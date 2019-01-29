Бензопила – это садовый инструмент, который используется для распила древесины: заготовка дров, уход за садом (спиливание старых деревьев, веток), валка леса и строительство. По сравнению с обычной ручной пилой бензиновая более производительна и удобна в работе, может за короткий срок распилить большой объем древесины.

Бензопила состоит из двигателя внутреннего сгорания, режущей оснастки (направляющая шина и пильная цепь), пускового устройства, блока управления, баков для топлива и масла, воздушного фильтра и 1 или 2 рукояток. Бензопила сложнее в устройстве и тяжелее, чем электрическая, но она самая производительная из всех. К тому же она отличается автономностью.

Бензопила работает на горючем топливе. Как правило, это смесь бензина и масла в определенных пропорциях (двухтактные двигатели). Данный метод питания обеспечивает мобильность инструмента, поэтому их удобнее использовать в условиях улицы – например, в лесу или на объекте, где нет электричества.

Популярные марки бензопил

Stihl – ведущий производитель бензиновых цепных пил из Германии, первым запатентовал многие современные технологии: конструкция цепи, электронная система зажигания, цепной тормоз и др. При изготовлении используются материалы высокого качества, стабильная работа при сильных нагрузках и комфортная эксплуатация. Более экологичные двигатели 2-MIX (снижение расхода топлива и вредных выбросов). В линейке есть как бытовые модели для работы в саду, так и мощные агрегаты для интенсивных работ. Одна из самых востребованных марок бензоинструмента в мире.

Husqvarna – достойный конкурент предыдущего бренда, шведское качество с высокой надежностью и безопасностью в эксплуатации. Использование технологии X-Torq в двигателе позволяет экономить топливо и сокращать вредные выбросы в атмосферу. Эффективная система антивибрации и простое управление. Бензопилы этого бренда считаются безотказными в любых сложных работах. В ассортименте агрегаты для профессионалов и новичков.

Makita – знаменитый японский бренд бензинового и электрооборудования. Мощный мотор с литым картером из сплава магния обеспечивает увеличенный моторесурс. Высокое качество сборки и деталей, надежность и простота использования.

ЕСНО – японская торговая марка, один из лидеров в сфере бензопил. Удобные для работы агрегаты с широким диапазоном мощности. Износостойкая режущая оснастка. Линейка бензопил включает разные модели: от бытовых до профессиональных.

Partner – шведский бренд, выпускает бензопилы бытового класса. Хорошие эксплуатационные показатели бензиновых агрегатов и легкое управление, есть система автоматической смазки цепи. Из недостатков отмечается только цепь средней надежности и слишком неверное расположение глушителя – близко к корпусу (может расплавиться при больших нагрузках).

PATRIOT – представляет оборудование для сада доступного класса. Бензопилы имеют праймер для холодного запуска ДВС и хромированную цепь, устойчивую к износу и повреждениям.

Бытовая или профессиональная бензопила

Перед тем как выбрать бензопилу по цене и качеству, следует разобраться, для каких целей вы приобретаете этот агрегат, каков объем работ и как часто вы будете его эксплуатировать.

Бытовые – для нечастых работ на даче или в саду, на участке: заготовка дров, срезание толстых веток, сучьев, спиливание старых деревьев. Имеют мощность до 2 кВт и небольшой ресурс мотора – до 400 моточасов. Весят такие агрегаты, как правило, до 4 кг, длина пильной шины до 35 см. Зубцы пильной цепи имеют низкий профиль – это сделано для того, чтобы в начале пиления не происходило отскока при неумелом пользовании. Бытовая пила рассчитана на работу не дольше 40 мин. в день – это позволяет продлить ее срок эксплуатации.

Полупрофессиональные – их еще называют фермерскими бензопилами. Нашли применение в садовом хозяйстве, на даче и в строительстве (настил пола, создание кровли и перекрытий и др.). Предназначены для более интенсивного использования, чем бытовые, но работать ими целый день нельзя – максимум 4 часа. Показатели мощности от 2 до 3 кВт, моторесурс – от 600 до 800 часов. Вес такой пилы обычно от 4 до 5 кг.

