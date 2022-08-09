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Пила торцовочная Энкор Корвет-3 90030
5.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Пила торцовочная Энкор Корвет-3 90030
    Арт. Х14541
    5.0
    1
    Пила торцовочная Энкор Корвет-3 90030

      Пила торцовочная Энкор Корвет-3 90030

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х14541
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1650
      Возможность подключения к пылесосу
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Торцовочная пила Энкор Корвет-3 90030 – удобный и функциональный инструмент для столярных и отделочных работ в бытовых условиях. Применяется для поперечного  и наклонного пиления заготовок из дерева (при повороте стола). При наличии специальных дисков можно резать мягкие цветные металлы, пластик, ламинат. Мощный двигатель 1650 Вт, ременная передача и пильный диск диаметром 255 мм обеспечивают быстрое и качественное распиливание толстых заготовок.

        Преимущества

        • Бесступенчатая установка поворота пилы на столе в диапазоне от 0° до 45°
        • Низкий уровень шума благодаря ременному приводу
        • Горизонтальная струбцина для зажима заготовок
        • Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
        • Электронный тормоз электродвигателя для быстрой остановки пильного диска
        • Удлинители стола для работы с заготовками больших линейных размеров
        • Фиксация пилы в опущенном положении для удобной переноски
        • Выдвижной задний упор для лучшей устойчивости
        • Компактность