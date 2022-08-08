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Торцовочная пила DeWalt DWS715-KS
5.0
1
44 325 ₽
45 230 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила DeWalt DWS715-KS
    Арт. О00000018737
    5.0
    1
    Торцовочная пила DeWalt DWS715-KS
    Торцовочная пила DeWalt DWS715-KS
    Торцовочная пила DeWalt DWS715-KS
      Торцовочная пила DeWalt DWS715-KS
      Торцовочная пила DeWalt DWS715-KS
      Торцовочная пила DeWalt DWS715-KS

      Торцовочная пила DeWalt DWS715-KS

      • -905 ₽
      44 325 ₽
      45 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000018737
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		1600
      Наклон пилы влево, град
      		3
      Все характеристики
      • -905 ₽
      44 325 ₽
      45 230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Торцовочная пила DeWalt DWS715-KS подходит для резки древесины. Пильный диск 305 мм и отсутствие механизма протяжки позволяют выполнять точные пропилы заготовок больших размеров. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену диска. Система пылеудаления поддерживает чистоту на рабочем месте. Предусмотрено 14 фиксированных положений часто используемых углов реза.

        Преимущества

        • Платформа из литого алюминия
        • Прецизионная регулировка угла реза
        • Фиксация в компактное транспортное положение
        • Шкала прецизионной регулировки углов из нержавеющей стали
        • Переставная струбцина и составная вертикальная направляющая для удобства работы с длинными заготовками