Торцовочная пила DeWalt DWS715-KS
Арт. О00000018737
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|1600
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Наклон пилы влево, град
|3
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Торцовочная пила DeWalt DWS715-KS подходит для резки древесины. Пильный диск 305 мм и отсутствие механизма протяжки позволяют выполнять точные пропилы заготовок больших размеров. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену диска. Система пылеудаления поддерживает чистоту на рабочем месте. Предусмотрено 14 фиксированных положений часто используемых углов реза.
Преимущества
- Платформа из литого алюминия
- Прецизионная регулировка угла реза
- Фиксация в компактное транспортное положение
- Шкала прецизионной регулировки углов из нержавеющей стали
- Переставная струбцина и составная вертикальная направляющая для удобства работы с длинными заготовками