Торцовочная пила Makita LS1040 предназначена для профессиональной обработки древесины и мягких материалов (ламинат, пластик). Может использоваться при долговременном выполнении работ без перегрева корпуса благодаря высокой мощности двигателя 1650 Вт. Выполняет поперечный и продольный распил высокой точности под углом в разных плоскостях. В вертикальной плоскости выполняет только левый рез, в горизонтальной – с углом наклона в 45 градусов к любой плоскости благодаря поворотному механизму стола. Оснащена надежными фиксаторами для работы с заготовками больших размеров. Безопасность оператора обеспечивается системой торможения и защитным кожухом над режущими элементами.

Преимущества