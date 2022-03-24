Торцовочная пила – это инструмент для создания резов в древесине, пластике, алюминии. Хороша функцией поворота рабочего элемента, благодаря которой удается распиливать заготовки под углом. Лучшая торцовочная пила не только надежна и безопасна, но и обладает дополнительным функционалом, упрощающим работу. Мы составили рейтинг, актуальный на 2022 год. В него вошли 18 торцовочных пил для бытового и профессионального использования.

Как выбрать торцовку

Современная торцовка – это сложный прибор, при выборе которого приходится учитывать массу факторов: от мощности и оборотистости до типа подошвы и качества размерных делений. Перед покупкой рекомендуем ознакомиться со списком самых важных критериев, на которые стоит обращать внимание. Если вы поймете, как они влияют на работу пилы, найти лучшую модель не составит труда.

Мощность. Характеристика влияет на устойчивость торцовки к интенсивным нагрузкам. Мощный двигатель вытянет работу с крупным распиловочным диском. Лучшие бюджетные торцовочные пилы оснащены моторами до 1.5 кВт. Хорошие модели полупрофессионального и промышленного уровня обладают мощностью до 2 кВт. Важно помнить, что мощность влияет на энергопотребление, а также габариты и вес торцовки. Число оборотов. Если вы не знаете, какая торцевая пила лучше подойдет для создания качественных резов по металлу, смотрите на этот параметр. Хорошее значение – от 5 тысяч оборотов в минуту. Учитывайте, что скорость вращения меняется в зависимости от нагрузки (с какими материалом работает торцовка). Зачастую значение в ТХ указано на холостом ходу. Тип двигателя. Асинхронные моторы лучшие в плане надежности и малого уровня шума, но из-за особенностей конструкции они не бывают мощными и оборотистыми. Коллекторные позволяют добиться скорости вращения свыше 10 тысяч оборотов в минуту. Помимо этого, имеют хорошие массу и размеры, предоставляют возможность реализовать регулировку скорости и поддержание оборотов при высоких нагрузках. Бесщеточные движки – самая современная разновидность. Они тихие, производительные, простые в обслуживании, однако стоят дорого и редко встречаются в продаже. Тип редуктора. Редуктор – это элемент, который передает крутящий момент от двигателя на пильный диск. Зубчатая передача надежна, но стоит дорого – в случае поломки ремонт влетит в копеечку, потому как придется менять весь редуктор. Ременная передача дешевле, но сравнительно быстро изнашивается в силу постоянного трения. Диаметр диска. Определиться с размером круга важно, потому как он косвенно влияет на многие критерии: потребление энергии, вес и размер торцовки, стоимость обслуживания. Лучший способ сделать правильный выбор по диаметру диска – осознать, для каких целей подбирается агрегат. Для резки пластиковых труб хватит 190 мм; чтобы обрабатывать крупный металлический профиль, потребуется круг на 305 мм. Поворотный механизм. Главная особенность торцовки – создание резов под углом. Если вы планируете активно ею пользоваться, смотрите на диапазоны углов наклона у конкретных моделей. Учтите, что при снижении градуса падает и глубина резки.

Ширина протяжки. Учитывайте этот параметр, если ищете торцовку для распиловки крупных заготовок – он влияет на то, насколько широкий пропил сделает ваш прибор. Лучшие торцовочные пилы с протяжкой в нашем рейтинге достигают ширины реза 363 мм под углом 90°. Глубина пропила. Если выбираете, какую лучше купить торцовочную пилу для создания глубоких резов, первым делом смотрите на диаметр диска – приблизительно четверть от него и составит глубина пропила. Она может различаться у моделей с одинаковыми кругами, но крайне незначительно. Качество шкал. На этот параметр влияют два аспекта – способ нанесения и точность делений. Выведенные краской значения сотрутся со временем, когда объемные или выгравированные в металле останутся на весь срок эксплуатации. Торцовочные пилы топ для чистовой обработки оснащены шкалой, позволяющей выполнять точную юстировку. Качественные деления важны, если торцовкой создаются стыковочные элементы конструкций.

