Торцовочная пила Makita LS1219 предназначена для распиливания дерева или древесноподобных изделий. Пильный диск закрывается пластиковым прозрачным кожухом, который предохраняет оснастку от повреждений при хранении. Лазерный указатель и винт точной юстировки способствуют точности производимых распилов. Пила не предназначена для работы с абразивными отрезными дисками для резания изделий из черного металла, таких как брусья, прутья, стержни и т.п.

Преимущества