Пила торцовочная Sturm МS 5525N

Торцовая пила Штурм MS5525N представляет собой инструмент мощностью 1600, предназначенный для разрезания под заданным углом только деревянных изделий, торцевания заготовок, максимальный размер реза при этом составляет 55х120 мм. При оснащении пилы другими видами пильных дисков, способен работать с различными материалами. Возможна непрерывная эксплуатация в течение 15-20 минут.



Преимущества