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Торцовочная пила Makita LS1040F
5.0
2
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Makita LS1040F
    Арт. Х145333
    5.0
    2
    Торцовочная пила Makita LS1040F
    Торцовочная пила Makita LS1040F
    Торцовочная пила Makita LS1040F
    Торцовочная пила Makita LS1040F
    Торцовочная пила Makita LS1040F
      Торцовочная пила Makita LS1040F
      Торцовочная пила Makita LS1040F
      Торцовочная пила Makita LS1040F
      Торцовочная пила Makita LS1040F
      Торцовочная пила Makita LS1040F

      Торцовочная пила Makita LS1040F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145333
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		1650
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Торцовочная пила Makita LS 1040 F  - инструмент с двигателем 1650 Вт, предназначенный для пиления древесины, ламината, алюминиевого профиля и пластика. Двойная защитная изоляция позволяет работать без заземления. Данная модель оснащена флуоресцентной лампой для освещения рабочей зоны.

        Преимущества 

        • Система торможения двигателя
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Двойная защитная изоляция
        • Диаметр диска: 255-260 мм
        • Легкий доступ к щеткам для быстрой замены
        • Металлический кожух диска для безопасной работы
        • Легкая регулировка угла наклона