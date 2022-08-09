Преимущества

Мощный двигатель Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1 для тяжелых работ

Защитный кожух для безопасности оператора

Лазер для точного распила

Пылесборочный мешок для сохранения чистоты рабочего места

Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания

Подсветка рабочей зоны для работы в условиях плохой освещенности

Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1 обеспечивает качественный и точный пропил заготовок из древесиныЗащитный кожух гарантирует безопасность оператораПылесборный мешок собирает пыль и опилки, обеспечивая чистоту на рабочем местеИнструмент оснащен лазером для точной отметки места распила