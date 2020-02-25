Циркулярная пила – универсальный инструмент, одинаково полезный как в домашних мастерских, так и на крупных промышленных объектах. Он подходит для работы с пластиком, деревом, металлом.





Виды циркулярных (дисковых) пил

Важно определить еще до покупки, для чего будет использоваться агрегат. О том, как выбрать дисковую пилу, следует думать на начальном этапе деятельности. Ведь ремонт не производится за один час по итогу спонтанно принятого решения. Стоит задумываться о том, на каком виде инструмента остановиться и какие параметры будут наиболее приоритетными.

Погружная циркулярная пила

Обладает невысокой точностью распила. Но исправить это положение способно исправить иное оборудование. Циркулярная пила отличается от классических вариаций. Разница состоит в том, что агрегат позволяет наблюдать за положением диска по отношению к заготовке. Не зная, как выбрать циркулярную пилу для дома, не стоит спешить за покупками. Нужно заняться детально освоением материала.

Находясь в выключенном состоянии, режущий диск полностью изолирован. Он находится под защитным кожухом, а при активации агрегата опускается и это требуется для продолжения работы.

Сфера применения погружных пил – ремонтные работы в отношении напольного покрытия. Точность оборудования измеряется в миллиметрах. В зависимости от функциональных возможностей конкретного инструмента при угле в 90 градусов глубина пропила выполняется 10-75 мм.

Погружному инструменту характерен режим многофункциональности. Он настроен на исполнение поперечного, а также продольного реза. Однако бывают сложности с нарезкой заготовок небольшой ширины.

Аккумуляторная дисковая пила

Самые компактные и негабаритные модели, использующиеся для работ на высоте. Они пригодятся для деятельности в труднодоступных местах. Инструменты данного вида рассчитаны на короткий срок работы, их функциональность зависит непосредственно от необходимого заряда.

Оборудование питается от аккумулятора. В зависимости от его вида и мощности, заряда для работы хватает на 15-50 минут. По мере работы инструмент нуждается в зарядке. У многих моделей она составляет минимум 4 часа.

Ввиду нюансов конструкционного плана, оборудование аккумуляторного типа не может работать продолжительное период времени. Поэтому его не рекомендуют включать при масштабной деятельности.





Циркулярная пила по металлу и бетону

Типовые вариации циркулярных пил не подходят для работы с металлом и бетоном. Их конструкция не выдерживает значительной нагрузки, потому оборудование ломается. Для этого случая выпускают устройство ручного и специализированного действия.

Ручной инструмент работает от электропитания. Он отличается повышенной эффективностью, значительной мощностью и скоростью, производительностью. Оборудование функционирует от розетки или аккумулятора. Ручную пилу покупатели покупают чаще и за счет ее невысокой стоимости в сравнении с автоматическим устройством.

Для работы на сложных строительных участках выпускается специализированная аппаратура. Это стенорезные машины, канатные установки и швонарезчики. Их сфера применения – крупные строительные объекты. Такие инструменты характеризуются повышенным уровнем точности, многозадачностью, отличными эксплуатационными параметрами.

Стационарная циркулярная пила

Этот инструмент отлично подойдет владельцам маленьких домашних мастерских. Пила с отличными эксплуатационными параметрами делает пропил 50-140 мм, что зависит от типа заготовок и модели.

Особенность инструмента заключается в наличии станины. В некоторых агрегатах она имеет сборную конструкцию, что позволяет быстро переместить установку. Для более солидных моделей используется литая станина. Она обладает значительной массой и габаритами, характеризуется устойчивостью. Инструмент такого формата применяется для работы с крупными заготовками.

Стационарная циркулярная пила наделена такими преимущественными показателями:

Сниженная вибрация инструмента, благодаря которой качество обработки заготовок увеличивается в разы. Низкий уровень шума. Точные настройки для обработки заготовок. Работа с максимально широким кругом заготовок, включая крупногабаритные. Стационарные инструменты имеют пылесборник, который уменьшает количество мусора и отходов.

Циркулярная пила с направляющей шиной

Чтобы сделать четкий, ровный срез инструмент оснащают шинами. Они производят обработку деталей максимально быстро.

