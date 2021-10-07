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Торцовочная пила Энкор Корвет-4-430 90041
Арт. Х145338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1800
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Возможность подключения к пылесосу
|Нет
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Торцовочная пила Энкор Корвет-4-430 90041 предназначена для распила заготовок из мягких и твердых пород древесины под прямым, косым углом, под наклоном и комбинированного пиления. При установке специально предназначенных дисков станок можно использовать для распила ламината, пластика, алюминиевого профиля и других подобных материалов.
Преимущества
- Фиксированные углы пиления: 90° (0°), 15°, 22°30, 30°, 45° влево и вправо для точных, оперативных переустановок
- Бесступенчатая установка поворота пилы в диапазоне 0° + 45°
- Бесступенчатая фиксация угла наклона в диапазоне 0° - 40° влево
- Максимальная ширина обрабатываемой заготовки увеличена до 430 мм
- Перемещение режущей головки по направляющей в плоскости вращения диска по двум направляюшим с применением подшипников качения
- Лазерный указатель для удобства работ
- Простая и надежная конструкция установки положения поворотного стола и пильной головки посредством фиксирующих винтов
- Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
- Электронный тормоз электродвигателя для быстрой остановки пильного диска
- Удлинители стола с торцевым упором для точной работы с заготовками больших линейных размеров
- Гнездо для подсоединения пылесборного мешка или пылесоса
- Фиксация пилы в нижнем положении для переноски