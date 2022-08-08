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Торцовочная пила Deko DKMS1400-210 063-4216
5.0
1
9 648 ₽
10 720 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Deko DKMS1400-210 063-4216
    Арт. О00000041841
    5.0
    1
    Торцовочная пила Deko DKMS1400-210 063-4216
    Торцовочная пила Deko DKMS1400-210 063-4216
    Торцовочная пила Deko DKMS1400-210 063-4216
      Торцовочная пила Deko DKMS1400-210 063-4216
      Торцовочная пила Deko DKMS1400-210 063-4216
      Торцовочная пила Deko DKMS1400-210 063-4216

      Торцовочная пила Deko DKMS1400-210 063-4216

      • -1 072 ₽
      9 648 ₽
      10 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041841
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Мощность, Вт
      		1400
      Возможность подключения к пылесосу
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 072 ₽
      9 648 ₽
      10 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцовочная пила DEKO DKMS1400-210 применяется для прямого, косого и комбинированного пиления. Дает возможность быстро и точно пилить древесину и аналогичные материалы при соблюдении идеального среза и необходимого угла

        Преимущества

        • В комплекте мешок для пыли и пильное лезвие 210 мм
        • Напряжение: 220-240 В
        • Частота: 50 Гц
        • Мощность: 1400 Вт
        • Частота вращения на холостом ходу: 5500 об/мин
        • Диаметр диска: 210 мм