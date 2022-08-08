Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Торцевая пила Crown CT15235
5.0
1
11 990 ₽
Торцовочные пилы
  • Персональная скидка
Торцевая пила Crown CT15235
Арт. О00000031157
5.0
1
Торцевая пила Crown CT15235
Торцевая пила Crown CT15235
  • Персональная скидка
Торцевая пила Crown CT15235
Торцевая пила Crown CT15235

Торцевая пила Crown CT15235

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031157
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Мощность, Вт
1400
Возможность подключения к пылесосу
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
11 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Пильный диск по дереву Практика 034-274 (диаметр 210, посадочное 30/20/16 мм, толщина 2,2 мм, количество зубов 48)
939 ₽
1 015 ₽
5.0
Пильный диск по дереву Практика 034-274 (диаметр 210, посадочное 30/20/16 мм, толщина 2,2 мм, количество зубов 48)
  • -76 ₽
Пильный диск по дереву Практика 034-267 (диаметры 210x30/20/16 мм, количество зубов 24)
710 ₽
5.0
Пильный диск по дереву Практика 034-267 (диаметры 210x30/20/16 мм, количество зубов 24)
Пильный диск по алюминию Практака 776-898, 210x30/20 мм
1 575 ₽
Пильный диск по алюминию Практака 776-898, 210x30/20 мм
Кабельная стяжка Premium 3х200 (2.5х200 мм, белая)
110 ₽
Кабельная стяжка Premium 3х200 (2.5х200 мм, белая)
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Нет в наличии
Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Торцевая пила CROWN CT15235 подходит для поперечного и косого пиления древесины, а также пиления под наклоном. Оборудована мощным двигателем 1400 Вт. Благодаря специальному зажиму можно надежно закрепить обрабатываемую заготовку на пильном столе. Благодаря П-образным упорам длинные заготовки удерживаются более надежно. В свободное от работы время пильный диск прикрыт дополнительным защитным кожухом для безопасного хранения и транспортировки.

    Преимущества 

    • Мощный электродвигатель 
    • Надежное крепление заготовки
    • П-образные упоры - для длинных заготовок
    • Защитный кожух - для безопасной транспортировки
    • Зажим - для крепления материала на рабочем столе