Шины бывают одно- и двухсторонними. Первые применяют для резки угловых заготовок, вторые – для работы со сложными деталями. В зависимости от способа использования выделяют:

Универсальные. Характеризуются максимальной простотой конструкции и высоким функционалом. Подходят для любых типов пил, от дисковых до ручных. Специализированные шины. Для работы на сложных участках. Устанавливаются исключительно на устройства циркулярного типа. Шины для поперечной резки. Простейший вариант приспособления, позволяющий производить нарезку заготовок под углом 45 и 90 градусов.

Шина должна быть высокопрочной. Важно отсутствие деформаций, устойчивость.

Как выбрать циркулярную пилу для дома и дачи

Оборудование выпускают в разных форматах сборки.





Не знаете, какую лучше купить дисковую пилу? Тогда разберем некоторые моменты.

Основные технические характеристики и критерии выбора циркулярных пил

Важная особенность при подборе оборудования – количество зубьев. От этой характеристики зависит назначение диска.

Непосредственно от числа зубьев формируется конкретный ряд задач, с которыми справится инструмент:

Небольшое количество зубьев понадобится для грубого раскроя древесных плит с разным уровнем плотности. При этом резная поверхность будет неаккуратной, а ее качество – низким Среднее число зубьев подойдет для более широкого спектра выполняемых специалистом работ. Это продольный и поперечный распил древесных заготовок, грубая обработка металлических заготовок. Значительное количество зубцов применяется максимально часто в работе. Это поперечные и продольные резы в древесине с большой плотностью, распил плит, пластика и ламината, работа с заготовками из металла.

Мощность

Этот параметр имеет немаловажную роль при покупке оборудования. Чем выше значение параметра мощности, тем качественнее пила выполнит свою работу. Он важен при формировании конкретных задач. Материалы с плотной текстурой нуждаются в обработке оборудованием с предельной мощностью.

Циркулярные пилы выпускают в трех типажах с уровнем мощности:

малой – до 0,8 кВт;

средней – 0,8-1,2 кВт;

высокой – свыше 1,2 кВт.

От этого показателя зависит вес инструмента. Это стоит учитывать. Осуществлять работу с увесистым агрегатом неимоверно сложно.

Важно знать! Если мощность устройства менее 1 кВт, его не рекомендуют брать в работу с крупногабаритными заготовками, поскольку имеется вероятность зажатия лезвия в древесине.

Частота вращения пильного диска и его диаметр

Этот показатель непосредственно сказывается на производительности инструмента, его способности взаимодействовать с материалами с плотной и твердой текстурой. Именно от частоты вращения зависит аккуратность и ровность среза.





Оборудование с большой скоростью вращения заметно упрощает рабочий процесс. Пила будет проходить материал (даже плотный) намного быстрее, на распиле не будут оставаться заусеницы и сколы. Однако, если частота вращения слишком велика, дисковое полотно стремительно нагревается. Как итог – на срезе могут оставаться следы ожога. Работая с пластиком, края будут оплавляться.

Выбирая инструмент по частоте вращения, предпочтительным будет оборудование с регулируемым механизмом. Это позволит мастеру самостоятельно подгонять параметр под тип сырья.

При выборе пильного диска важны технические данные: внешний и внутренний диаметр. Первый – влияет на глубину пропила, его параметры колеблются в пределах 65-500 мм. Обозначенные величины постоянны. Размеры диска ограничены конструкцией оборудования. Второй – должен быть по значению диаметра вала циркулярной пилы (10-55 мм)

Прямая глубина распила и под прямым углом в 90°

Этот параметр напрямую зависит от габаритов используемого диска, и если они небольшие по размеру, то осуществить точный и качественный распил заготовки с большими габаритами будет невозможно.

Необходимо учитывать, что для домашнего пользования пригодятся пилы, которые выполняют глубину работы 40-50 мм. Если показатель выше, то такой инструмент подойдет для деятельности, где глубина пропила напрямую формирует эффективность и профессиональное качество.

Основная часть пил производит разрез не только прямой, но еще и под углом в 45 градусов. Недавно стали выпускать инструменты, которые режут под углом в 60С°.

