Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пила торцовочная Sturm МS 5525T (уцененный товар)
5.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Пила торцовочная Sturm МS 5525T (уцененный товар)
    Арт. Ю00000000725
    5.0
    1
    Пила торцовочная Sturm МS 5525T (уцененный товар)
    Пила торцовочная Sturm МS 5525T (уцененный товар)
    Пила торцовочная Sturm МS 5525T (уцененный товар)
    Пила торцовочная Sturm МS 5525T (уцененный товар)
    Пила торцовочная Sturm МS 5525T (уцененный товар)
      Пила торцовочная Sturm МS 5525T (уцененный товар)
      Пила торцовочная Sturm МS 5525T (уцененный товар)
      Пила торцовочная Sturm МS 5525T (уцененный товар)
      Пила торцовочная Sturm МS 5525T (уцененный товар)
      Пила торцовочная Sturm МS 5525T (уцененный товар)

      Пила торцовочная Sturm МS 5525T (уцененный товар)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000000725
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		2000
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Пила Sturm MS5525T - не сложный в управлении и эксплуатации инструмент бытового уровня, объединяющий в себе дисковую торцовочную пилу и настольный распиловочный станок. Предназначен для обработки заготовок из дерева мягких и твердых пород. Для повышения надежности и продления срока жизни инструмент оснащен системой плавного пуска (ограничения пускового тока). Пильный блок регулируется по наклону в диапазоне 0-45 градусов влево и вправо. В станине имеются специальные отверстия для крепления пилы к столу (верстаку). Для обеспечения безопасности пользователя при работе пила Sturm MS5525T оснащена защитным кожухом. Система отвода пыли с возможностью подключения пылесоса помогает содержать рабочее место в чистоте и предупреждает попадание пыли в органы дыхания пользователя.

        Преимущества

        • Расклинивающий нож для безопасности пиления
        • Разнообразие режимов резки
        • Система пылеудаления с пылесборником