Торцовочная пила Deko DKMS1400-210 063-4216
Арт. О00000041841
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Мощность, Вт
|1400
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Возможность подключения к пылесосу
|Нет
- Торцовочная пила DEKO DKMS1400-210 применяется для прямого, косого и комбинированного пиления. Дает возможность быстро и точно пилить древесину и аналогичные материалы при соблюдении идеального среза и необходимого угла
Преимущества
- В комплекте мешок для пыли и пильное лезвие 210 мм
- Напряжение: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Мощность: 1400 Вт
- Частота вращения на холостом ходу: 5500 об/мин
- Диаметр диска: 210 мм