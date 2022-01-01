Торцовочные пилы с плавным пуском
Найдено: 24 товара
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- 36 759 ₽50 390 ₽Мощность, Вт: 1650Вес, кг: 13.7Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 93Число оборотов, об/мин: 4800
- -13 631 ₽
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- 48 499 ₽63 520 ₽Мощность, Вт: 1430Вес, кг: 19.9Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 91Число оборотов, об/мин: 4300
- -15 021 ₽
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- 84 900 ₽Мощность, Вт: 1510Вес, кг: 26.3Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 91Число оборотов, об/мин: 3200
- 110 590 ₽121 530 ₽Мощность, Вт: 2000Вес, кг: 32.1Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 104Число оборотов, об/мин: 3800
- -10 940 ₽
- Новинка
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 17Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 102Число оборотов, об/мин: 3700
- Нет в наличииМощность, Вт: 1400Вес, кг: 14.1Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1400Вес, кг: 13.5Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 5500
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 32.5Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 4650
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 29.5Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 107Число оборотов, об/мин: 3200
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 19.6Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 105Число оборотов, об/мин: 3700
- Нет в наличииМощность, Вт: 1400Вес, кг: 6.5Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииМощность, Вт: 2200Вес, кг: 26Диаметр диска, мм: 315Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 120Число оборотов, об/мин: 4100
- Нет в наличииМощность, Вт: 1510Вес, кг: 24.1Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 91Число оборотов, об/мин: 3200
- Нет в наличииМощность, Вт: 1600Вес, кг: 21Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 4800
- Нет в наличииМощность, Вт: 1430Вес, кг: 19.9Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 91Число оборотов, об/мин: 4300
- Нет в наличииМощность, Вт: 1650Вес, кг: 26.1Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 107Число оборотов, об/мин: 3200
- Нет в наличииМощность, Вт: 1600Вес, кг: 18.5Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 5300
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 16.1Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 72Число оборотов, об/мин: 6300
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 17.9Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 28.6Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 4000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1400Вес, кг: 14.1Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 24Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 5150
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 32Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 102Число оборотов, об/мин: 4200
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 14.5Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 89Число оборотов, об/мин: 4500
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