Торцовочная пила Makita LS1040F

Преимущества

Система торможения двигателя

Защита от непреднамеренного пуска

Двойная защитная изоляция

Диаметр диска: 255-260 мм

Легкий доступ к щеткам для быстрой замены

Металлический кожух диска для безопасной работы

Легкая регулировка угла наклона

Торцовочная пила Makita LS 1040 F - инструмент с двигателем 1650 Вт, предназначенный для пиления древесины, ламината, алюминиевого профиля и пластика. Двойная защитная изоляция позволяет работать без заземления. Данная модель оснащена флуоресцентной лампой для освещения рабочей зоны.