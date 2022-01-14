Пила торцовочная DeWalt DWS 780
Арт. Х1271688
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|1675
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Наклон пилы влево, град
|49
- Торцовочная пила DeWalt DWS 780 сконструирована для профессионального использования. Область применения - выполнение пропилов в деревянных заготовках. Данная модель имеет возможность наклона на 49 градусов в обе стороны. Ножки и две направляющие придают пиле устойчивость при работе. Рукоятка замкнутой формы и расположенная на ней клавиша пуска - для удобного управления работой торцовочной пилы DeWalt DWS 780. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева. Защитный кожух - для безопасной работы оператора. Высокие упорные профили - для лучшей фиксации заготовок на рабочем столе. Удобная конструкция стола дает возможность поворота его влево на 50 градусов, а вправо - на 60. Ножки придают пиле устойчивость при работе.
Преимущества
- Возможность наклона пильной головы на 49 градусов в обе стороны
- Система позиционирования линии реза XPS с помощью тени от диска обеспечивает быстрое и точное выравнивание диска по линии реза и одновременное освещение рабочей поверхности
- Для удобного изготовления пазов, пила оснащена ограничителем глубины пиления
- Система пылеудаления помогает поддерживать чистоту на рабочем месте
- Две направляющие придают устойчивость инструменту при пилении больших заготовок
- Регулируемая рабочая скорость - для точной и качественной работы