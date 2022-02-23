Торцовочная пила Makita LS1040F
Арт. Х145333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|1650
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Наклон пилы влево, град
|45
- Торцовочная пила Makita LS 1040 F - инструмент с двигателем 1650 Вт, предназначенный для пиления древесины, ламината, алюминиевого профиля и пластика. Двойная защитная изоляция позволяет работать без заземления. Данная модель оснащена флуоресцентной лампой для освещения рабочей зоны.
Преимущества
- Система торможения двигателя
- Защита от непреднамеренного пуска
- Двойная защитная изоляция
- Диаметр диска: 255-260 мм
- Легкий доступ к щеткам для быстрой замены
- Металлический кожух диска для безопасной работы
- Легкая регулировка угла наклона