Подсветка. Яркий светодиод станет хорошим помощником в условиях слабого освещения: благодаря нему вы всегда сможете видеть область пропила, что повысит качество обработки. Лазер. В теории эта опция будет полезна, чтобы создавать ровные пропилы. На практике качество реза по лазеру зависит от калибровки последнего: в некоторых моделях он выставлен неточно, из-за чего торцовка подойдет только для черновых резов. Чтобы решить, какую торцовочную пилу купить с точным лазером, рекомендуем изучать отзывы владельцев конкретных моделей. Блокировка старта. Для бытового использования в условиях, когда к торцовке могут получить доступ дети, хорошим решением будет выбрать модель с защитой от случайного запуска. Это позволит избежать травм. Электронный тормоз двигателя. Стандартные торцовки после отпускания клавиши сбрасывают обороты постепенно, когда модели с этой функцией останавливают вращение диска меньше, чем за секунду. Это поможет точнее контролировать рабочий процесс, в результате чего повысить качество обработки. Если вы хотите модель с электронным тормозом, обратите внимание на обзор торцовочных пил профессионального класса: в бюджетных аналогах данная опция не встречается. Плавый пуск. Функция является лучшей защитой от толчка, вызванного резким пусковым током. Отсутствие скачка напряжения увеличит ресурс двигателя. Кроме того, благодаря плавному пуску вы сможете возобновить распиловку материала, не повредив его. Регулировка скорости. Выбирая, какую лучше купить торцевую пилу для резки заготовок разной плотности, смотрите в сторону моделей, позволяющих выставлять число оборотов. Такие торцовки встречаются редко и только в профессиональном сегменте. Верхний стол. Некоторые торцовки оснащены рабочей поверхностью над пильным диском. Такие устройства можно использовать как настольные пилы, что расширяет сферу их эксплуатации. В наш рейтинг вошла только одна торцовочная комбинированная пила с данной особенностью.

Патрубок отвода пыли. Хороший мастер всегда сохраняет чистоту на рабочем месте, ведь это напрямую влияет на здоровье и качество работы. Особенно это важно при резке древесины, в результате которой возникает обильный объем опилок. Для столярки рекомендуем модели с патрубком для отвода мелкого мусора. К нему можно подсоединить тканевый мешок, но лучшим вариантом станет строительный пылесос. Поддержание оборотов на высоких нагрузках. Функция важна на производстве, где торцовка распиливает толстостенные металлические заготовки на протяжении длительного времени. При наличии стабилизатора оборотов общая скорость снизится, зато она будет постоянной, без скачков в сторону повышения и замедления. Предсказуемость поможет добиться качественного распила. Высота упора. Чтобы выбрать торцовку для максимально комфортной работы, смотрите на упор – чем он выше, тем удобнее. Струбцина. Возможность зафиксировать обрабатываемую заготовку на подошве торцовки повысит точность реза.

Ширина паза под диск. Пазы с шириной 10 мм и меньше хороши тем, упрощают создание качественного чистового распила: с ними вероятность появления сколов снижается. Подошва. На бюджетных торцовках установлены штампованные подошвы, слабой стороной которых является недолговечность. Хорошие торцовочные пилы оснащены литыми подошвами. Их отличительные черты – надежность и высокая цена.

Лучшие марки торцовочных пил

Важной частью поиска хорошей торцовки является выбор производителя: одни выпускают дешевые модели для дачи, другие выставляют шестизначный ценник на свои приборы, третьи пытаются угодить и бытовому, и профессиональному сектору. В список ниже вошли бренды, пилы которых попали в сегодняшний рейтинг.

