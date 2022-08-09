Пила торцовочная Энкор Корвет-3 90030

Торцовочная пила Энкор Корвет-3 90030 – удобный и функциональный инструмент для столярных и отделочных работ в бытовых условиях. Применяется для поперечного и наклонного пиления заготовок из дерева (при повороте стола). При наличии специальных дисков можно резать мягкие цветные металлы, пластик, ламинат. Мощный двигатель 1650 Вт, ременная передача и пильный диск диаметром 255 мм обеспечивают быстрое и качественное распиливание толстых заготовок.



Преимущества