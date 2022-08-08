Торцовочная пила Deko DKMS1400-210 063-4216

Преимущества

В комплекте мешок для пыли и пильное лезвие 210 мм

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 1400 Вт

Частота вращения на холостом ходу: 5500 об/мин

Диаметр диска: 210 мм

Торцовочная пила DEKO DKMS1400-210 применяется для прямого, косого и комбинированного пиления. Дает возможность быстро и точно пилить древесину и аналогичные материалы при соблюдении идеального среза и необходимого угла