ЗУБР. Российские торцовочные пилы представлены в бюджетном и полупрофессиональном сегментах. Мощность торцовок варьируется от 0.9 до 1.8 кВт, что позволит найти модель под свои нужды. Покупатели торцовок ЗУБР ценят качество сборки и удобство использования. PATRIOT. Фирма специализируется на выпуске техники для бытовых нужд, и торцовки не стали исключением. Компактные размеры позволят разместить инструмент в гараже или на даче, а стандартное посадочное отверстие диска упростит поиск расходников. Metabo. Немецкая компания выпускает торцовки разного сегмента – от бюджетного до профессионального. Вне зависимости от класса, покупатели отмечают оптимальное соотношение цены и качества: техника Metabo стоит каждого потраченного рубля. STURM. Выбирая, какую торцовочную пилу лучше купить для дома, смело смотрите в сторону продукции этой фирмы из Германии. Торцовки STURM лишены дополнительных удобств, но это же позволяет предоставлять демократичную цену на них. ЭНКОР. Российская фирма, выпускающая оборудование бытового назначения. Торцовки оптимально подойдут для дачи или домашней мастерской. Плюсом можно назвать доступность деталей для обслуживания и ремонта. JET. Торцовочные пилы данной компании производятся в Китае. Помимо них, фирма выпускает станки для промышленных предприятий и мастерских. В наш рейтинг лучших торцовочных пил по соотношению цены и качества вошли две модели данного бренда. BOSCH. Немецкий производитель выпускает одни из лучших торцовочных пил. Продукция ориентирована на промышленные условия, что характеризуется мощностью, устойчивостью к нагрузкам, большим диаметром диска и, как следствие, высоким ценником. Makita. Компания-производитель хороших торцовок и другого инструмента представлена в профессиональном сегменте. Сильной стороной является наличие дополнительных удобств, таких как струбцина для фиксации заготовки, ручка для работы в двух положениях, механизм протяжки. DeWALT. На инструменте американской фирмы останавливают выбор профессионалы, которые четко знают, что хотят получить от торцовки и сколько это стоит. Крупные диски, регулировка скорость, возможность подключить пылесос – детали, за которые ценят пилы этой компании.

Рейтинг недорогих торцовочных пил

Торцовка давно перестала быть инструментом для цехов и столярок – на рынке представлены модели для бытового сектора, которые идеально впишутся в домашнюю мастерскую или гараж. Именно таким устройствам посвящен рейтинг торцовочных пил для дома. Мы собрали приборы ценой до 23 тысяч рублей. Образцы обладают сравнительно невысокой мощностью и лишены дополнительного функционала, но эффективно справляются с основной задачей.

Возможно, некоторых читателей разочарует отсутствие в рейтинге торцовочных пил ценой до 10000 рублей. Объясним: нашей целью было выбрать хорошие модели, которые при бережном использовании прослужат не один год. Дешевые аналоги, хоть и привлекают своей стоимостью, не гарантируют стабильности даже при минимальных нагрузках.

Модель торцовочной пилы Мощность пилы, Вт Диаметр диска, мм Max ширина пропила под углом 90° / 45° Max глубина пропила под углом 90° / 45° Подсветка Лазер Средняя цена в России, руб. ЗУБР ЗПТ-210-1400 Л 1 300 210 120 / 85 60 / 35 Нет Есть 14 450 PATRIOT MS 215 1 500 210 300 / 200 65 / 38 Есть Есть 22 930 ЗУБР ЗПТ-190-1100 Л 900 190 100 / 65 60 / 35 Нет Нет 13 850 Metabo KS 216 M Lasercut 1 100 216 120 / 80 60 / 45 Есть Есть 18 461 STURM MS55211 1 400 210 120 / 80 50 / 50 Нет Нет 11 000 ЭНКОР Корвет-2 90020 1 650 255 135 / 90 60 / 40 Нет Нет 15 070

Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-210-1400 Л

Открывает рейтинг торцевых пил бытового класса недорогая и компактная модель, которая станет хорошим выбором для гаража и домашней столярки.





Преимущества:

Торцовку стоит выбрать ради лазерного указателя, повышающего точность пропила.

Модель хороша патрубком пылеотвода, к которому можно подсоединить мешок или шланг строительного пылесоса.

210-миллиметровый диск поможет в резке крупных заготовок.

1.3-киловаттного электромотора хватит, чтобы распиливать алюминиевый профиль.

Недостатки:

При работе с деревом линза лазера забивается стружкой.

Комплектный диск быстро затупляется.

Торцовочная пила PATRIOT MS 215

Хорошая торцовочная пила оснащена протяжкой, за счет которой пользователь сможет резать широкие заготовки. Облегчают работу лазер и светодиод.





Преимущества:

Комбинированная торцовочная пила хороша блокировкой шпинделя, которая делает смену диска быстрее и безопаснее.

Струбцины, зажимающие изделие в процессе распиловки, делают обработку точнее.

Корпус торцовки практически лишен люфтов.

