Пила торцовочная Sturm МS 5525T (уцененный товар)

Пила Sturm MS5525T - не сложный в управлении и эксплуатации инструмент бытового уровня, объединяющий в себе дисковую торцовочную пилу и настольный распиловочный станок. Предназначен для обработки заготовок из дерева мягких и твердых пород. Для повышения надежности и продления срока жизни инструмент оснащен системой плавного пуска (ограничения пускового тока). Пильный блок регулируется по наклону в диапазоне 0-45 градусов влево и вправо. В станине имеются специальные отверстия для крепления пилы к столу (верстаку). Для обеспечения безопасности пользователя при работе пила Sturm MS5525T оснащена защитным кожухом. Система отвода пыли с возможностью подключения пылесоса помогает содержать рабочее место в чистоте и предупреждает попадание пыли в органы дыхания пользователя.

Преимущества