Профессиональные – используются для серьезных работ: валки леса, большого строительства. Мощность профагрегатов доходит до 6 кВт, моторесурс – больше 2500 часов, но при этом расход топлива высокий. Вес более 5 кг. Зубцы усиливаются специальными вставками из твердого сплава, чтобы пилить плотные породы деревьев. Такие пилы могут эксплуатироваться в течение 10 часов каждый день. Их покупают, как правило, для стройки или лесоповала.

Сравнительная таблица бензопил в зависимости от класса.

Класс Бытовой Полупрофессиональный Профессиональный мощность до 2 кВт 2-3 кВт 3-6 кВт моторесурс до 400 ч 600-800 ч более 2500 ч вес до 4 кг 4-5 кг более 5 кг время работы в день 40 мин. 4 ч 8-10 ч

Мощность бензопилы

Этот параметр определяет общую производительность бензопилы и класс, к которому будет относиться агрегат (бытовой, профессиональный или полупрофессиональный). Чем мощнее техника, тем быстрее, ровнее и легче распиливается древесина. У бензиновых моделей мощность измеряется в киловаттах (кВт) или лошадиных силах (л. с.).

Бытовые модели ограничены 2 кВт (до 2,72 л. с.) и подходят для распила неплотных сортов древесины.

Полупрофессиональные мощностью от 2 до 3 кВт (2,72–4,08 л. с.) и могут работать с плотными породами дерева.

Профессиональные имеют мощность от 3 до 6 кВт (от 4 до 8,16 л. с.) и подходит для очень плотного древесного материала.

Использование бензопилы меньшей мощности для работы с очень твердым материалом и сильное надавливание на шину во время работы ведет к преждевременному износу двигателя.

Профессиональные пилы легко справляются с любой древесиной, однако они тяжелые и требуют физической силы для их эксплуатации, а также соответствующих знаний. К тому же на показатель мощности во время работы может влиять качество бензина и масла, заливаемых в бензобак.

Длина шины

Шина – это рабочая часть пилы в виде вытянутой металлической пластины с закругленным концом, на которую надевается цепь. Длина шины определяет толщину древесины, которую агрегат способен распилить. Длина также связана с производительностью бензопилы: чем она больше, тем выше должны быть показатели мощности.

Варианты шин:

до 35 см – менее 14 дюймов;

35-38 см – 14-15 дюймов;

40-45 см – 16-18 дюймов;

больше 45 см – более 18 дюймов.

На бытовые модели с невысокой мощностью обычно устанавливаются короткие шины (до 40 см), которые могут спиливать узкие ветки и тонкие молодые деревья. Они, как правило, легче по весу и руки не так быстро устают при работе. Неэффективно использовать очень длинную шину с бытовой пилой, это приведет к перегреву двигателя и большому расходу топлива, так как площадь соприкосновения с материалом больше. Шины более 45 см применяются только на профессиональных мощных моделях, которые могут справиться со значительными перегрузками.

Шаг цепи

Этот параметр влияет на скорость разреза и усилие для работы с твердым материалом.

Существует 4 варианта шага цепи:

0,25 дюйма – используется преимущественно в аккумуляторных моделях

0,325 дюймов – такой размер характерен для простых бытовых цепей низкого профиля, годится для заготовки дров или небольших строительных работ.

0,375 дюймов (3/8) – вариант для фермерских бензопил. Используется для работ в саду (спиливание веток, старых деревьев) и др.

0,404 дюймов – этот размер применяется на профессиональных бензопилах, которые используются для валки леса, в крупном строительстве и пр.

На что еще обратить внимание

Расположение двигателя. Это важный аспект, который влияет на удобство пользования бензопилой. Самое неудобное положение – горизонтальное, особенно если он смещен в одну из сторон. В этом случае работа пилой будет очень быстро утомлять, так как агрегат будет все время уводить вбок. Поэтому при выборе ориентируйтесь на модели с продольным расположением мотора и хорошей балансировкой.

Емкость топливного бака. Этот параметр напрямую зависит от класса и назначения агрегата. Бытовые и полупрофессиональные имеют маленький бензобак до 500 мл, потому что рассчитаны на короткую эксплуатацию (не больше 4 ч в день суммарно). Профессиональные бензопилы потребляют много топлива, так как работают больше 10 часов в сутки, поэтому объем бака у них превышает 500 мл. Это позволяет не тратить время на дозаправку агрегата.

