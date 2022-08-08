Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200

Преимущества

Возможность наклона Bosch GCM 8 SDE 0.601.B19.200 в обе стороны

Регулируемая частота вращения - для различных рабочих задач

Рукоятка замкнутой формы с мягкими накладками - для комфортной работы оператора

Блокировка шпинделя для безопасной и быстрой замены пильного диска

Лазер - для распила высокой точности

Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0.601.B19.200 используется на больших производствах, в строительстве и деревообрабатывающих мастерских. Модель удобна и безопасна в использовании благодаря наличию двух защитных кожухов. Возможно подключение пылесоса, что обеспечивают хорошую видимость линии реза, сохранение рабочего места в чистоте и защиту оператора от мелкой пыли.