Эксперты рекомендуют уделить внимание параметру предельной глубины распила под углом в 90 градусов. Это возможно при последовательном перемещении пилы перпендикулярно ее поверхности. Если заготовка имеет толщину до 40 мм, то выбирать стоит инструмент с аналогичной глубиной.

Типы пильных дисков

Пильный диск производится в нескольких вариациях в зависимости от назначения и типа используемого материала. Они имеют схожую конструкцию, а отличаются отдельными техническими и эксплуатационными моментами.

В зависимости от конструкционных характеристик они классифицируются в двух направлениях:

Монолитный диск. Изготавливается из стали с высоким содержанием углеродов, считается неприхотливым в уходе и обслуживании. Используется преимущественно для работ с материалами с низкой плотностью (мягкая древесина, отдельные типы бетона и цемента). Основной минус – быстро тупится. Твердосплавный диск. Выполнен из инструментальной стали с напайками из вольфрама, кобальта и искусственного алмаза. Характеризуется высокой прочностью, устойчивостью. Твердосплавный диск универсален, применим для работы с материалами любой плотности. Зубья затачиваются медленнее, срез получается ровнее, аккуратнее.

Дополнительные функции циркулярных пил

Циркулярные пилы способные справляться со сложными задачами. Чтобы работа была предельно эффективной и комфортной, модели оснащают дополнительно специальными возможностями. Их задача – сделать рабочий процесс максимально аккуратным и облегченным.





Среди дополнительных функций пил выделяют:

Сбор опилок. В оборудовании есть специальный патрубок, через который подключается пылесос. Он всасывает мелкие фрагменты и опилки, обеспечивая чистоту рабочего пространства. Система удаления стружки. Такой функцией обладают модели, использующиеся для минимального количества рабочих процессов. При совершении распила стружка не разлетается по сторонам, а собирается в специальную емкость. Плавный пуск. Чтобы обеспечить предельно высокое качество распила, необходимо воздержаться от любых колебательных движений и резкого врезания в материал. Чтобы исключить рывки инструмента, пилы оснащают этой функцией. Помимо облегчения процесса распила, этот параметр также положительно влияет на рабочий ресурс двигателя пилы. Лазерная метка. На пилу специально устанавливается дополнение, что при активации инструмента запускает лазерный луч. Он формирует траекторию, согласно с которой необходимо выполнить распил. Это особенно полезно при работе с оборудованием без направляющих шин. Тем не менее, чтобы освоить распил заготовок с лазерным лучом, необходим высокий уровень обращения с инструментом. Блокировка пуска. Активация рабочих ресурсов пилы осуществляется планомерным нажатием 2-х кнопок. Это позволит обезопасить мастера от возможных непредвиденных обстоятельств и предотвратить самопроизвольный и случайный запуск инструмента.