Вес. На эту величину влияет мощность и назначение бензопилы. Для срезания веток лучше взять легкую модель до 3,5 кг, чтобы руки дольше не уставали во время работы. Для заготовки дров и строительства подойдет пила весом от 4 до 5 кг. Такая масса облегчит распил толстых бревен и вертикальные разрезы. Профессиональные варианты весят больше 5 кг за счет тяжелого двигателя и большого топливного бака.

Наличие праймера. Эта система отвечает за легкий запуск холодного двигателя и быстрое начало работы на морозе. Праймер подкачивает топливо в карбюратор.

Система антивибрации. Она облегчает эксплуатацию пилы при длительных работах. Вибрацию от работающего двигателя гасит специальный демпфер, расположенный перед рукояткой.

Выбираем оснастку

Направляющая шина

Это часть рабочей оснастки, к которой крепится цепь. Существует 3 вида направляющих шин для бензопил:

Узкая плоского типа – встречаются у бытовых агрегатов для любительского пользования. Как правило в комплекте идет цепь с низким профилем. Такой тип шины уберегает от обратного удара, когда цепь на ходу может отлететь в человека при нажиме на дерево самым кончиком пилы, поэтому она более безопасна для непрофессионалов.

Облегченная – стальная конструкция, состоящая из 2 пластин и полиамида, который размещен между ними. Такая технология используется для снижения общей массы бензопилы, что облегчает работу на высоте или на вытянутых руках.

Шина с заменяемыми головками – профессиональный вариант, использующийся на очень мощных агрегатах и в продолжительных работах.

Цепь

Основной рабочий элемент, представляет собой длинную цепь из прочного металла с торчащими зубцами. Пильная цепь, в зависимости от размера профиля, может быть низкопрофильной и высокопрофильной.

Низкопрофильная цепь формирует неглубокий рез, при пилении оснастка не может сразу глубоко погрузиться в древесину. Как правило, такие пилы устанавливаются на бытовые бензопилы.

Высокопрофильная оснастка используется на профессиональных моделях. Она более производительна и сильнее врезается в материал при пилении.

Основной пильный элемент в цепи – зубья, профиль которых может быть двух видов:

Чипперный (иначе – серповидный) – имеет форму серпа, которая обеспечивает хорошую производительность и простоту заточки (без отмеривания идеальных углов). Однако такая форма повышает нагрузку на двигатель.

Чизельный («семерка») – имеет форму цифры 7 и используется, в основном, на профессиональных агрегатах. Из минусов можно отметить сложную заточку с соблюдением углов и быстрый износ при налипании грязи на звенья.

Частый вопрос, возникающий при покупке бензопилы – как отличить подделку? Прежде всего бросается в глаза низкое качество деталей, в первую очередь оснастки (направляющей шины и пильной цепи). Как правило, на ее изготовление идет низкосортные металлы и сплавы, что ведет к быстрому износу изделий и частым заменам. Также можно обнаружить, что агрегат – подделка под известный бренд – это маркировка и серийный номер. Некоторые производители наносят рельефную надпись бренда на свои детали.

Чтобы не нарваться на мошенников и не купить поддельное оборудование по цене оригинального, заказывайте у официальных поставщиков фирменной продукции того или иного бренда. В каталоге «Бигам» только подлинные инструменты напрямую от производителей.

Итоги

Выбирайте бензопилу исходя из характера и объема работ: для заготовки дров на зиму и ухода за небольшим садом достаточно будет бытовой бензопилы мощностью до 2 кВт, с низким профилем и шиной небольшой длины. Такие модели доступны по цене. Для мелкого строительства и частого пиления досок, бревен лучше взять агрегат помощнее – до 3 кВт. Очень мощные бензопилы обычно используются в профессиональной сфере и могут работать полную смену (до 12 часов). Они, как правило, дорогие, и покупать такой агрегат для периодических работ на даче не целесообразно.

Перед самой покупкой изучите информацию, как проверить бензопилу на качество: осмотрите внешний вид, проверьте натяжение цепи, смазку всех компонентов. Более детальный осмотр можно провести дома.