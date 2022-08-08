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Торцовочная пила DeWalt DWS713
5.0
1
41 150 ₽
41 990 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила DeWalt DWS713
    Арт. О00000028964
    5.0
    1
    Торцовочная пила DeWalt DWS713
    Торцовочная пила DeWalt DWS713
    Торцовочная пила DeWalt DWS713
      Торцовочная пила DeWalt DWS713
      Торцовочная пила DeWalt DWS713
      Торцовочная пила DeWalt DWS713

      Торцовочная пила DeWalt DWS713

      • -840 ₽
      41 150 ₽
      41 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000028964
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		1600
      Наклон пилы влево, град
      		48
      Все характеристики
      • -840 ₽
      41 150 ₽
      41 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Торцовочная пила DeWalt DWS713 служит для пиления древесины и аналогичных материалов. Оборудована мощным двигателем 1600 Вт. Литая алюминиевая платформа обеспечивает долгий срок службы конструкции. Благодаря фиксации в компактное транспортное положение пилу удобно перевозить. Новая конструкция рукоятки улучшает контроль над инструментом.

        Преимущества 

        • Выдвижной упор
        • Прецизионная регулировка угла реза
        • Долговечность и надежность конструкции DEWALT DWS713
        • 11 фиксированных положений часто используемых углов реза
        • Эффективная система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса