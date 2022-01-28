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Торцовочная пила Makita LS1216
4.4
5
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Makita LS1216
    Арт. Х12716120
    4.4
    5
    Торцовочная пила Makita LS1216
    Торцовочная пила Makita LS1216
    Торцовочная пила Makita LS1216
    Торцовочная пила Makita LS1216
    Торцовочная пила Makita LS1216
      Торцовочная пила Makita LS1216
      Торцовочная пила Makita LS1216
      Торцовочная пила Makita LS1216
      Торцовочная пила Makita LS1216
      Торцовочная пила Makita LS1216

      Торцовочная пила Makita LS1216

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12716120
      4.4
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		1650
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцовочная пила Makita LS 1216 предназначена для распиловки заготовок из древесины или пластмассы, в зависимости от выбранного диска. Торцовочная пила является дисковой пилой, зафиксированной на рабочем столе. Диск диаметром 305 мм пилит под различными заданными углами. Пила мощностью 1650 Вт применяется в столярных мастерских для производства мебели.

        Преимущества 

        • Равномерное скольжение каретки обеспечивают двойные направляющие
        • Электронная система поддержания скорости
        • Плавный пуск и электротормоз двигателя
        • Косой рез в обе стороны и в двух плоскостях