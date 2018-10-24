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Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
4.0
2
15 650 ₽
16 200 ₽
Торцовочные пилы
  • Персональная скидка
Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
Арт. 77777Х145842
4.0
2
Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
  • Персональная скидка
Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040

Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040

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  • -550 ₽
15 650 ₽
16 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
Арт. 77777Х145842
4.0
2

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, Вт
1800
Наклон пилы влево, град
45
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -550 ₽
15 650 ₽
16 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 726 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040 предназначена для распила жесткой и мягкой древесины, а также других материалов (ламината, пластика, алюминиевого профиля и других подобных материалов) при наличии специальной оснастки. Инструмент имеет небольшой вес и габариты. При помощи пилы можно выполнять пиление под прямым, косым углом и под наклоном. 

    Преимущества 

    • Фиксированные углы пиления: 90° (0°), 15°, 22°, 30°, 45°
    • Бесступенчатая установка поворота пилы в диапазоне от 0° до 45°
    • Бесступенчатая фиксация угла наклона в диапазоне от 0° до 40° влево
    • Перемещение режущей головки осуществляется по двум направляющим с использованием подшипников качения
    • Наличие лазерного указателя - для точной работы
    • Блокировка шпинделя - для быстрой замены пильного диска
    • Коллекторный двигатель - обеспечивает надежную работу пилы
    • Электронный тормоз двигателя - для быстрой остановки пильного диска
    • Наличие зубчатой передачи
    • Фиксация пилы в нижнем положении - для комфортной транспортировки
    • Удлинители стола для работы с заготовками больших линейных размеров