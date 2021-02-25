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Торцовочная пила Makita LS1040
4.6
13
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Makita LS1040
    Арт. Х14561
    4.6
    13
    Торцовочная пила Makita LS1040
    Торцовочная пила Makita LS1040
    Торцовочная пила Makita LS1040
    Торцовочная пила Makita LS1040
    Торцовочная пила Makita LS1040
    Торцовочная пила Makita LS1040
    Торцовочная пила Makita LS1040
      Торцовочная пила Makita LS1040
      Торцовочная пила Makita LS1040
      Торцовочная пила Makita LS1040
      Торцовочная пила Makita LS1040
      Торцовочная пила Makita LS1040
      Торцовочная пила Makita LS1040
      Торцовочная пила Makita LS1040

      Торцовочная пила Makita LS1040

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14561
      4.6
      13

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		1650
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Торцовочная пила Makita LS1040 предназначена для профессиональной обработки древесины и мягких материалов (ламинат, пластик). Может использоваться при долговременном выполнении работ без перегрева корпуса благодаря высокой мощности двигателя 1650 Вт. Выполняет поперечный и продольный распил высокой точности под углом в разных плоскостях. В вертикальной плоскости выполняет только левый рез, в горизонтальной – с углом наклона в 45 градусов к любой плоскости благодаря поворотному механизму стола. Оснащена надежными фиксаторами для работы с заготовками больших размеров. Безопасность оператора обеспечивается системой торможения и защитным кожухом над режущими элементами.

        Преимущества

        • Пила торцовочная Makita LS1040 оснащена системой пылеудаления
        • Есть возможность установить глубину пропила: под углом 45° – 53 х 95 мм
        • Фиксатор выключателя
        • Поворотный механизм рабочей поверхности