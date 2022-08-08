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Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
5.0
1
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Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
    Арт. Ю00000011837
    5.0
    1
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
    Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин

      Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. Ю00000011837
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		900
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-190-1100 Л подходит для пиления изделий из дерева и ее производных материалов. С ее помощью можно производить прямые, косые и комбинированные пропилы под углом до 45 градусов. Конструкция пилы сделана из специального сплава, что обеспечивает легкость и более высокую прочность. Благодаря системе пылеудаления легко поддерживать чистоту на рабочем месте.

        Преимущества

        • Компактная и легкая конструкция
        • Функциональная пила для всех видов пиления
        • Эффективный пылеотвод способствует более чистой работе
        • Автоматически закрывающийся защитный кожух защищает оператора от травм и повреждений
        • Фиксирующийся в любом положении поворотный стол ЗУБР ЗПТ-190-1100 Л и удобная регулировка наклона облегчают установку угла пиления