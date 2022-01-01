Торцовочные пилы для алюминия
Найдено: 10 товаров
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- Нет в наличииМощность, Вт: 1675Вес, кг: 23Диаметр диска, мм: 250Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 89Число оборотов, об/мин: 4000
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 17Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 92Число оборотов, об/мин: 4800
- Нет в наличииМощность, Вт: 1300Вес, кг: 20Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55Число оборотов, об/мин: 2750
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Вес, кг: 26.5Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 3000
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 17.9Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 14.5Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 89Число оборотов, об/мин: 4500
- Нет в наличииМощность, Вт: 1200Вес, кг: 18.6Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 5200
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Вес, кг: 18Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 4500
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 16.6Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 95Число оборотов, об/мин: 4200
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 17.9Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 5000
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