Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1
Арт. О00000038610
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Мощность, Вт
|2200
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Наклон пилы влево, град
|45
- Торцовочная пила Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1 обеспечивает качественный и точный пропил заготовок из древесины
Защитный кожух гарантирует безопасность оператора
Пылесборный мешок собирает пыль и опилки, обеспечивая чистоту на рабочем месте
Инструмент оснащен лазером для точной отметки места распила
Преимущества
- Мощный двигатель Ресанта ТП-255ПЛ 75/18/1 для тяжелых работ
- Защитный кожух для безопасности оператора
- Лазер для точного распила
- Пылесборочный мешок для сохранения чистоты рабочего места
- Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания
- Подсветка рабочей зоны для работы в условиях плохой освещенности