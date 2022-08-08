Торцовочная пила DeWalt DWS715-KS подходит для резки древесины. Пильный диск 305 мм и отсутствие механизма протяжки позволяют выполнять точные пропилы заготовок больших размеров. Функция блокировки шпинделя обеспечивает быструю замену диска. Система пылеудаления поддерживает чистоту на рабочем месте. Предусмотрено 14 фиксированных положений часто используемых углов реза.

Преимущества