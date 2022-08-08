Торцовочная пила DeWalt DWS713 служит для пиления древесины и аналогичных материалов. Оборудована мощным двигателем 1600 Вт. Литая алюминиевая платформа обеспечивает долгий срок службы конструкции. Благодаря фиксации в компактное транспортное положение пилу удобно перевозить. Новая конструкция рукоятки улучшает контроль над инструментом.

Преимущества