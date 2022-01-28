Торцовочная пила Makita LS1216

Преимущества

Равномерное скольжение каретки обеспечивают двойные направляющие

Электронная система поддержания скорости

Плавный пуск и электротормоз двигателя

Косой рез в обе стороны и в двух плоскостях

Торцовочная пила Makita LS 1216 предназначена для распиловки заготовок из древесины или пластмассы, в зависимости от выбранного диска. Торцовочная пила является дисковой пилой, зафиксированной на рабочем столе. Диск диаметром 305 мм пилит под различными заданными углами. Пила мощностью 1650 Вт применяется в столярных мастерских для производства мебели.