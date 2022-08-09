Пила торцовочная Энкор Корвет-3 90030
Арт. Х14541
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Мощность, Вт
|1650
|
Возможность подключения к пылесосу
|Да
- Торцовочная пила Энкор Корвет-3 90030 – удобный и функциональный инструмент для столярных и отделочных работ в бытовых условиях. Применяется для поперечного и наклонного пиления заготовок из дерева (при повороте стола). При наличии специальных дисков можно резать мягкие цветные металлы, пластик, ламинат. Мощный двигатель 1650 Вт, ременная передача и пильный диск диаметром 255 мм обеспечивают быстрое и качественное распиливание толстых заготовок.
Преимущества
- Бесступенчатая установка поворота пилы на столе в диапазоне от 0° до 45°
- Низкий уровень шума благодаря ременному приводу
- Горизонтальная струбцина для зажима заготовок
- Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
- Электронный тормоз электродвигателя для быстрой остановки пильного диска
- Удлинители стола для работы с заготовками больших линейных размеров
- Фиксация пилы в опущенном положении для удобной переноски
- Выдвижной задний упор для лучшей устойчивости
- Компактность