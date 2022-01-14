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Пила торцовочная DeWalt DWS 780
5.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Пила торцовочная DeWalt DWS 780
    Арт. Х1271688
    5.0
    1
    Пила торцовочная DeWalt DWS 780
    Пила торцовочная DeWalt DWS 780
    Пила торцовочная DeWalt DWS 780
    Пила торцовочная DeWalt DWS 780
      Пила торцовочная DeWalt DWS 780
      Пила торцовочная DeWalt DWS 780
      Пила торцовочная DeWalt DWS 780
      Пила торцовочная DeWalt DWS 780

      Пила торцовочная DeWalt DWS 780

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1271688
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		1675
      Наклон пилы влево, град
      		49
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцовочная пила DeWalt DWS 780 сконструирована для профессионального использования. Область применения - выполнение пропилов в деревянных заготовках. Данная модель имеет возможность наклона на 49 градусов в обе стороны. Ножки и две направляющие придают пиле устойчивость при работе. Рукоятка замкнутой формы и расположенная на ней клавиша пуска - для удобного управления работой торцовочной пилы DeWalt DWS 780. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Защитный кожух - для безопасной работы оператора. Высокие упорные профили - для лучшей фиксации заготовок на рабочем столе. Удобная конструкция стола дает возможность поворота его влево на 50 градусов, а вправо - на 60. Ножки придают пиле устойчивость при работе.

        Преимущества

        • Возможность наклона пильной головы на 49 градусов в обе стороны
        • Система позиционирования линии реза XPS с помощью тени от диска обеспечивает быстрое и точное выравнивание диска по линии реза и одновременное освещение рабочей поверхности
        • Для удобного изготовления пазов, пила оснащена ограничителем глубины пиления
        • Система пылеудаления помогает поддерживать чистоту на рабочем месте
        • Две направляющие придают устойчивость инструменту при пилении больших заготовок
        • Регулируемая рабочая скорость - для точной и качественной работы