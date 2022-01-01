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Торцовочные пилы

Торцовочные пилы 1400 вт

  • Мощность, Вт: 1400
Найдено: 10 товаров
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  • Торцовочная пила Sturm MS55211
    6 890 ₽
    4.5
    Торцовочная пила Sturm MS55211
    Мощность, Вт: 1400
    Вес, кг: 6.6
    Диаметр диска, мм: 210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 50
    Число оборотов, об/мин: 4200
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Deko DKMS1400-210 063-4216
    9 648 ₽
    10 720 ₽
    5.0
    Торцовочная пила Deko DKMS1400-210 063-4216
    Мощность, Вт: 1400
    Вес, кг: 6.4
    Диаметр диска, мм: 210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 50
    Число оборотов, об/мин: 5500
    • -1 072 ₽
  • Торцевая пила Crown CT15235
    11 990 ₽
    5.0
    Торцевая пила Crown CT15235
    Мощность, Вт: 1400
    Вес, кг: 6.82
    Диаметр диска, мм: 210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55
    Число оборотов, об/мин: 5000
    • Персональная скидка
  • Торцовочная пила Makita LS0815FLN
    Нет в наличии
    5.0
    Торцовочная пила Makita LS0815FLN
    Мощность, Вт: 1400
    Вес, кг: 14.1
    Диаметр диска, мм: 216
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65
    Число оборотов, об/мин: 5000
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  • Торцевая пила Kolner KМS 210/1400
    Нет в наличии
    5.0
    Торцевая пила Kolner KМS 210/1400
    Мощность, Вт: 1400
    Вес, кг: 5.8
    Диаметр диска, мм: 210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 50
    Число оборотов, об/мин: 5000
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  • Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ 0.601.B19.000
    Нет в наличии
    4.5
    Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ 0.601.B19.000
    Мощность, Вт: 1400
    Вес, кг: 13.5
    Диаметр диска, мм: 216
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70
    Число оборотов, об/мин: 5500
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  • Торцевая пила Ставр ПТ-210/1400М
    Нет в наличии
    5.0
    Торцевая пила Ставр ПТ-210/1400М
    Мощность, Вт: 1400
    Вес, кг: 6.5
    Диаметр диска, мм: 210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55
    Число оборотов, об/мин: 5000
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  • Торцовочная пила Patriot MS 210 190301850
    Нет в наличии
    4.0
    Торцовочная пила Patriot MS 210 190301850
    Мощность, Вт: 1400
    Вес, кг: 6
    Диаметр диска, мм: 210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 50
    Число оборотов, об/мин: 5000
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  • Торцовочная пила Makita LS0815FL
    Нет в наличии
    5.0
    Торцовочная пила Makita LS0815FL
    Мощность, Вт: 1400
    Вес, кг: 14.1
    Диаметр диска, мм: 216
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65
    Число оборотов, об/мин: 5000
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  • Пила торцовочная Jet JMS-10
    Нет в наличии
    5.0
    Пила торцовочная Jet JMS-10
    Мощность, Вт: 1400
    Вес, кг: 17
    Диаметр диска, мм: 254
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 75
    Число оборотов, об/мин: 4500
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