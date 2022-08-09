Профессиональная торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600

Преимущества

Для быстрой и безопасной замены диска, пила оснащена блокировкой шпинделя

Транспортировочная рукоять - для удобной переноски торцовочной пилы

Для аккуратного начала работы и защиты системы электрообеспечения от перегрузок при включении, инструмент имеет плавный пуск

Лазерная направляющая с двойным лучом - для выполнения точных пропилов

Тормоз выбега - для быстрой остановки диска

Ограничение глубины реза для изготовление пазов

Инновационный механизм протяжки служит для пиления без лишних усилий

Торцовочная пила Bosch GCM 12 GDL 0.601.B23.600 - это электроинструмент для профессионального применения. Область применения - стационарная распиловка древесины. Инструмент оснащен мощным двигателем, работает в паре в пильным диском диаметром 305 миллиметров. Выполнению точного пропила способствует двухлучевая лазерная направляющая. Рукоятка замкнутой формы с мягкими накладками - для комфортной работы оператора. Благодаря эффективной системе пылеудаления рабочее место всегда остается чистым. Защитный кожух пилы состоит из двух частей: нижняя подвижная часть закрывает диск во время хранения, верхняя часть неподвижна. Высокие упорные профили и вертикальная струбцина служат для надежной фиксации заготовок при пилении. Все элементы для регулировки угла скоса и наклона размещены с передней стороны инструмента. Для удобной работы с длинными заготовками, в конструкции пилы предусмотрены телескопические опоры со встроенным продольным упором.