Больше о дополнительных функциях в таблице

Преимущество Описание Выгоды для покупателя Система поддержания постоянной частоты вращения Для безопасности и надежной работы двигателя. Благодаря этой функции мастер сможет выполнить ровный рез или пиление вне зависимости от используемого материала. Система плавного пуска Помогает контролировать поведение инструмента. Благодаря ей, исключается риск получения травм оператором, в руках которого агрегат не будет вибрировать или вырываться из рук. Система защиты от перегрузок Если инструмент перегревается, то тут же происходит его автоматическое отключение. Обеспечивает защиту двигателя. Электродинамический тормоз Срабатывает при отпускании в рабочем положении кнопки пуска. Минимизирует травматизм при работе с дисковой пилой, предотвращает износ заготовки. Муфта скольжения Потребуется в случае непредвиденного заклинивания диска. Предотвращает износ и возможные ремонты пилы. Защита от случайного включения Это дополнительная кнопка, которая запускает включение лишь при одновременном ее нажатии с другой кнопкой. Эта функция необходима для исключения травмоопасной ситуации. Стопор шпинделя Предназначен для фиксации шпинделя. С ним оператору будет проще заменить пильной диск. Параллельный упор и направляющая шина Это инструмент в виде линейки. Позволяет сделать ровный рез и раскроить пиломатериал согласно чертежу. Подпружиненный кожух При поднятии инструмента закрывает острые зубцы инструмента. Обеспечивает безопасность человека. Эргономика дисковой пилы От нее зависит продолжительность работы инструмента. Создает комфорт. Левша-правша Не все люди работают правой рукой. Инструмент выпускается и под тех, кто всю нагрузку перекладывает на левую руку. Для левши подойдет вариант инструмента зеркально противоположного положения. Форма и расположение рукоятки От нее зависит комфорт использования. Каждый выбирает инструмент под себя, изучая предварительно его технические параметры. Прорезиненные ручки Резиновые накладки надеваются на ручку. Благодаря этим особенностям дисковую пилу будет гораздо удобнее держать в руке. Обзорная зона Это важный параметр, проверить значимость которого можно лишь почувствовав в руках пилу. Чтобы работать с таким инструментом, следует позаботиться о заготовке, которую должно быть хорошо видно. Отвод опилок Работает и без подсоединения пылесоса. Позволяет избавиться от мусора. Сетевой шнур В некоторых моделях отсутствует. Обеспечивает работу от сети. Закрепляется так, чтобы не перекручивался в руках человека. Замена угольных щеток Требуется нечасто. Для этой манипуляции придется воспользоваться специальным окошком. Развесовка Позволяет определить отличие разных моделей. Для этого необходимо взять в руки 2 дисковые пилы. Циркулярные пилы в зависимости от конструкции В основе механизма электродвигатель, что находится на раме станка. Они бывают настольного исполнения, на сборном основании из металлического основания, на массивной станине литой. Циркулярные пилы в зависимости от интенсивности использования Бывают 2-х типов: бытового назначения и профессионального. Профи аппарат может делать резы без перерыва. Циркулярные пилы по типу выполняемых работ и используемым материалам Зачастую продают множество резаков по дереву, но есть модели, работающие по металлу и пластику. Дисковая пила по металлу режет все. Фактически, она – универсал, который делает рез пластика и металла. Погружная циркулярная пила отличается подвижным диском. Способна посодействовать оператору в вырезании сквозных дыр. Циркулярные пилы по типу снабжения электричеством Бывают модели сетевые и аккумуляторные. Пилы, которые работают от сети, нуждаются постоянно в подключении к 220 или 380 Вт. Аккумуляторные модели работают автономно, что позволяет человеку трудиться в любом месте и при отсутствии электричества. Форма и расположение рукояток. Стандартную форму имеет задняя ручка, а вот передняя бывает 3-х видов: скобообразная, прямая и грибовидная. Наличие вариантов позволяет человеку выбирать, как ему удобнее будет держать пилу. По типу обрабатываемого материала. Пила бывает электрической, которая работает с любым типом древесины, и универсальной, используемой также для резки металла. Человек сможет выбрать инструмент по тому, с каким материалом ему придется работать.

Лучшие производители дисковых пил

Среди наиболее запрашиваемых дисковых пил по металлу рейтинг составляют такие производители инструмента:

Стоимость оборудования зависит от цели его использования и функциональных особенностей. Среди наиболее компактных моделей лидирует китайско-российское качество марки ДИОЛД. Зато на производстве Makita делают надежные пилы под диск 190 мм.

Сколько стоят циркулярные пилы

Аккумуляторные дисковые пилы более дорогостоящие, поскольку они позволяют человеку пользоваться всеми благами устройства даже при фактическом отсутствии электричества, пока не закончится заряд батареи. Например, модель от Bosch будет стоить порядка 30 тысяч рублей.

Небольшие дисковые пилы продают за 5 тысяч, а вот инструмент под диск до 190 мм за 10 тысяч рублей, большого диаметра от 190 мм от Makita – за 50 тысяч рублей.

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Важно! Прежде чем оформить покупку в магазине, проверьте электроинструмент на работоспособность и исполнение наиболее значимых для вас функций.

Заключение

Если не придавать значения техническим характеристикам электроинструмента, то можно сделать неверный выбор и, как минимум, переплатить за ненужные функции, как максимум, купить не нужную вещь в принципе.