Недостатки:

Круг, который поставляется с торцовкой, подходит только для грубых пропилов.

Неяркий луч, использовать который на солнце неудобно.

Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-190-1100 Л

Пила идеально подходит для обработки древесины. Малая мощность снизит нагрузку на энергосеть, а патрубок для отвода пыли облегчит содержание мастерской в чистоте.





Преимущества:

Пила хороша тем, что комплектуется мешочком для сбора стружки. Вместо него можно подключить строительный пылесос.

За счет маломощного корпуса пила потребляет сравнительно немного энергии, легка в переноске и занимает мало места.

Недостатки:

Отсутствие струбцины для зажима материала.

Нет лазерного указателя.

Режет с неточностями, из-за чего до чистового вида приходится доводить отдельно.

Торцовочная пила Metabo KS 216 M Lasercut

Немецкий столярный инструмент попал в рейтинг недорогих торцовочных пил за счет высокого качества сборки и дополнительных удобств – лазера и подсветки.





Преимущества:

Торцовочную пилу стоит выбрать из-за подсветки, которая облегчит резку в темном гараже.

Лазерный указатель поможет в создании точных пропилов.

Качество сборки и деталей, благодаря которому торцовка служит годами.

Ремонтопригодность, доступность запчастей.

Недостатки:

Диск, идущий в комплекте, затупляется за несколько часов работы.

Торцовочная пила STURM MS55211

Бюджетная пила будет полезна, чтобы резать дерево и пластик. За счет низкой цены инструмент можно порекомендовать домашним мастерам, которые затеяли ремонт.





Преимущества:

Мощность торцовочной пилы составляет 1 400 Ватт.

Струбцина для зажима заготовки.

Протяжка, способная сделать обработку широких изделий быстрее.

Недостатки:

«Из коробки» инструмент не настроен – требуется довести до ума, чтобы добиться адекватной точности.

Низкая эффективность мешка для сбора опилок – большая часть мусора оказывается на рабочем столе.

Торцовочная пила ЭНКОР Корвет-2 90020

Закрывает рейтинг торцовочных пил по дереву аппарат на 1 650 Ватт, предназначенный для столярки и отделки. За счет небольшого веса торцовку удобно брать на выездные работы.





Преимущества:

Торцовочная пила для алюминия оснащена блокировкой шпинделя, которая упрощает смену диска.

Патрубок пылеотвода – хороший элемент для сохранения чистоты на рабочем месте. «Из коробки» торцовка идет с тряпичным мешком, но его можно заменить на строительный пылесос.

Доступность щеток и деталей для ремонта.

Недостатки:

Требуется регулярная настройка.

В конструкции присутствуют люфты.

Рейтинг торцовочных пил цена/качество

Для покупателей, решающих, какую лучше всего выбрать торцовочную пилу недорого, но качественно, мы составили рейтинг хороших моделей, идеальных за свою цену. Представленные агрегаты значительно мощнее бытовых аналогов, что позволяет им работать с пильными дисками до 305 миллиметров. В то же время, они всё ещё лишены функций, присущих профессиональным моделям – плавного пуска и регулировки оборотов.

Модель торцовочной пилы Мощность пилы, Вт Диаметр диска, мм Max ширина пропила под углом 90° / 45° Max глубина пропила под углом 90° / 45° Подсветка Лазер Средняя цена в России, руб. ЗУБР ЗПТ-255-1800 ПЛ 1 800 255 305 / 210 90 / 55 Нет Есть 35 290 JET JSMS-8L 1 500 160 305 / 215 62 / 30 Нет Есть 39 000 ЗУБР ЗПТ-210-1600 ПЛ 1 600 210 220 / 160 70 / 35 Нет Нет 27 100 Metabo KS 305 M 2 000 305 200 / 140 102 / 60 Есть Есть 49 720 ЗУБР ЗПТК-255-1800 1 800 250 130 / 130 75 / 35 Нет Нет 37 420 JET JSMS-10L 1 500 254 305 / 215 90 / 42 Нет Есть 39 000

Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-255-1800 ПЛ

Лучшая торцовка для работы с древесиной, пластиком и тонкими листами алюминия оснащена протяжкой, благодаря которой распиловка широких изделий станет удобной и точной.





