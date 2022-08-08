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Торцевая пила Crown CT15235
Арт. О00000031157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Мощность, Вт
|1400
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Возможность подключения к пылесосу
|Нет
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- Торцевая пила CROWN CT15235 подходит для поперечного и косого пиления древесины, а также пиления под наклоном. Оборудована мощным двигателем 1400 Вт. Благодаря специальному зажиму можно надежно закрепить обрабатываемую заготовку на пильном столе. Благодаря П-образным упорам длинные заготовки удерживаются более надежно. В свободное от работы время пильный диск прикрыт дополнительным защитным кожухом для безопасного хранения и транспортировки.
Преимущества
- Мощный электродвигатель
- Надежное крепление заготовки
- П-образные упоры - для длинных заготовок
- Защитный кожух - для безопасной транспортировки
- Зажим - для крепления материала на рабочем столе