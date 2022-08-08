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Пила торцовочная Sturm МS 5525N
5.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Пила торцовочная Sturm МS 5525N
    Арт. Ю00000000724
    5.0
    1
    Пила торцовочная Sturm МS 5525N

      Пила торцовочная Sturm МS 5525N

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000000724
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1600
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Торцовая пила Штурм MS5525N представляет собой инструмент мощностью 1600, предназначенный для разрезания  под заданным углом только деревянных изделий, торцевания заготовок,  максимальный размер реза при этом составляет 55х120 мм. При оснащении пилы другими видами пильных дисков, способен работать  с различными материалами. Возможна непрерывная эксплуатация в течение 15-20 минут.

        Преимущества

        • Ассихронный двигатель без редуктора
        • Быстрая и простая регулировка глубины пропила и угла наклона
        • Четкая видимость линии реза и метки
        • Высокая мощность
        • Эргономичный дизайн