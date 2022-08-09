Торцовочная пила Makita LS1219
Арт. О00000016458
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|1800
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Наклон пилы влево, град
|48
Торцовочная пила Makita LS1219 предназначена для распиливания дерева или древесноподобных изделий. Пильный диск закрывается пластиковым прозрачным кожухом, который предохраняет оснастку от повреждений при хранении. Лазерный указатель и винт точной юстировки способствуют точности производимых распилов. Пила не предназначена для работы с абразивными отрезными дисками для резания изделий из черного металла, таких как брусья, прутья, стержни и т.п.
Преимущества
- Плавный пуск - для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой - для гладкого разреза
- Возможно подключение пылесоса - для сохранения чистоты рабочего места
- Блокировка шпинделя - для быстрой замены пильного диска
- Безопасная эксплуатация и защита оснастки (пильный диск закрыт кожухом)
- Лазерный маркер линии разреза Easy Trace - для точности работы