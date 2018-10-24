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Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040
Арт. 77777Х145842
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1800
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Наклон пилы влево, град
|45
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- Торцовочная пила Энкор Корвет-4М 90040 предназначена для распила жесткой и мягкой древесины, а также других материалов (ламината, пластика, алюминиевого профиля и других подобных материалов) при наличии специальной оснастки. Инструмент имеет небольшой вес и габариты. При помощи пилы можно выполнять пиление под прямым, косым углом и под наклоном.
Преимущества
- Фиксированные углы пиления: 90° (0°), 15°, 22°, 30°, 45°
- Бесступенчатая установка поворота пилы в диапазоне от 0° до 45°
- Бесступенчатая фиксация угла наклона в диапазоне от 0° до 40° влево
- Перемещение режущей головки осуществляется по двум направляющим с использованием подшипников качения
- Наличие лазерного указателя - для точной работы
- Блокировка шпинделя - для быстрой замены пильного диска
- Коллекторный двигатель - обеспечивает надежную работу пилы
- Электронный тормоз двигателя - для быстрой остановки пильного диска
- Наличие зубчатой передачи
- Фиксация пилы в нижнем положении - для комфортной транспортировки
- Удлинители стола для работы с заготовками больших линейных размеров