочной пилы Мощность пилы, Вт Диаметр диска, мм Max ширина пропила под углом 90° / 45° Max глубина пропила под углом 90° / 45° Подсветка Лазер Средняя цена в России, руб. BOSCH GCM 12 GDL 2 000 305 341 / 240 104 / 51 Нет Есть 145 520 DeWalt DWS 780 1 675 305 349 / 244 112 / 56 Есть Нет 89 988 BOSCH GCM 8 SDE 1 600 216 312 / 214 70 / 48 Нет Есть 73 599 Metabo KGS 315 Plus 1 600 315 320 / 223 120 / 76 Нет Есть 140 543 Metabo KGS 254I PLUS 1 800 254 305 / 214 90 / 54 Нет Есть 100 171

Торцовочная пила BOSCH GCM 12 GDL

Лучшая профессиональная торцовочная пила с протяжкой комплектуется мощным 2-киловаттным двигателем, который поможет справиться с работами любой сложности.





Преимущества:

Торцовка попала в рейтинг за счет движка, позволяющего разгонять диск диаметром 305 мм.

Модель оснащена хорошим лазерным указателем, который повысит качество реза.

Резиновые накладки на ручке способствуют удобному удержанию.

Недостатки:

Высокая цена электроинструмента.

Вес – 32.1 кг.

Торцовочная пила DeWalt DWS 780

Профессиональная торцовочная пила по дереву оснащена фирменной технологией XPS, обеспечивающей точное выравнивание круга по линии реза.





Преимущества:

Торцовка хороша наклоном на 49°, который можно осуществлять в обе стороны.

Регулировка скорости вращения сделает инструмент эффективным с разными материалами.

Подсветка рабочей области.

Недостатки:

Короткий кабель питания.

Торцовочная пила BOSCH GCM 8 SDE

Лучшая торцовочная пила по дереву с протяжкой работает с диском диаметром 216 мм. Ориентирована на профессиональные столярные работы.





Преимущества:

Пила хороша блокировкой шпинделя, упрощающей замену оснастки.

Нескользящая накладка на рукоятке.

Плавный пуск.

Возможность регулировки оборотов.

Недостатки:

Потребность в юстировке лазера.

Торцовочная пила Metabo KGS 315 Plus

Одна из лучших торцовок выделяется 315-миллиметровым диском, обеспечивающим глубину реза до 120 мм.





Преимущества:

Модель хороша в интенсивных работах, потому как поддерживает обороты под нагрузкой.

Функция плавного пуска защитит от рывков.

Система пылеудаления.

Недостатки:

Вес инструмента.

Неточность в заводской разметке.

Торцовочная пила Metabo KGS 254I PLUS

Закрывает топ торцовочных пил с протяжкой модель, сильной стороной которой является бесщеточный двигатель. Благодаря нему инструмент меньше нагревается и работает эффективнее.





Преимущества:

Наклон подвижной части влево и вправо.

Бесщеточный двигатель мощностью 1 800 Ватт хорош устойчивостью к высоким нагрузкам.

Ручка для удобной транспортировки.

Недостатки: