Торцовочная пила Makita LS1216
Арт. Х12716120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|1650
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Наклон пилы влево, град
|45
- Торцовочная пила Makita LS 1216 предназначена для распиловки заготовок из древесины или пластмассы, в зависимости от выбранного диска. Торцовочная пила является дисковой пилой, зафиксированной на рабочем столе. Диск диаметром 305 мм пилит под различными заданными углами. Пила мощностью 1650 Вт применяется в столярных мастерских для производства мебели.
Преимущества
- Равномерное скольжение каретки обеспечивают двойные направляющие
- Электронная система поддержания скорости
- Плавный пуск и электротормоз двигателя
- Косой рез в обе стороны и в двух плоскостях