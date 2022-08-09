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Торцовочная пила Makita LS1219
5.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Makita LS1219
    Арт. О00000016458
    5.0
    1
    Торцовочная пила Makita LS1219

      Торцовочная пила Makita LS1219

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016458
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		1800
      Наклон пилы влево, град
      		48
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Торцовочная пила Makita LS1219 предназначена для распиливания дерева или древесноподобных изделий. Пильный диск закрывается пластиковым прозрачным кожухом, который предохраняет оснастку от повреждений при хранении. Лазерный указатель и винт точной юстировки способствуют точности производимых распилов. Пила не предназначена для работы с абразивными отрезными дисками для резания изделий из черного металла, таких как брусья, прутья, стержни и т.п.

        Преимущества 

        • Плавный пуск - для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента
        • Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой - для гладкого разреза
        • Возможно подключение пылесоса - для сохранения чистоты рабочего места
        • Блокировка шпинделя - для быстрой замены пильного диска
        • Безопасная эксплуатация и защита оснастки (пильный диск закрыт кожухом)
        • Лазерный маркер линии разреза Easy Trace - для точности работы