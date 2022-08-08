Преимущества

Мощный электродвигатель

Надежное крепление заготовки

П-образные упоры - для длинных заготовок

Защитный кожух - для безопасной транспортировки

Зажим - для крепления материала на рабочем столе

Торцевая пила CROWN CT15235 подходит для поперечного и косого пиления древесины, а также пиления под наклоном. Оборудована мощным двигателем 1400 Вт. Благодаря специальному зажиму можно надежно закрепить обрабатываемую заготовку на пильном столе. Благодаря П-образным упорам длинные заготовки удерживаются более надежно. В свободное от работы время пильный диск прикрыт дополнительным защитным кожухом для безопасного хранения и транспортировки.