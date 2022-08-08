Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0601B19200
Арт. О00000034285
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1600
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Наклон пилы влево, град
|47
- Торцовочная пила Bosch GCM 8 SDE 0.601.B19.200 используется на больших производствах, в строительстве и деревообрабатывающих мастерских. Модель удобна и безопасна в использовании благодаря наличию двух защитных кожухов. Возможно подключение пылесоса, что обеспечивают хорошую видимость линии реза, сохранение рабочего места в чистоте и защиту оператора от мелкой пыли.
Преимущества
- Возможность наклона Bosch GCM 8 SDE 0.601.B19.200 в обе стороны
- Регулируемая частота вращения - для различных рабочих задач
- Рукоятка замкнутой формы с мягкими накладками - для комфортной работы оператора
- Блокировка шпинделя для безопасной и быстрой замены пильного диска
- Лазер - для распила высокой точности