Преимущества

Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040 предназначена для распила жесткой и мягкой древесины, а также других материалов (ламината, пластика, алюминиевого профиля и других подобных материалов) при наличии специальной оснастки. Инструмент имеет небольшой вес и габариты. При помощи пилы можно выполнять пиление под прямым, косым углом и под наклоном.