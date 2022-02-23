Торцовочная пила Makita LS1016
Арт. Х1271687
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|1510
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Наклон пилы влево, град
|45
- Торцовочная пила Makita LS1016 используется на строительных площадках, в плотницких мастерских и деревообрабатывающем производстве. Основная область применения - угловое, наклонное и комбинированное пиление заготовок из дерева, пластика и мягкого металла. Мощный двигатель 1510 Вт и система скользящих направляющих позволяют выполнять пропилы шириной до 310 мм.
Преимущества
- Система электронной стабилизации и регулировки оборотов
- Ограничение пускового тока
- Двойная защитная изоляция
- Блокировка пуска для защиты от случайного запуска
- Распиловочный стол больших размеров
- Большие металлические упоры - для лучшей фиксации заготовки
- Удобная регулировка угла и глубины пропила