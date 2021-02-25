Торцовочная пила Makita LS1040
Арт. Х14561
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|1650
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Наклон пилы влево, град
|45
Торцовочная пила Makita LS1040 предназначена для профессиональной обработки древесины и мягких материалов (ламинат, пластик). Может использоваться при долговременном выполнении работ без перегрева корпуса благодаря высокой мощности двигателя 1650 Вт. Выполняет поперечный и продольный распил высокой точности под углом в разных плоскостях. В вертикальной плоскости выполняет только левый рез, в горизонтальной – с углом наклона в 45 градусов к любой плоскости благодаря поворотному механизму стола. Оснащена надежными фиксаторами для работы с заготовками больших размеров. Безопасность оператора обеспечивается системой торможения и защитным кожухом над режущими элементами.
Преимущества
- Пила торцовочная Makita LS1040 оснащена системой пылеудаления
- Есть возможность установить глубину пропила: под углом 45° – 53 х 95 мм
- Фиксатор выключателя
- Поворотный механизм рабочей поверхности