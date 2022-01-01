Торцовочные пилы 1400 вт
Найдено: 10 товаров
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- 6 890 ₽Мощность, Вт: 1400Вес, кг: 6.6Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 50Число оборотов, об/мин: 4200
- Персональная скидка
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- 9 648 ₽10 720 ₽Мощность, Вт: 1400Вес, кг: 6.4Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 50Число оборотов, об/мин: 5500
- -1 072 ₽
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- 11 990 ₽Мощность, Вт: 1400Вес, кг: 6.82Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55Число оборотов, об/мин: 5000
- Персональная скидка
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- Нет в наличииМощность, Вт: 1400Вес, кг: 14.1Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1400Вес, кг: 5.8Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 50Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1400Вес, кг: 13.5Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 5500
- Нет в наличииМощность, Вт: 1400Вес, кг: 6.5Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1400Вес, кг: 6Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 50Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1400Вес, кг: 14.1Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1400Вес, кг: 17Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75Число оборотов, об/мин: 4500
Торцовочные пилы 1400 вт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 7 068 рублей до 34 750 рублей. В наличии более 8 наименований. Торцовочные пилы 1400 вт купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.