Преимущества:

Хорошая эргономичная рукоять с нескользящей резиновой накладкой.

Струбцина для фиксации материала в процессе резки.

Мощный двигатель на 1 800 делает торцовку устойчивой к перегрузкам.

Лазерный указатель позволит точно вести пилу по изделию.

Недостатки:

Для достижения высокой точности аппарат требуется дорабатывать вручную.

Высокий уровень вибрации.

Часть строительного мусора не попадает в мешок.

Торцовочная пила JET JSMS-8L

Несмотря на относительно скромную мощность, торцовочная пила по дереву заслуживает место в рейтинге лучших моделей по соотношению цены и качества за счет высокой точности реза.





Преимущества:

Торцовочная пила по дереву поставляется с 40-зубчатым диском диаметром 216 мм.

Расширители рабочего стола позволят работать с широкими заготовками.

Зажим обрабатываемого материала.

Подвижные элементы и рабочий стол алюминиевые.

Недостатки:

Неудобное расположение выключателя лазерного луча.

Нет фиксатора поворотного стола.

Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-210-1600 ПЛ

Пила с мощным электромотором на 1.6 кВт позволит эффективно распиливать дерево и тонкостенный металл.





Преимущества:

Пластиковый кожух, за которым можно скрыть диск в перерывах между рабочими сессиями.

За счет удлинительных опор отпиленная часть заготовки останется на рабочем столе.

Кожух откидывается автоматически, что предотвращает возникновение травмоопасных ситуаций.

Недостатки:

Лазер забивается стружкой, опилками и прочим строительным мусором.

Торцовка неустойчиво располагается на столе, шатается.

Торцовочная пила Metabo KS 305 M

В рейтинг торцовочной пилы по цене/качеству модель попала за счет широкого 305-миллиметрового круга, который создает глубокие резы.





Преимущества:

Диаметр диска – 305 мм.

Возможность зафиксировать торцовку на верстаке при помощи крепежа.

Ключевые элементы пилы выполнены из металла, что повышает прочность столярного инструмента.

Мощный двигатель на 2 киловатта.

Высокая точность, удобная настройка.

Недостатки:

Низкая надежность фиксации головы.

Комплектный диск не подходит для чистового реза.

Торцовочная пила ЗУБР ЗПТК-255-1800

Инструмент выделяется за счет наличия верхнего стола, который превращает торцовку в настольную пилу. Чтобы обеспечить устойчивое положение, модель можно закрепить на любой горизонтальной поверхности.





Преимущества:

Устройство оснащено защитой от незапланированного запуска двигателя после резкого отключения электричества.

Кабель не дубеет при низких температурах и устойчив перегибам.

Верхний стол позволяет использовать агрегат как торцевую и настольную пилу.

Доступная за свою мощность цена.

Недостатки:

Нет лазерного указателя.

Низкая точность – требуется дополнительная настройка.

Торцовочная пила JET JSMS-10L

Торцовочная пила с протяжкой надежна и проста в обслуживании, «из коробки» оснащается 254-миллиметровым победитовым диском.





Преимущества:

Возможность подключения мешка для сбора пыли или профессионального пылесоса.

Концевой упор, с помощью которого легко сделать серию одинаковых пропилов.

Шарнирный узел и маятниковый рычаг изготовлены из прочного алюминиевого сплава.

За счет удобного расположения рукоятки торцовку удобно переносить до рабочей области.

Недостатки:

Станина выполнена из силумина.

В лазер набивается стружка.

Лучшая профессиональная торцовочная пила

В рейтинг лучших торцовочных пил профессионального класса вошли модели, ориентированные на длительные интенсивные рабочие сессии. За счет движков мощностью до 2 кВт торцовки подходят для промышленных предприятий и стройплощадок. С помощью крупных дисков получится разрезать массивные заготовки из дерева и алюминия.

