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Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
5.0
2
110 590 ₽
121 530 ₽
Торцовочные пилы
  • Новинка
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Арт. Х1271695
5.0
2
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
  • Новинка
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600
Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600

Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600

  • -10 940 ₽
110 590 ₽
121 530 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. Х1271695
5.0
2

Характеристики

Производитель
Bosch
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Мощность, Вт
2000
Наклон пилы влево, град
47
Все характеристики
  • -10 940 ₽
110 590 ₽
121 530 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600 - это электроинструмент для профессионального применения. Область применения - стационарная распиловка древесины. Инструмент оснащен мощным двигателем, работает в паре в пильным диском диаметром 305 миллиметров. Выполнению точного пропила способствует двухлучевая лазерная направляющая. Рукоятка замкнутой формы с мягкими накладками - для комфортной работы оператора. Благодаря эффективной системе пылеудаления рабочее место всегда остается чистым. Защитный кожух пилы состоит из двух частей: нижняя подвижная часть закрывает диск во время хранения, верхняя часть неподвижна. Высокие упорные профили и вертикальная струбцина служат для надежной фиксации заготовок при пилении. Все элементы для регулировки угла скоса и наклона размещены с передней стороны инструмента. Для удобной работы с длинными заготовками, в конструкции пилы предусмотрены телескопические опоры со встроенным продольным упором.

    Преимущества

    • Для быстрой и безопасной замены диска, пила оснащена блокировкой шпинделя
    • Транспортировочная рукоять - для удобной переноски торцовочной пилы
    • Для аккуратного начала работы и защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении, инструмент имеет плавный пуск
    • Лазерная направляющая с двойным лучом - для выполнения точных пропилов
    • Тормоз выбега - для быстрой остановки диска
    • Ограничение глубины реза для изготовление пазов
    • Инновационный механизм протяжки служит для пиления без лишних усилий