Торцовочная пила DeWalt DWS713
Арт. О00000028964
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|1600
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Наклон пилы влево, град
|48
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Торцовочная пила DeWalt DWS713 служит для пиления древесины и аналогичных материалов. Оборудована мощным двигателем 1600 Вт. Литая алюминиевая платформа обеспечивает долгий срок службы конструкции. Благодаря фиксации в компактное транспортное положение пилу удобно перевозить. Новая конструкция рукоятки улучшает контроль над инструментом.
Преимущества
- Выдвижной упор
- Прецизионная регулировка угла реза
- Долговечность и надежность конструкции DEWALT DWS713
- 11 фиксированных положений часто используемых углов реза
- Эффективная система пылеудаления с возможностью подключения пылесоса