Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин
Арт. Ю00000011837
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|900
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Наклон пилы влево, град
|45
- Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-190-1100 Л подходит для пиления изделий из дерева и ее производных материалов. С ее помощью можно производить прямые, косые и комбинированные пропилы под углом до 45 градусов. Конструкция пилы сделана из специального сплава, что обеспечивает легкость и более высокую прочность. Благодаря системе пылеудаления легко поддерживать чистоту на рабочем месте.
Преимущества
- Компактная и легкая конструкция
- Функциональная пила для всех видов пиления
- Эффективный пылеотвод способствует более чистой работе
- Автоматически закрывающийся защитный кожух защищает оператора от травм и повреждений
- Фиксирующийся в любом положении поворотный стол ЗУБР ЗПТ-190-1100 Л и удобная регулировка наклона облегчают установку угла пиления