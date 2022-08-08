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Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
5.0
1
Найти аналог
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
    Арт. О00000034285
    5.0
    1
    Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
    Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
    Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
    Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
    Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
    Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
    Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
    Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
    Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
      Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
      Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
      Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
      Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
      Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
      Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
      Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
      Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
      Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200

      Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034285
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1600
      Наклон пилы влево, град
      		47
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0.601.B19.200 используется на больших производствах, в строительстве и деревообрабатывающих мастерских. Модель удобна и безопасна в использовании благодаря наличию двух защитных кожухов. Возможно подключение пылесоса, что обеспечивают хорошую видимость линии реза, сохранение рабочего места в чистоте и защиту оператора от мелкой пыли.

        Преимущества

        • Возможность наклона Bosch GCM 8 SDE 0.601.B19.200 в обе стороны
        • Регулируемая частота вращения - для различных рабочих задач
        • Рукоятка замкнутой формы с мягкими накладками - для комфортной работы оператора
        • Блокировка шпинделя для безопасной и быстрой замены пильного диска
        • Лазер - для распила высокой точности