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Торцовочная пила Энкор Корвет-4-430 90041
4.5
2
18 000 ₽
Торцовочные пилы
  • Персональная скидка
Торцовочная пила Энкор Корвет-4-430 90041
Арт. Х145338
4.5
2
Торцовочная пила Энкор Корвет-4-430 90041
  • Персональная скидка

Торцовочная пила Энкор Корвет-4-430 90041

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18 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
Арт. Х145338
4.5
2

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, Вт
1800
Возможность подключения к пылесосу
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
18 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Торцовочная пила Энкор Корвет-4-430 90041 предназначена для распила заготовок из мягких и твердых пород древесины под прямым, косым углом, под наклоном и комбинированного пиления. При установке специально предназначенных дисков станок можно использовать для распила ламината, пластика, алюминиевого профиля и других подобных материалов.

    Преимущества

    • Фиксированные углы пиления: 90° (0°), 15°, 22°30, 30°, 45° влево и вправо для точных, оперативных переустановок
    • Бесступенчатая установка поворота пилы в диапазоне 0° + 45°
    • Бесступенчатая фиксация угла наклона в диапазоне 0° - 40° влево
    • Максимальная ширина обрабатываемой заготовки увеличена до 430 мм
    • Перемещение режущей головки по направляющей в плоскости вращения диска по двум направляюшим с применением подшипников качения
    • Лазерный указатель для удобства работ
    • Простая и надежная конструкция установки положения поворотного стола и пильной головки посредством фиксирующих винтов
    • Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
    • Электронный тормоз электродвигателя для быстрой остановки пильного диска
    • Удлинители стола с торцевым упором для точной работы с заготовками больших линейных размеров
    • Гнездо для подсоединения пылесборного мешка или пылесоса
    • Фиксация пилы в нижнем положении для переноски