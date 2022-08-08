Торцовочная пила Зубр ЗПТ-190-1100 Л, 900 Вт, диск 190 x 20 мм, 5000 об.мин

Преимущества

Компактная и легкая конструкция

Функциональная пила для всех видов пиления

Эффективный пылеотвод способствует более чистой работе

Автоматически закрывающийся защитный кожух защищает оператора от травм и повреждений

Фиксирующийся в любом положении поворотный стол ЗУБР ЗПТ-190-1100 Л и удобная регулировка наклона облегчают установку угла пиления

Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-190-1100 Л подходит для пиления изделий из дерева и ее производных материалов. С ее помощью можно производить прямые, косые и комбинированные пропилы под углом до 45 градусов. Конструкция пилы сделана из специального сплава, что обеспечивает легкость и более высокую прочность. Благодаря системе пылеудаления легко поддерживать чистоту на рабочем месте.