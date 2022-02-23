Преимущества

Система электронной стабилизации и регулировки оборотов

Ограничение пускового тока

Двойная защитная изоляция

Блокировка пуска для защиты от случайного запуска

Распиловочный стол больших размеров

Большие металлические упоры - для лучшей фиксации заготовки

Удобная регулировка угла и глубины пропила

Торцовочная пила Makita LS1016 используется на строительных площадках, в плотницких мастерских и деревообрабатывающем производстве. Основная область применения - угловое, наклонное и комбинированное пиление заготовок из дерева, пластика и мягкого металла. Мощный двигатель 1510 Вт и система скользящих направляющих позволяют выполнять пропилы шириной до 310 мм.