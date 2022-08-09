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Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
5.0
1
18 171 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
    Арт. О00000038610
    5.0
    1
    Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
    Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
    Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
    Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
    Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
    Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
    Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
      Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
      Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
      Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
      Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
      Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
      Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
      Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1

      Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1

      18 171 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000038610
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Мощность, Вт
      		2200
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      18 171 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1 обеспечивает качественный и точный пропил заготовок из древесины
        Защитный кожух гарантирует безопасность оператора
        Пылесборный мешок собирает пыль и опилки, обеспечивая чистоту на рабочем месте
        Инструмент оснащен лазером для точной отметки места распила

        Преимущества

        • Мощный двигатель Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1 для тяжелых работ
        • Защитный кожух для безопасности оператора
        • Лазер для точного распила
        • Пылесборочный мешок для сохранения чистоты рабочего места
        • Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания
        • Подсветка рабочей зоны для работы в условиях плохой освещенности