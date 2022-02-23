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Торцовочная пила Makita LS1016
5.0
2
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Makita LS1016
    Арт. Х1271687
    5.0
    2
    Торцовочная пила Makita LS1016
    Торцовочная пила Makita LS1016
    Торцовочная пила Makita LS1016
    Торцовочная пила Makita LS1016
    Торцовочная пила Makita LS1016
    Торцовочная пила Makita LS1016
    Торцовочная пила Makita LS1016
    Торцовочная пила Makita LS1016
    Торцовочная пила Makita LS1016
      Торцовочная пила Makita LS1016
      Торцовочная пила Makita LS1016
      Торцовочная пила Makita LS1016
      Торцовочная пила Makita LS1016
      Торцовочная пила Makita LS1016
      Торцовочная пила Makita LS1016
      Торцовочная пила Makita LS1016
      Торцовочная пила Makita LS1016
      Торцовочная пила Makita LS1016

      Торцовочная пила Makita LS1016

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1271687
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		1510
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцовочная пила Makita  LS1016 используется на строительных площадках, в плотницких мастерских и деревообрабатывающем производстве. Основная область применения - угловое, наклонное и комбинированное пиление заготовок из дерева, пластика и мягкого металла. Мощный двигатель 1510 Вт и система скользящих направляющих позволяют выполнять пропилы шириной до 310 мм. 

        Преимущества 

        • Система электронной стабилизации и регулировки оборотов
        • Ограничение пускового тока
        • Двойная защитная изоляция
        • Блокировка пуска для защиты от случайного запуска
        • Распиловочный стол больших размеров
        • Большие металлические упоры - для лучшей фиксации заготовки
        • Удобная регулировка угла и глубины пропила