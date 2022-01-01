Бесщеточные торцовочные пилы
Найдено: 7 товаров
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- Нет в наличииМощность, Вт: 1800Вес, кг: 32.5Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 4650
- Нет в наличииМощность, Вт: 1600Вес, кг: 22Диаметр диска, мм: 254Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 60Число оборотов, об/мин: 2950
- Нет в наличииМощность, Вт: 1300Вес, кг: 20Диаметр диска, мм: 260Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55Число оборотов, об/мин: 2750
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Вес, кг: 26.5Диаметр диска, мм: 305Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 90Число оборотов, об/мин: 3000
- Нет в наличииВес, кг: 14Диаметр диска, мм: 216Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 62Число оборотов, об/мин: 6300
- Нет в наличииМощность, Вт: 1600Вес, кг: 17Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 55Число оборотов, об/мин: 2200
- Нет в наличииМощность, Вт: 1600Вес, кг: 17Диаметр диска, мм: 255Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 70Число оборотов, об/мин: 2200
Бесщеточные торцовочные пилы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 6 990 рублей до 60 470 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить Бесщеточные торцовочные пилы on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.