Модель торцовочной пилы Мощность пилы, Вт Диаметр диска, мм Max ширина пропила под углом 90° / 45° Max глубина пропила под углом 90° / 45° Регулировка оборотов Плавный пуск Средняя цена в России, руб. Makita LS1018LN 1 430 260 310 / 220 91 / 50 Нет Есть 65 790 BOSCH GCM 12 GDL 2 000 305 341 / 240 104 / 51 Нет Есть 145 520 DeWALT DWS 780 1 675 305 349 / 244 112 / 56 Есть Нет 89 988 Makita LS1216 1 650 305 363 / 255 107 / 107 Нет Есть 65 966 BOSCH GCM 8 SJL 1 600 216 312 / 214 70 / 48 Нет Нет 65 669 DeWALT DW717XPS 1 675 250 320 / 226 89 / 56 Нет Нет 97 295

Торцовочная пила Makita LS1018LN

Пила предназначена для разрезания широких изделий из дерева, пластика и ламината. Оснащена лазером, повышающим точность реза.





Преимущества:

Плавный пуск продлевает срок службы электромотора.

Струбцина, с помощью которой удастся зажать заготовку.

Хорошая рукоятка, благодаря которой получится использовать пилу в разных рабочих положениях.

Недостатки:

Присутствует люфт диска.

Некачественный механизм пылеудаления – большой процент мусора не оседает в мешке.

Торцовочная пила BOSCH GCM 12 GDL

Профессиональная пила ориентирована на столярные мастерские. Мощный двигатель на 2 киловатта справляется с нагрузкой, создаваемой 305-миллиметровым кругом.





Преимущества:

Лазерная направляющая с двумя лучами, повышающими точность обработки.

Ручка оснащена резиновыми накладками, делающими удержание удобным.

Выдвижные опоры, позволяющие работать с широкими заготовками.

Как и многие лучшие торцовочные пилы для профессионального использования, эта модель хороша мощным двигателем на 2 кВт.

Высокое качество сборки – люфты отсутствуют, все важные элементы изготовлены из металла.

Недостатки:

Высокая цена торцовки.

Торцовочная пила DeWALT DWS 780

Торцовочная пила с пылесборником подойдет профессионалам по обработке древесины. Наклон на 49° позволит выполнять специфические резы.





Преимущества:

Модель попала в топ торцевых пил благодаря устойчивости, которой удалось достичь из-за возможности зафиксировать прибор на столе.

Ограничитель глубины позволит выполнять резы с высокой точностью, что облегчит создание пазов.

Фирменная система позиционирования упростит калибровку линии реза.

Недостатки:

Нет плавного пуска, что является недоработкой для торцовки профессионального класса.

Защитный кожух изредка клинит.

Торцовочная пила Makita LS1216

Устройство будет полезно, чтобы разрезать крупные деревянные и пластиковые заготовки. За счет поворотной линейки материал удастся разместить максимально точно, что позволит добиться высокого качества распила.





Преимущества:

Патрубок пылеудаления с возможностью подключить строительный пылесос.

Струбцина, которая поможет зажать распиловочный материал.

Рукоятка удобно лежит в ладони благодаря резиновой накладке.

Двойные направляющие, каретка по которым скользит максимально плавно.

Торцовка выдерживает стабильные обороты на высоких нагрузках.

Недостатки:

Неточное запиливание углов.

Торцовочная пила BOSCH GCM 8 SJL

Профессиональная торцовка для распиловки древесины предназначена для интенсивного использования, что обеспечивается большим ресурсом двигателя.





Преимущества:

Мощность двигателя составляет 1 600 Ватт.

Горизонтальные опоры, которые можно отрегулировать по ширине, подойдут для выпиливания крупных заготовок.

Надежные опоры обеспечивают устойчивость торцовки на любой горизонтальной поверхности.

Число оборотов достигает 5 500 в минуту.

Высокое качество материалов и сборки.

Ровный рез, точность углов.

Быстрая и удобная калибровка лазера.

Недостатки:

Нет плавного пуска.

Торцовочная пила DeWALT DW717XPS

Закрывает топ торцовочных пил американский инструмент, который позиционируется как идеальное решение для стройплощадок и столярок с большим объемом работы. Мощность торцовки действительно высока для деревообработки – 1 675 Ватт.





Преимущества:

Торцовка произведена в Мексике.

Система XPS, создающая проекцию тени пильного круга точно по линии реза.

Направляющие имеют плавный ход и позволяют распиливать заготовки шириной до 320 мм.

Торцовку удобно переносить за счет отдельной рукоятки на верхней части корпуса.

Недостатки: