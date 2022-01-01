Торцовочные пилы с подсветкой
Найдено: 25 товаров
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- 16 699 ₽Мощность, Вт: 1100Вес, кг: 9.4Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
- 43 799 ₽Мощность, Вт: 1450Вес, кг: 17.5Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 92Число оборотов, об/мин: 4500
- 34 799 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 13.5Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 5000
- Персональная скидка
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- 18 171 ₽Мощность, Вт: 2200Вес, кг: 15.1Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 80Число оборотов, об/мин: 5000
- 35 899 ₽Мощность, Вт: 1200Вес, кг: 13.5Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 5000
- 20 790 ₽Мощность, Вт: 1500Вес, кг: 12Диаметр диска, мм: 210Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 5000
- Персональная скидка
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- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 17Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 102Число оборотов, об/мин: 3700
- Нет в наличииМощность, Вт: 1400Вес, кг: 14.1Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 23.9Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 92Число оборотов, об/мин: 4800
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 25Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 100Число оборотов, об/мин: 4000
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Вес, кг: 19.6Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 105Число оборотов, об/мин: 3700
- Нет в наличииМощность, Вт: 1675Вес, кг: 25.4Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 112Число оборотов, об/мин: 3800
- Нет в наличииМощность, Вт: 1650Вес, кг: 11Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 4600
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 17.5Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 92Число оборотов, об/мин: 4500
- Нет в наличииМощность, Вт: 1675Вес, кг: 22Диаметр диска, мм: 250Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 4000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 16.1Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 80Число оборотов, об/мин: 5500
- Нет в наличииМощность, Вт: 1600Вес, кг: 18.5Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 5300
- Нет в наличииМощность, Вт: 1675Вес, кг: 23Диаметр диска, мм: 250Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 89Число оборотов, об/мин: 4000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 16.1Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 72Число оборотов, об/мин: 6300
- Нет в наличииМощность, Вт: 1350Вес, кг: 9.4Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииВес, кг: 14Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 62Число оборотов, об/мин: 6300
- Нет в наличииМощность, Вт: 1400Вес, кг: 14.1Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 5000
- Нет в наличииМощность, Вт: 1200Вес, кг: 11.4Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 4800
- Нет в наличииВес, кг: 13.8Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 65Число оборотов, об/мин: 4200
Торцовочные пилы с подсветкой в интернет-магазине «Бигам» по цене от 9 971 рубль до 74 990 рублей. В наличии более 20 наименований. Торцовочные пилы с подсветкой купить on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.